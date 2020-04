Cannabis-Zucht im Keller, Hasch beim Discounter

40 Cannabispflanzen haben Rauschgiftfahnder in einer Privatwohnung in Taufkirchen gefunden. Doch es gab noch ungewöhnlichere Ermittlungserfolge.

Taufkirchen – Drei Erfolge haben Rauschgiftfahnder der Kripo Erding zu vermelden. Bei Durchsuchungen wurden nach einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord Betäubungsmittel sichergestellt – unter anderem bei einem 37-jährigen Deutschen aus Taufkirchen, der Zuhause eine Cannabis-Plantage betrieb.

In seiner Wohnung wurden 40 Cannabispflanzen sowie 50 Gramm Marihuana beschlagnahmt. Bei dem Einsatz mit Beamten der Polizeiinspektion Dorfen und Erdinger Rauschgiftfahndern bestätigte sich am Dienstag, 21. April, der Verdacht. Auf dem Balkon und der Terrasse hatte der 37-Jährige sechs Cannabispflanzen in Töpfen. Im Keller stieß die Polizei auf eine Marihuana-Plantage mit weiteren 33 Pflanzen.

Umfangreiche Ermittlungen führte die Kripo Erding auch gegen einen Afghanen aus Ebersberg. In seiner Wohnung wurden 310 Gramm Rohopium sichergestellt. Er hatte mit dem Rauschgift gehandelt und 25 Personen, meist Landsleute, versorgt. Einer von ihnen war ein 40-jähriger Afghane aus Taufkirchen. Dessen Wohnung wurde am Freitag durchsucht. Unterm Wohnzimmerteppich und in einer Schatulle lagen 15 Gramm Rohopium sowie eine Methadon-Tablette.

Einen kuriosen Vertriebsweg für Drogen deckten die Ermittler am Freitag in Freising auf. Ein 16-jähriger Hasch-Konsument gab an, dass er die Droge in einem Discounter im Kreis Freising erworben habe. Und tatsächlich: Die Polizei fand dort hinter der Kasse eine Plastikvitrine, in der sich 36 Döschen mit Cannabisblüten und Haschisch befanden. Die Geschäftsführung des Discounters war davon ausgegangen, dass der Verkauf legal sei.