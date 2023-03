Der Rohbau der Mittelschule Taufkirchen ist fertig

Von: Birgit Lang

Viel Beton bekamen die Räte von Bauleiter Florian Wimmer (r.) und weiteren Verantwortlichen gezeigt. © Lang

Die Kosten beim von Mittelschule und Mehrzweckhalle in Taufkirchen liegen nun 40,8 Millionen Euro – bereits drei Millionen mehr als kalkuliert.

Taufkirchen – Unverputzter Beton, unbeleuchtete Treppenhäuser, lange Gänge, riesige Räume, die noch unterteilt werden, und interessante Aussichten boten sich dem Taufkirchener Gemeinderat am Dienstag auf der Baustelle der Mehrzweckhalle und der Mittelschule. „Der Rohbau ist soweit fertig“, berichtete Projektleiter Thomas Koch. Die Fertigstellung ist im Herbst 2024 geplant. Aktuell liegen die Baukosten bereits bei 40,8 Millionen Euro, kalkuliert waren ursprünglich 37,7 Millionen Euro.

Entsprechend entschied sich der Gemeinderat bei einem architektonischen Highlight für eine kostengünstigere Variante. Es geht um die Sonnensichtachse vom Mehrgenerationenhaus bis zum Busbahnhof, die durch verglaste Öffnungen realisiert werden sollte. Stattdessen wird die Fläche zunächst blickdicht ausgeführt.

Mit „Vollgas“ werde derzeit an der Fassade und dem Sonnenschutz gearbeitet, berichtete Bauleiter Florian Wimmer vor Ort. Man sehe schon die Haltekonsolen für die spätere Plattenfassade, die von der Machart ähnlich werde, wie die der gelben Grundschule. „Die schmutzen nicht so, weil sie eine andere Oberfläche haben.“ Die Farbe werde aber anders.

Auch der Innenausbau gehe mit den Gewerken Sanitär, Heizungsbau, Elektrik und Trockenbau auf allen verschiedenen Ebenen mit insgesamt bis zu 35 Handwerkern gut voran. Der Bau sei weitgehend dicht. „Der Kran kommt am 11. April weg“, erklärte der Bauleiter.

Vieles sei der Lage und dem Anbau an die bestehenden Schulgebäude geschuldet, erläuterte Architektin Birgit-Andrea Bräuner vor Ort. In der Mehrzweckhalle erklärte Wimmer, dass hier an der Decke eine Unterkonstruktion aus zementgebundenen Holzfaserplatten geplant sei. Diese hätte gute Akustik-Eigenschaften, was für künftige Kulturveranstaltungen in der Halle wichtig sei.

Außerdem gebe es seit dem Einbruch der Eishalle in Bad Reichenhall Vorgaben für Dachstühle mit Leimbinderkonstruktion. 236 Revisionsklappen mussten installiert werden, durch die stets die Statik kontrolliert werden kann.

Rat Ludwig Maier (WGW) fragte, ob man die Binder nicht von unten kontrollieren und die Unterkonstruktion höher aufhängen könnte, um sich die Revisionsklappen und damit Geld zu sparen. Das Rauchansaugsystem verlaufe oberhalb der Decke unter den Bindern und sei unsichtbar, hielt Architektin Bräuner dagegen. Und es gebe einige technische Einbauten unter der Decke, ebenso müsse dort noch eine Dämmauflage rein. Die Höhe sei auch wegen der Trennwände nötig, die mit Motor betrieben würden. „Das braucht auch Platz, ebenso die Aufhängungen von Sportgeräten.“ Zudem sei es akustisch besser und optisch schöner.

So marschierten die Räte durchs ganze Gebäude. Beeindruckend war im Keller ein riesiger Technikraum für Lüftungsaggregate. Dort war ursprünglich ein Schwimmbad gewünscht gewesen.