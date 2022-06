Die Taufkirchener Bauwagen-Bibliothek

Mittelschule Taufkirchen

Während an der Mittelschule Taufkirchen gebaut wird, kann nun in einem Bauwagen geschmökert werden. Mehrere Mitglieder der Schulfamilie haben diesen mobilen Ersatz für die Bibliothek gemeinsam geschaffen.

Taufkirchen – Die „rollende Bücherei“ ist ein einmaliges Projekt. In dem umgebauten Bauwagen sollen die Taufkirchener Mittelschüler Bücher ausleihen können, während ihre Schule umgebaut wird. Damit wolle man einen Beitrag zum knapp 40 Millionen Euro teuren Neubau der Schule und Mehrzweckhalle leisten, erklärte Rektor Ade Geier am Montag bei der Inbetriebnahme der Mini-Bibliothek im Pausenhof.

„Wir wollten nicht nur fordern und jammern, sondern Eigeninitiative und Kreativität zeigen“, sagte Geier. Die Bücherei unter Leitung von Förderlehrer Robert Ackermann und seinem Büchereiteam Steffi Seidl, Diana Voichtleitner, Leonie Borchardt und Melanie Poplan spiele in der Mittelschule eine große Rolle, und man habe in der Zeit ohne Bücherei ein „ziemliches Vakuum verspürt“, so der Schulleiter.

Dass das Projekt fast zwei Jahre Realisierungszeit beanspruchte, sei eine neue Erfahrung gewesen. Aber Corona habe die Initiatoren immer wieder ausgebremst. „Gut, dass wir noch vor Fertigstellung des Neubaus fertig geworden sind“, scherzte Geier.

Vor bald zwei Jahren habe er den Bauwagen im Rohzustand gekauft. Mehrere Wochen habe er im Internet danach gesucht und dann in Mainburg ganz hinten in einem Schrebergarten gefunden, erzählte der Schulleiter. 3500 Euro habe der Bauwagen gekostet. Mit dem Bulldog wurde er zum Taufkirchener Bauhof gezogen, dafür fielen weitere 300 Euro an.

Ohne Förderverein und Elternbeirat wäre es nicht möglich gewesen. Sie hätten die Gesamtsumme „in Form eines Leihvertrages“ bezuschusst. Das bedeutet, dass der Bauwagen wieder verkauft oder versteigert werden soll, sobald der Neubau mit seiner „ganz tollen, hellen, großen, durchdachten Bücherei“ fertig sei.

Weitere 10 000 Euro waren für die Materialkosten fällig, ohne Arbeitszeit. Ein Boden wurde in dem Bauwagen verlegt, Isolierungen angebracht und Bücherregale so eingebaut, dass sie auch beim Transport nicht umfallen.

Der Innenausbau wurde von Handwerkern der Region und den Technik-Lehrern Jakob Eiglsperger und Wolfgang sowie Neunt- und Zehntklässlern der Mittelschule ausgeführt. Und die Feuerwehr hat geholfen, den Bauwagen zu seinem momentanen Standort im Pausenhof zu bringen. Die vier Damen der Bücherei haben die Bücher eingerichtet.

Für den Innenausbau habe man auch staatliche Zuschüsse im Rahmen von Praxis an Mittelschulen eingesetzt. „Ein Spendenaufruf der Schülereltern brachte weitere 1000 Euro. Auch der Förderverein schusterte nach und die VR-Bank half mit viel mit“, listete Geier auf. So konnte noch Sitzsäcke bei einem Discounter angeschafft werden.

Weil es sich um eine rollende Bücherei handelt, könnte man sie an wechselnden Orten einsetzen. So kann sie auch die Grundschule nutzen, wenn sie möchte. Von der Dorfener Buchhandlung habe man schon eine Bücherkiste für Grundschüler erhalten. Und wenn sie die Gemeinde, etwa für Aktionen auf der Schlosswiese benötige, könne sie dort auch jederzeit aufgestellt werden, freut sich Geier.