„Man kann nicht einfach nur anordnen“: Direktor Hanslmaier über seine Arbeit an der Realschule Taufkirchen

Von: Alexandra Anderka

Einen Baum mit vielen guten Wünschen bekam Schulleiter Josef Hanslmaier von seinen Schülern zum Abschied überreicht. © Alexandra Anderka

Josef Hanslmaier, Direktor an der Realschule Taufkirchen, geht in den Vorruhestand. Im Interview spricht er über seine Erfahrungen.

Taufkirchen – Fast 22 Jahre war Josef Hanslmaier an der Spitze der Realschule Taufkirchen, zuerst als Konrektor, seit 2012 als Direktor. Gestern war nun sein letzter Arbeitstag an dieser Schule. Er geht im Alter von 64 Jahren in die Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Hanslmaier ist in der Nähe von Schwindkirchen aufgewachsen und hat dort die Grundschule besucht. Später wechselte er ans Chiemgau-Gymnasium nach Traunstein, wo er auch im Internat war. Nach seinem Abitur leistete er seinen Zivildienst im Rettungsdienst ab, dem er noch weitere 15 Jahre als Ehrenamtlicher treu blieb. In München studierte Hanslmaier Lehramt Realschule für die Fächer Religion und Musik. Sein Referendariat absolvierte er im ersten Jahr am Staatsinstitut in Pasing, dann an der Seminarschule in Weilheim und an der Einsatzschule in München.

Für seine erste Anstellung verschlug es ihn nach Miltenberg in Unterfranken. Obwohl es ihm dort gefallen hatte, bewarb sich der junge Lehrer wieder zurück in die Heimat, da er dort verwurzelt war. Es folgten zwölf Jahre Lehrtätigkeit an der Realschule in Waldkraiburg, in denen er parallel das Studium zur Beratungslehrkraft mit dem Staatsexamen abschloss. In der Freizeit betätigte er sich als Dirigent in der Blasmusik und im Kirchenchor. 2001 wurde er als Konrektor nach Taufkirchen berufen. Im Gespräch mit der Heimatzeitung blickt er auf seine mehr als 30 Jahre als Lehrer zurück und wirft auch einen Blick in die Zukunft.

Herr Hanslmaier, jetzt waren Sie über drei Jahrzehnte im Schuldienst. Was hat sich im Lauf dieser Zeit verändert?

Die Rahmenbedingungen für die Schüler haben sich sehr verändert. Durch das Handy und überhaupt die Digitalisierung sind die konkurrierenden Angebote immens gewachsen. Auch die Freizeitangebote werden immer mehr. Wenn ich da an meine Schulzeit zurückdenke, ist das nicht vergleichbar. Es stellt eine große Herausforderung für die Schüler und auch die Lehrkräfte dar, gewinnbringend mit diesen Veränderungen umzugehen. Ich stelle schon fest, dass damit eine Ablenkung einhergeht, die sich negativ auf die Lern- und Arbeitsmoral auswirkt. Auch in Familien kann heute oft aus verschiedenen Gründen weniger Zeit für Kinder aufgebracht werden. Wir haben mehr Kinder, die sich auffällig verhalten und mehr Unterstützung brauchen. Nichtsdestotrotz haben wir auch viele lernbereite und gute Schüler und kooperative Eltern an unserer Schule. Wir sind trotz aller Herausforderungen immer noch auf einer Insel der Seligen.

Apropos Eltern, was hat sich da in Bezug auf die Schule verändert?

Die Erwartungshaltung vieler. Vor allem, wenn ich an die Pandemie denke. Einige Eltern gingen davon aus, dass die Schule den Schülern alles nach Hause liefert, dass die Unterlagen nachgetragen werden und jederzeit verfügbar sind. Auch jetzt haben sie den Anspruch, dass ihre Kinder, wenn sie krank sind, einfach online zugeschaltet werden. Sie bedenken dabei nicht, dass da mehr dahintersteckt, als nur ein Video anzuschalten. Wir müssen den Datenschutz einhalten, Schule muss ein geschützter Raum bleiben.

Wie viel Freiraum hat man als Direktor einer Schule, seine Ideen umzusetzen?

Ich habe ja zu dieser Anstellung gesagt, also habe ich auch ja zu den Strukturen gesagt. Es gibt sehr viele Dinge, die wir als Schule einfach umsetzen müssen – Schulordnung, Lehrplan etc. Da sind auch Entscheidungen dabei, die nicht allen gefallen. Gerade in der Corona-Zeit gab es eine Flut an Anweisungen vom Ministerium, die zwar zu einem Großteil auch notwendig waren. Doch wir wurden nicht gefragt, und oft haben wir die Änderungen zuerst aus den Medien beziehungsweise. sehr spät erfahren.

Wo bleibt dann der Raum für Gestaltung?

Als Schulleiter kann man das Miteinander fördern, da gibt es sehr wohl einen Gestaltungsfreiraum. Um eine Schule erfolgreich leiten zu können, muss man Gemeinsamkeit möglich machen, man kann nicht einfach nur anordnen. Nachhaltige Erziehung geschieht in guten Beziehungen.

Was lieben Sie an Ihrem Beruf?

Den Umgang mit Menschen. Und es ist schon ein Erfolgserlebnis für mich, wenn man die Schüler gut durch die Abschlussprüfungen bringt. Unsere Schule kann auf viele Jahre mit sehr guten Abschluss-Ergebnissen zurückblicken. Es ist auch berührend, wenn sich Schüler bei Lehrkräften bedanken, wenn sie die Schule verlassen. Das sind schöne Momente. Zum Abschied hat mir jede Klasse eine Holzscheibe mit guten Wünschen gestaltet und an einen Wünschebaum gehängt, darüber habe ich mich sehr gefreut.

Was war Ihre größte Herausforderung als Realschuldirektor?

Einmal waren gleichzeitig acht Kolleginnen, noch dazu die meisten aus derselben Fachschaft, schwanger. Da galt es, den Personalengpass zu meistern. Und natürlich waren die vergangenen drei Corona-Jahre eine immense Herausforderung – mit dieser Flut an Verordnungen und Zusatzaufgaben. Ich habe einen eigenen Corona-Ordner, in dem ich weit über 100 Dateien gespeichert habe. Da den Überblick zu behalten war schier unmöglich. Gleichzeitig hatten wir es mit ganz verschiedenen Eltern zu tun, von Corona-Leugnern über Impfgegnern bis hin zu überängstlichen Eltern, die ihre Kinder gar nicht mehr in die Schule schicken wollten, aus Angst vor einer Infektion. Parallel wurde überhastet die Digitalisierung vorangetrieben. Die Schule hat Aufgaben vom Gesundheitsamt übernommen, ohne dafür Personal zu bekommen, das Sekretariat hat unzählige Anrufe von Eltern entgegennehmen müssen. Ich glaube, vielen ist bis heute nicht bewusst, was da von den Schulen erwartet worden ist. Dennoch sind wir gut durch diese Zeit gekommen. Leider wird oft nur gesehen, wenn einmal etwas nicht klappt.

Nehmen Sie auch irgendwas Positives mit aus der Pandemie?

Ja, viele Schüler haben Selbstständigkeit und Eigenverantwortung gelernt.

Gab es auch traurige Momente in Ihrer Amtszeit?

Einmal ist ein Schüler tödlich verunglückt. Da ist man auch als Schulleiter gefordert und sehr betroffen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Realschule Taufkirchen?

Dass sie so erfolgreich bleibt wie bisher. Die Realschule ist eine ganz wichtige Schulart mit ihren praxisbezogenen, aber auch allgemeinbildenden Fächern. Die Mittlere Reife ist ein ganz wertvoller Abschluss. Den Schülern stehen damit alle Wege offen, egal, ob sie sich für eine Ausbildung entscheiden oder über die FOS den Weg zum Studium wählen.

Was machen Sie nun in Ihrer Freizeit?

Zunächst gehe ich alles ein bisschen langsamer an. Ich freue mich darauf, wieder mehr Musik zu machen, dass ich endlich auf der Posaune und der Tuba wieder üben kann. Ich leite weiterhin zwei Chöre und ich freue mich, die Natur genießen zu können. Wir haben einen großen Garten und Bienen. Endlich habe ich dann wieder mehr Zeit für meine Familie (fünf erwachsene Kinder und vier Enkelkinder; Anm. d. Red.). Vor allem meine Frau musste oft zurückstecken, die Schule hat viel Einsatz und Zeit gefordert.

Werden Sie ihre Schule vermissen?

Ja sicher, das glaube ich schon. Aber nicht das Hamsterrad. Ich habe keine Angst vor dem Ruhestand, ich freu mich drauf.