Besitzerin findet geklautes Fahrrad im Internet: Polizei schlägt zu

Von: Timo Aichele

Raddiebstähle sind an der Tagesordnung. Symbolfoto © dpa

Als eine 43-Jährige ihr in Dorfen gestohlenes Fahrrad in einer Online-Anzeige sieht, alarmiert sie die Polizei. Beim angeblichen Kauftermin wird der Hehler gestellt.

Taufkirchen/Dorfen – Ende Mai wurde einer Frau in Dorfen ein Rad gestohlen. Kürzlich fand sie das Bike in einer Annonce bei Ebay-Kleinanzeigen und meldete dies der Polizeiinspektion Dorfen. In Absprache mit den Beamten vereinbarte die 43-Jährige einen Termin mit dem „Fahrradverkäufer“. Dabei habe sich eine Streife im Hintergrund gehalten, berichtet Inspektionsleiter Harald Kratzel auf Nachfrage. Als die Frau ihr Fahrrad erkannte, gab sie den Polizisten ein Zeichen, und sie stellten den Verkäufer zur Rede.

Bei den weiteren Ermittlungen wurden fünf weitere hochwertige Räder im Gemeindebereich Taufkirchen sichergestellt, deren Herkunft unklar ist. Der Fahrradverkäufer hatte durch Abschleifen der Rahmennummern bei einigen Fahrrädern die Zuordnung erschwert. Er wurde nun wegen Hehlerei zur Anzeige gebracht.

Im Einzelnen handelt es sich um Mountainbikes der Marken Cube AMS (rot, mit auffallend roten Pedalen), Stevens (weiß, grauer Sattel), Ghost (blau-weiß), ein schwarzes Cube sowie eines mit unbekannter Marke mit auffälligem Tretlager.

Etwaige Geschädigte von Raddiebstählen können sich zwecks eingehender Überprüfung unter Tel. (0 80 81) 93 05-0 bei der Polizeiinspektion Dorfen melden.