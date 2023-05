Generationswechsel im Vorstand der VR-Bank Taufkirchen-Dorfen

Von: Timo Aichele

In dieser Runde sitzen (v. l.) Gerhard Hilger, Josef Schmid, Markus Aigner, Robert Pyrkosch und Heinrich Oberreitmeier öfter zusammen. Die alten und die neuen Vorstände haben im Übergabeprozess einiges zu besprechen. © Birgit lang

Großer Wechsel im Vorstand der VR-Bank Taufkirchen-Dorfen: Heinrich Oberreitmeier und Gerhard Hilger gehen in Rente. Robert Pyrkosch und Markus Aigner übernehmen.

Taufkirchen – Ein großer Generationswechsel steht der VR-Bank Taufkirchen-Dorfen bevor. Zum 1. Juni übernehmen Robert Pyrkosch und Markus Aigner die Geschäftsführung. Heinrich Oberreitmeier und Gerhard Hilger gehen in den Ruhestand. Aus dem bisherigen Dreier-Vorstand ist dann noch Josef Schmid ein gutes Jahr im Amt, Pyrkosch ist dennoch von Anfang an der Vorstandsvorsitzende. Nach Schmids Ausscheiden wird die Bank dann von einer Zweier-Spitze geführt.

Der Wechsel im Vorstand ist Zeichen eines größeren Umbruchs, der entsprechend gemanagt werden muss. In den nächsten fünf Jahren würden 20 Mitarbeiter in Rente gehen, berichtet Oberreitmeier. „Auf der Führungsebene sind die Kollegen vom Alter recht nah beinander“, ergänzt Aigner. Und von den zwölf neuen Führungskräften den Jahren 2021 bis 2024 seien acht aus dem Haus gekommen. Damit drehe sich das Personalkarussell weiter, berichtet Pyrkosch: „Jeder, der intern nachrutscht, macht eine Stelle auf, die nachbesetzt werden muss.“

Die jetzige VR-Bank gibt es seit der Fusion mit der Raiffeisenbank Thalheim im Jahr 2010 und zuvor der Raiffeisenbank Obertaufkirchen-Schwindegg im Jahr 2006. „Wir glauben, dass wir selbstständig bleiben und eine gute Zukunft haben können“, erklärt Oberreitmeier, auch wenn die Herausforderungen groß sind.

Die VR-Bank Taufkirchen-Dorfen hat 186 Beschäftigte. Dieses Niveau werde auch gehalten. „Wir werden das Personal brauchen“, sagt Pyrkosch. Die Bank halte hierzu die Kontakte zu den Schulen in der Region. „Selbst ausbilden ist einfach das Beste.“ Aktuell hat die Bank elf Azubis.

„Wir sind eine Flächenbank und gesellschaftlich tief verwurzelt“, meint Aigner. Bei allen Veränderungen wolle man auch für Kunden in kleinen Orten da sein, die mit modernen Technologien nichts anfangen können.

Die Zahlen weisen allerdings klar in Richtung Digitalisierung. „2013 haben wir 450 000 Posten an den Schaltern gehabt, 2022 waren es 172 000“, erzählt Oberreitmeier. Und jeden Monat seien hier weitere zehn Prozent Rückgang festzustellen.

Die VR-Bank Taufkirchen-Dorfen hat sechs Voll-Bankstellen: in Buchbach, Burgharting, Fraunberg, Schwindegg, Taufkirchen und Dorfen. Dazu kommen sechs sogenannte Beratungsfilialen, an denen Mitarbeiter nach Terminvereinbarung zur Verfügung stehen. Dazu gibt es zwei Automatenstandorte.

„Die großen Geschäftsstellen brauchen wir immer“, sagt Pyrkosch. Und hier investiert die VR-Bank. Ein größerer Umbau der Filiale in Dorfen stehe an, erzählt Schmid. Weitere Investitionen in die Infrastruktur sind bei den Automaten fällig. Nach der Serie von Sprengungen muss aufgerüstet werden. „Wir präferieren eine Einfärbelösung“, so Schmid.

Aigner und Pyrkosch sind Eigengewächse der Bank. Beide haben in Taufkirchen gelernt. „Wir kennen uns schon ewig“, sagt Aigner (45) über sich und den zwei Jahren älteren Kollegen. Und beide tragen bereits als Prokuristen Verantwortung. „Gerade in der Anfangszeit wird die Arbeit aber nicht weniger werden“, ist sich der dreifache Vater Aigner bewusst, der mit seiner Frau Anita und der Famlie in Rottberg bei Taufkirchen wohnt.

„Man wird als Vorstand der VR-Bank in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen. Das habe ich schon beim Maibaumaufstellen gemerkt“, erzählt der Taufkirchener Pyrkosch. Sein Ehrenamt als Jugendtrainer bei der BSG Taufkirchen werde er ab der kommenden Saison abgeben. Die Freizeit solle dann ausschließlich der Familie mit seiner Frau Brigitte und den zwei Kindern gehören.

„Man muss sich sehen lassen“, bestätigt Hilger. Er habe vor dem Ruhestand schon gemischte Gefühle, gibt der 65-jährige Inninger zu. Seine Banklaufbahn begann 1974 mit der Ausbildung bei der Raiffeisenbank Bockhorn. Nun werde die Zeit seiner Frau Ingrid und den Ehrenämtern gehören, etwa bei den Lions oder als leidenschaftlicher Tänzer auch der Kulturwelt Erding.

Oberreitmeier ist durch und durch Genossenschaftsbanker. Seine Karriere startete er 1977 mit der Ausbildung bei der Raiffeisenbank Obertaufkirchen-Schwindegg. Bereits fünf Jahre später war er Prokurist und 1991 dann Vorstandsvorsitzender. Doch eines macht dem 61-Jährigen den Abschied leichter: „Was mich aufregt, ist die überbordende Bürokratie. Wir haben viel zu tun, was nicht mit Vernunft und unserem Kundengeschäft zu tun hat.“

Auch Oberreitmeier sagt: „Meine Frau Marianne hat mir zu jeder Tag- und Nachtzeit den Rücken freigehalten. Jetzt spielt sie die erste Geige.“ Außerdem freut sich der Schwindegger auf mehr Zeit mit seinem Enkel Sebastian.