Drei Bürgermeister für Taufkirchen

Der neue Taufkirchener Bürgermeister Stefan Haberl bekommt zwei Stellvertreter. Wer das sein wird, steht aber noch nicht fest.

Taufkirchen – Als neuen Steuermann bei stürmischer See stellte sich Bürgermeister Stefan Haberl (CSU) dem Taufkirchener Gemeinderat vor. Kurz zuvor hatte ihn Valentin Bitzer, mit 66 Jahren das älteste Mitglied im Gremium, am Dienstag in der konstituierenden Sitzung im Bürgersaal vereidigt. Mutig und kreativ wolle er die Zukunft gestalten, statt sie mit Angst und Skepsis aufzuhalten. Dazu rief er auch seine „tatkräftige Besatzung“ im Boot auf, sprich Gemeinderäte, Rathausmitarbeiter, Kirchenvertreter, Unternehmer und Ehrenamtliche.

Haberl dankte seinem Vorgänger Franz Hofstetter (CSU) für sein Engagement, allen, die ihm ihr Vertrauen geschenkt hätten. Um auch das Vertrauen all derjenigen zu gewinnen, die ihn nicht gewählt hätten, werde er hart arbeiten, versprach er.

Die schrittweisen Erleichterungen in der Corona-Krise würden wichtige Perspektiven für die heimische Wirtschaft bedeuten, meinte er und nannte seine „klaren Ziele“: Neubau der Mittelschule und Mehrzweckhalle, Erweiterung der Kitaplätze, weitere Wohnraum- und Verkehrserschließung, An- und Umsiedlung von Gewerbe und das Mobilitätskonzept, das an Fahrt aufnehme. „Den ÖPNV wollen wir stetig verbessern, erst heute wurde der neue Gemeindebus vorstellt“, so der 37-Jährige.

Bei den Finanzen werde man in der kommenden Zeit auf Sicht fahren müssen. „Wir sind leider nicht auf dem Traumschiff und müssen sehen, was wir verwirklichen können.“

Dann vereidigte Haberl die neuen Gemeinderäte Anton Fürmetz jun., Ingrid Kratzer und Nikolaus Kronseder (CSU), Christine Fürmetz (Freie Wähler), Harald Vollmer (AfD), Barbara Leiner und Bernd Friedrich (SPD), Johannes Mundigl (Einigkeit Moosen) sowie Michael Lechner und Ludwig Mayer (Wählergemeinschaft Gebensbach-Wambach).

Das neue Gremium beschloss einstimmig, aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl von über 10 000 Bürgern für die Amtszeit 2020 bis 2026 zwei weitere Bürgermeister zu wählen. Martin Huber (AfD) hatte zuvor dafür plädiert, dass entweder ein Dritter Bürgermeister gewählt werden oder eine stärkere Aufgabenverteilung für die Kompetenzen der Gemeinderatsmitglieder erfolgen sollte.

Weiterhin wird es in Taufkirchen den Rechnungsprüfungsausschuss mit drei Mitgliedern geben sowie den Grundstücks- und Bauausschuss mit sieben Gemeinderäten und dem Bürgermeister als Vorsitzenden. Dies war Haberl wichtig, weil „wahnsinnig viel Baugeschäft aufläuft“ und er Ansprechpartner vor Ort sei.

Die Bürgermeister-Stellvertreter werde man in der nächsten Sitzung festlegen, erklärte der bisherige Vize-Bürgermeister Christoph Puschmann (CSU). Er betonte, dass es in der jetzigen Zeit wichtig sei, dass sich das Gremium nicht die Pauschalen erhöhe. Schließlich wisse man nicht, wie sich die Finanzen entwickeln. Es gelten folgenden Entschädigungssätze: 35 Euro gibt es als Sitzungsgeld, sollte vorher der Bauausschuss tagen, dann für die zweite Sitzung 17,50 Euro. Die Verdienstausfallspauschale wurde auf 30 Euro pro Stunde, für Hilfskräfte auf 12 Euro pro Stunde festgelegt.

Hauptreferenten erhalten in ihrem Bereich 300 Euro jährlich, ihre Stellvertreter 150 Euro. Damit sei der Dienstausfall abgegolten. Zudem gibt es eine IT-Pauschale von monatlich 20 Euro.

Auch zur 24 Seiten langen Geschäftsordnung, die erlassen wurde, gab es einige Anregungen. Mundigl bat um eine „bürgernähere“ Bürgerversammlung, nicht wie bisher „in Kürze eine Litanei runterzubeten, wo keiner mehr folgen kann“, was bei einigen Anwesenden für Irritationen sorgte. Sosa Balderanou (SPD) forderte das Gremium auf, dass nicht-öffentliche Sitzungen befolgt und nichts an die Öffentlichkeit hinausgetragen werden sollte, wie dies in der vergangenen Amtsperiode mitunter der Fall gewesen sei. Anneliese Mayer (CSU) und Huber plädierten dafür, das Sitzungsende auf 22 Uhr festzulegen, was auch so beschlossen wurde.

Die Vize-Bürgermeister werden in der nächsten Gemeinderatssitzung am Dienstag, 12. Mai, gewählt. Ab 19 Uhr geht es im Bürgersaal auch um die Besetzung der Ausschüsse.

Birgit Lang