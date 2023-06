Gefahr von oben: In der Mitte von Taufkirchen ist der Gehweg gesperrt

Von Birgit Lang schließen

Herabfallendes Mauerwerk: Die Gemeinde Taufkirchen sperrt den Gehweg am Eberle-Haus in der Mitte von Taufkirchen. Auch die Fußgängerample in diesem Bereich wurde ausgeschaltet.

Taufkirchen – Am alten Eberle-Haus scheiden sich seit Jahrzehnten die Geister: Die einen stören sich daran, weil es nicht gepflegt wirkt, andere lieben es und würden es bedauern, wenn es der Abrissbirne zum Opfern fallen würde. Nun gibt es einen neuen Stein des Anstoßes: Der Gehweg rund um das historische Gebäude gegenüber dem Taufkirchener Rathaus wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt. An der viel befahrenen Ortsdurchfahrt, auf der sich zwei Bundesstraßen kreuzen, ist das auch eine Frage der Verkehrssicherheit.

Das Landratsamt hat eine Sicherheitsgefährdung festgestellt und die Sperrung des Gehwegs angeordnet. Dem Eigentümer Max Eberle sei eine Frist gesetzt worden, in der er Abhilfe schaffen soll, um die Gefahr von herabfallendem Mauerwerk zu beseitigen, teilt Georg Schmittner, Leiter des Ordnungsamts im Rathaus, auf Nachfrage mit.

„Wir hoffen, dass er zeitnah in den nächsten Wochen die Fassade sichert und wir den Gehweg wieder freigeben können“, sagt der Beamte. An den Kosten könne sich die Gemeinde nicht beteiligen und dafür Steuergelder ausgeben, auch die Aufträge müsse Eberle selber erteilen.

+ Unvorsichtig sind sogar Mütter mit Kinderwagen. Sie gehen auf der Straße anstatt zur nächsten Ampel. © Birgit Lang

„Ein Passant hat uns mitgeteilt, dass er auf dem Gehsteig entlang des Eberle-Hauses gegangen war, als plötzlich ein kleiner Stein von oben herunterfiel“, berichtet Schmittner. Der Stein habe sich offenbar von der Fassade gelöst. Verletzt sei der Mann dabei nicht geworden. Daraufhin habe man das Landratsamt informiert.

Bei einer Baukontrolle habe die Behörde die Gefahr von herabfallenden Teilen festgestellt. „Die Gemeinde hat folglich im Sinne der Verkehrssicherungspflicht die Sperrung des Gehsteigs entlang des Gebäudes durchgeführt und Hinweisschreiben für die Fußgänger an der Absperrung angebracht“, berichtet Schmittner. Leider sei damit die Fußgängerampel am Rathausplatz über die Landshuter Straße nicht mehr benutzbar und habe daher außer Betrieb genommen werden müssen.

„Wir haben die Schulen gebeten, die Kinder und Eltern entsprechend zu informieren“, sagt der Rathausbeamte. Schüler sollten die nahe gelegene Ampelanlage am Marktplatz zur Straßenquerung nutzen, um dann weiter über den Seilerweg sicher zu den Schulen zu kommen.

Der Schulbusverkehr sei derzeit nicht beeinträchtigt. Denn die Ampel wurde erst vor ein paar Jahren an diesem neuralgischen Punkt installiert, damit die Busse leichter in die B15 einfahren können. „Eine mögliche Verkehrsregelung durch die Polizei ist uns nicht bekannt“, sagt Schmittner.

Das Problem scheinen derzeit eher unvernünftige Passanten zu sein, die nicht die rund 50 Meter zur Ampel an der Kreuzung oder die 100 Meter zur Ampel an der Schulgasse nehmen wollen. Viele queren die Straße über den kürzesten Weg. Sie ignorieren die Sperrung an der viel befahrenen B15 und am Attinger Weg, quetschen sich zwischen Zaun und Fahrzeugen durch, um ihr Ziel zu erreichen. Sogar alte Frauen mit Rollator ebenso wie junge Mütter mit Kinderwagen und Kind wurden hier schon beobachtet. Sie scheinen sich der Gefahr nicht bewusst zu sein. Manche Autofahrer wechseln die Fahrspur, andere treten auf die Bremse, viele gehen zumindest vom Gas, andere hupen nur genervt.

Anwohner Rudi Haberl, der rund 100 Meter entfernt an der Dorfener Straße wohnt, fordert eine Notampel. Dies sei nicht vorgesehen, weil die nächste nicht weit entfernt sei, antwortet Schmittner. Er habe ohnehin den Eindruck, dass die Leute langsam vernünftiger werden und immer häufiger die Marktplatzampel und den Seilerweg nutzen würden.

„Wir sind in Kontakt mit dem Hausbesitzer, um so bald wie möglich eine Lösung zu finden“, versichert Schmittner. Mit dem Dorfener Anzeiger wollte Eigentümer Eberle nicht sprechen, weil er gesundheitlich angeschlagen sei und ihn das Thema zu sehr aufrege. Der Eigentümer sei 88 Jahre alt und bestürzt über das Geschehen, erzählt Haberl, der ihn kennt. „Es ist ein so schönes Haus. Auch beim Pfarrfest am vergangenen Sonntag wurde heftig darüber diskutiert“, verrät der Pensionär. Aber der Eigentümer könne es weder körperlich noch finanziell stemmen, das betagte Gebäude für horrende Summen zu renovieren.

Auf jeden Fall hat das Eberle-Haus Geschichte. Ursprünglich als Krankenhaus geplant, waren dort später Rieders Bazar, das Kaufhaus Kraus und später die Druckerei Gahmann/Eberle untergebracht. Es zählt zu den architektonisch interessantesten, alten Bauten im Taufkirchener Zentrum, von denen es nicht mehr viele gibt.