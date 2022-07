Die erste 1,0: Stolz auf Premiere in Taufkirchen

Von: Birgit Lang

Stolz (sitzend v.l.): Patricija Papic, Tiziano Zoia, Emily Schroer und Luca Biedermann mit (stehend, v. l.) Schulleiter Ade Geier, seiner Stellvertreterin Gabi Reiss, den Klassleitern Eva Regal, Ulrich Hauer und Alexander Urban sowie Bürgermeister Stefan Haberl. Lang © Birgit Lang

Bei der Ehrung der Taufkirchener Mittelschulabsolventen gab es das erste Mal eine 1,0 zu feiern. Die Top-Note hat Emily Schroer erzielt. Rektor Ade Geier berichtet von einem Trend zu höheren Abschlüssen auf dem Ausbildungsmarkt.

Taufkirchen – 1,0 lautet die Traumnote, mit der die 16-jährige Emily Schroer aus Velden die M 10 der Mittelschule Taufkirchen abgeschlossen hat. Sie wird im kommenden Schuljahr in die Einführungsklasse des Landshuter Leinberger Gymnasiums wechseln. „Das wird viel Arbeit, ist aber machbar“, meinte sie bei der Ehrung der besten Mittelschulabsolventen im Rathaus.

Mit 1,33 schlossen der 16-jährige Tiziano Zoia aus Velden ab, der ebenfalls aufs Leinberger Gymnasium übertreten will, und der 17-jährige Luca Biedermann aus Reichenkirchen, der auf die FOS in Erding gehen möchte. Die besten Quali-Absolventen waren der 15-jährige Jeremy Gerards aus Hohenpolding mit 1,7 und die 16-jährige Patricija Papic mit 2,0, die aus Kroatien stammt und erst seit zweieinhalb Jahren in Deutschland lebt. Beide machen mit der M 10 weiter.

„Das ist eine Premiere in meinen 15 Schuljahren“, sagte Schulleiter Ade Geier zum 1,0-er Schnitt im M-Zug. In der Mittelschule herrsche wieder „absoluter Normalbetrieb“, die Schüler seien erst von ihren Abschlussfahrten aus dem Allgäu beziehungsweise Salzburg heimgekehrt. Aktuell stünden Tanz- und Erste-Hilfe-Kurse sowie die Entlassfeier an. Alle 37 Absolventen des M-Zuges hätten den Abschluss geschafft. Auch in der Regelklasse hätten alle Schüler erfolgreich bestanden, Schwächere seien unterm Jahr schon freiwillig eine Klasse zurückgegangen.

Der Trend gehe zu höheren Bildungsabschlüssen, sagte Geier über die Ausbildungssituation. Viele der Besten wollen aufs Gymnasium oder die FOS. Für ihn sei das „eine tolle Geschichte“, dennoch bediene man das regionale Handwerk weiterhin, weil es auch für Absolventen mit mittleren Abschlüssen offenstehe. Etliche würden auch zu den Taufkirchener Unternehmen Fürmetz, RWG oder in die kbo-Klinik gehen.

Das Ausbildungsangebot sei mittlerweile „unbandig offen“, schwärmte der Schulleiter, die Durchlässigkeit sei groß und viele Schüler hätten auch das Selbstbewusstsein „aufzusatteln“. Die zumeist „sehr bodenständigen“ Schüler würden auch vom gesunden Schulklima profitieren.

Geier stellte zudem fest, dass die Mittelschule wieder in der Gunst der Schüler und Eltern steige. „Im neuen Schuljahr haben wir um die 40 Schüler mehr. Wir werden zusammenrutschen müssen.“ Von den Neuen hätten auch einige ebenso in die Realschule oder ins Gymnasium gehen können. Weil mittlerweile aber alle Möglichkeiten offen stünden, würden viele lieber in die Mittelschule gehen, weil dort der Leistungsdruck noch nicht so hoch sei. Zudem habe man eine „begünstigte Schulstruktur, weil die Klasslehrer viel in den Klassen sind“.

Bürgermeister Stefan Haberl überreichte den erfolgreichen Schulabsolventen Gutscheine fürs Volksfest. Ihre hervorragenden Noten würden ihnen die nächsten Lebensabschnitte erleichtern, sagte er und dankte auch den Lehrkräften, die dazu beigetragen hätten. „Seid stolz auf eure Abschlüsse, ihr seid Vorbilder.“ Für die Zukunft empfahl er den Jugendlichen: „Hört auf eurer Bauchgefühl.“ Nicht jeder Weg müsse gradlinig sein.