VdK leistet Einsatz für „eine humanere Welt“

Von: Birgit Lang

Gewählt: Im Vorstand des VdK Taufkirchen sind (v. l.) Maria Aul, Lydia Bitzer (Vorsitzende), Thomas Bajcar, Kathi Huber (2. Vorsitzende), Amalie Fiedler, Hannelore Hörl und Irmi Bitzer. © Birgit Lang

Bürgermeister Haberl lobt das Engagement des VdK-Ortsverbands Taufkirchen. Bei der Weihnachtsversammlung wählen die Mitglieder neu: Lydia Bitzer ist jetzt Vorsitzende.

Taufkirchen – Der VdK-Ortsverband Taufkirchen ist mit seinen über 600 Mitgliedern einer der stärksten im Landkreis. So war die Stimmung bei der Weihnachtsfeier mit Jahreshauptversammlung im Bürgersaal auch bestens, als Neuwahlen und Ehrungen anstanden und schließlich die Tombola für jede Menge Überraschung und Gaudi sorgte.

Schriftführerin Lydia Bitzer, die kurz darauf von den 78 Wahlberechtigten ins Amt der neuen Vorsitzenden gewählt wurde, überschlug in Vertretung für den absenten Vorsitzenden Hermann Bredenkamp die vergangenen zwei Jahre. Sie erinnerte an Ausflüge, bei denen man zusammen mit dem Verein SOVIEs Alpaca-Wanderungen unternommen habe. Für ein Mitglied habe der Ortsverband einen Heizkostenzuschuss von 200 Euro gewährt und für einen Kranz am Kriegerdenkmal gespendet.

Geehrt: Urkunden gab’s für langjährige Mitglieder (v. l.): Ulrich Holzner, Bürgermeister Stefan Haberl, Waltraud Hammerstein, Anton Elas, Jamie Mittelbrun, Ewald Krieger, Doris Jakob, Sabine Leitner, Centa Süß, Rudolf Scheb, Karin Henning, stellvertretender Bezirksgeschäftsführer Thomas Bajcar, Brigitte Radeck und Vorsitzende Lydia Bitzer. © Birgit Lang

Zur Weihnachtsfeier waren auch Bürgermeister Stefan Haberl und Bezirksgeschäftsführer Thomas Bajcar gekommen. Haberl lobte das engmaschige Netzwerk und die großartige Arbeit des Ortsvereins. Er würdigte in seiner Ansprache den Einsatz des VdK „für so viele Menschen und für eine humanere Welt“. Auch bei der Kommune stünden die Senioren weit oben. „Es ist wichtig, dass wir viele Impulse von den Menschen bekommen, damit wir besser werden“, betonte der Rathauschef.

Sowohl der VdK als auch die Gemeinde würden für Interessierte Fachleute und Beratungen anbieten. Dies sei auch dringend nötig, denn oft seien die Hürden in Sachen Pflege hoch, um eine schnelle und gute Unterstützung zu bekommen. Von kommunaler Seite gebe es zudem den Pflegekrisendienst und den Pflegestützpunkt. Auch die Sprechstunden im Rathaus wolle man wieder ins Leben rufen, stellte Haberl in Aussicht.

Verabschiedet: Von drei wichtigen Mitgliedern verabschiedete sich die Vorsitzende: Johanna Sondermeier, Isidor Wegmann und Hildegard Wrobl (ab 2. v. l.). © Birgit Lang

Bajcar vom Bezirk, der 18 Jahre die VdK-Geschäftsstelle in Erding geleitet hat, informierte darüber, dass der Kreisverband derzeit mehr als 7000 Mitglieder zähle. „Das zeigt, wie wichtig ehrenamtliche Arbeit ist“, offenbaren diese Zahlen für Bajcar. Dies sei aber oft gar nicht so einfach, denn alle Ehrenamtlichen hätten auch noch ihre Arbeit und ihre eigenen Probleme.

Deshalb würden sie entsprechend hohe Anerkennung verdienen. Der VdK Bayern habe über 77 000 Mitglieder. Hier wolle man bei bundespolitischen Themen wie den aktuell stark angestiegenen Wohnnebenkosten den Finger in die Wunde legen und weiter Druck machen, „dass wir nicht vergessen werden“, sagte Bajcar. Im Jahr 2021 habe man im Kreis 6600 Beratungen durchgeführt und insgesamt drei Millionen Euro erstritten.

Ehrungen

Seit 60 Jahren ist Berta Numberger Mitglied, ihre Urkunde und ein Geschenk nahm Tochter Brigitte Radeck von Lydia Bitzer entgegen. Auf 30 Jahre bringt es Ulrich Holzner, auf 25 Jahre Rudolf Scheb, Sabine Leitner, Andreas Unterreitmeier und Adolf Feckl. Seit zehn Jahren gehören dem VdK Oliver März, Walter Scherer, Karin Hennig, Lydia Ruhstorfer, Bernd Hammerstein, für den Mutter Waltraud gekommen war, Hildegard Bartmann, Jamie Mittelbrun, Centa Süß, Gerda Jungwirth, Ewald Krieger, Doris Jakob und Anton Elas an. Viele der Geehrten hatten wegen Krankheit abgesagt.

