Frischer Wind: Das Energiedorf Wildpoldsried inspiriert die Taufkirchener

Von Birgit Lang

Eine Exkursion ins Energiedorf Wildpoldsried beeindruckt die 50 Teilnehmer aus Taufkirchen.

Taufkirchen/Wildpoldsried – Eine Taufkirchener Delegation machte sich auf, um das Energiedorf Wildpoldsried im Allgäu kennenzulernen. Danach herrschte Aufbruchstimmung. Bei dem ein oder anderen reifte aber auch die Erkenntnis, dass man in den vergangenen 20 Jahren mehr in erneuerbare Energien investieren hätte können.

Die Gemeinde hatte zu dieser Exkursion eingeladen, 50 Bürger, darunter fast alle Gemeinderäte und einige Verwaltungsangestellte, waren dabei. Schon auf der Fahrt tauschten sich alle rege aus.

„Bei der Energiewende kommt es auf den politischen Willen an, dass die Bürger und die Kommune gemeinsam gestalten. Nur so geht’s“, erklärte die Wildpoldsrieder Bürgermeisterin Renate Deniffel den Gästen. Es gebe viel Potenzial. Gemeinsame Ziele, agile Arbeitgeber und viele Experten im Gemeinderat seien der Schlüssel für den Erfolg.

100 Führungen pro Jahr seien im Energiedorf die Regel, berichtete Solar- und Energiebotschafter Thomas Pfluger, seines Zeichens Gemeinderat, Unternehmer und Elektrotechniker. „Seit der Energiekrise können wir uns vor Anfragen nicht mehr retten.“

In Wildpoldsried werden Sonne, Holz, Wasser, Wind und Biogas genutzt. Damit werde achtmal so viel Energie erzeugt, als verbraucht werde. „Wichtig ist die Kombi“, sagte Pfluger und empfahl den Taufkirchenern unbedingt einen „vielseitigen Energiemix“. Ebenso wichtig seien ein „Smart Grid“, also ein intelligentes Stromnetz und gute Speichersysteme.

Trotz moderner Technologien sei der Energieverbrauch in den letzten 20 Jahren kaum reduziert worden, berichtete Pfluger. Dafür verantwortlich sei der so genannte „Rebound-Effekt“. „Wir sparen zwar überall, aber wie verbrauchen auch viel mehr“, erklärte er, bedingt durch größere Autos, mehr Wärme in größeren Wohnungen.

„Regenerative Energie ist was hoch Soziales“, betonte Pfluger. Denn die Wertschöpfung fliege nicht wie beim Heizöl in fremde Länder ab. In Wildpoldsried würden 80 Gebäude, zehn Gewerbe und 170 Privathaushalte Wärme benötigen. Deshalb habe man mitten im Ort eine Pelletsheizung installiert, weil man Angst vor Leitungsverlusten hatte. Im Winter sei die doppelte Energiemenge nötig. Deshalb habe man ein Blockheizkraftwerk ins Dorf gesetzt und auf eigene Kosten Netz und Leitung in Eigeninitiative erstellt.

„Wir haben es bei den Taufkirchener Gemeindewerken sehr ähnlich gemacht“, warf Andreas Huber, Prokurist der Gemeindewerke, ein und „das Zweieinhalbfache an Heizöl in Taufkirchen gespart. Nur mit Windrädern konnten wir nicht mithalten.“ Der Landkreis Erding habe zwar versucht, einen Teilflächennutzungsplan aufzustellen, aber der sei durch die 10H-Regelung konterkariert worden. „Sonst wären wir bei der Windenergie vielleicht weiter.“

Besonders interessant war für die Taufkirchener das Thema Windräder, schließlich gibt es im Gemeindegebiet einen Standort für drei Windkraftanlagen. Durch 400 private Beteiligungen nur von Wildpoldsriedern in Bürgerwindkraftgesellschaften wurden dort seit 2000 elf Windräder errichtet, mit denen man 17,7 Megawatt erziele. In zehn Jahren amortisiere sich die Investition.

Die Produktionskosten für eine PV-Anlage würden sich schon in ein bis zwei Jahren amortisierten, bei Windkraft in sechs bis acht Monaten. Alle Jahre gebe es zehn Prozent Ausschüttung auf die Einlagen. Heuer seien durch die hohen Energiepreise schon weitere Ausschüttungen möglich gewesen, sagte Pflugler und gab zu: „Wir sind Profiteure der Energiekrise.“

Durch immer größere Windräder sei in den vergangenen Jahrzehnten eine enorme Leistungssteigerung erzielt worden. „Die doppelte Flügellänge bringt vierfachen Ertrag, weil der Wind in höheren Sphären stärker bläst.“

Die Lebensdauer eines Windrades liege bei 30 bis 35 Jahren, dann sei es rückbaupflichtig. Recyclen sei möglich, weil ein Windrad zu je einem Drittel aus verschiedenen Metallen, Beton und Glasfaser verstärktem Kunststoff bestehe. Einen Monat nach Abriss sei alles wieder grüne Wiese.