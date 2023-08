Küche brennt, B388 gesperrt

Von: Hans Moritz

Mehrere Feuerwehren rückten am Samstagvormittag zu einem Brand in Taufkirchen aus. © Archiv

In jeder Hinsicht folgenreich war ein Küchenbrand am Samstagvormittag in Taufkirchen.

Taufkirchen - Die Polizei berichtet, dass vermutlich ein schadhaftes Kabel das Feuer ausgelöst habe. Es rückten mehrere Feuerwehren an, die ein Ausbreiten der Flammen verhindern konnten. Für den Einsatz musste die Polizei die Bundesstraße b388 kurzzeitig komplett sperren. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. ham