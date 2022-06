Die Fluten sind abgeflossen - jetzt werden die Schäden sichtbar

Eine Seenplatte war die Dorfener Straße in Taufkirchen am Sonntag. Sie war zeitweise komplett überschwemmt. © privat

Die Schwerpunkte des Starkregens und der folgenden Feuerwehreinsätze waren am Pfingstsonntag im südlichen und östlichen LandkreisErding. Alleine rund um Taufkirchen wurden die Helfer zu 180 überschwemmten Häusern und Straßen gerufen.

Landkreis – Die meisten Menschen hatten sich auf erholsame Pfingstfeiertage gefreut. Doch der Starkregen am Pfingstsonntag machte vielen, vor allem den Betroffenen mit vollgelaufenen Kellern sowie fleißigen Feuerwehrmännern und -frauen einen Strich durch die Rechnung. Sintflutartige Regenfälle und Sturm setzten gegen 17.30 Uhr ein. Hunderte Keller liefen voll, auch in der Wörther Schulturnhalle. Straßen wurden überschwemmt, Gehwege unterspült und Bäume umgeknickt. Blitzeinschläge habe es auch gegeben, aber keinen Brand, fasst der Erdinger Kreisbrandinspektor Andreas Pröschkowitz zusammen.

Der gesamte Landkreis sei betroffen gewesen mit Schwerpunkten in Wörth, Hörlkofen, Bockhorn, Hofkirchen Taufkirchen, Holzland, St. Wolfgang, in Teilen auch in Lengdorf und Dorfen. Als Kreisbrandinspektor ist Pröschkowitz für den oberen Bereich Erding zuständig, als ständiger Vertreter von Kreisbrandrat Willi Vogl, der sich aktuell im Urlaub befindet, auch für den Landkreis.

Der Kreisbrandinspektor geht von etwa 300 Einsatzorten im gesamten Landkreis aus. Personenschäden seien ihm nicht bekannt, Sachschäden dafür viele. Erfreulich sei gewesen, dass die Feuerwehren sich gegenseitig überörtlich unterstützt und es geschafft hätten, dass der Schaden für die einzelnen Bürger erträglich geblieben sei, meint Pröschkowitz.

Mobiliar aus abgesoffenen Kellern musste auch in Hohenpolding herausgeräumt werden – wie hier am Haus von Peter Kapustin jun. © privat

Viel zu tun, gab es auch im unteren, also dem östlichen Bereich des Landkreises, den Kreisbrandinspektor Richard Obermaier betreut. „Große Mengen Keller waren unter Wasser“, vor allem im Holzland und in Taufkirchen. Alle zeitnah zu bedienen, sei kaum möglich gewesen, „so dass die letzten Einsatzfahrten erst nach Mitternacht um 3 Uhr beendet waren“, berichtet Obermaier. Einige Bürger hätten sich auch selbst zu helfen gewusst.

Los ging es mit den Einsätzen am Sonntag um 18 Uhr. Am Montag habe es noch Folgeeinsätze gegeben. Eine genaue Statistik für den Landkreis gebe es noch nicht, sagt Obermaier. Wohl aber für den Bereich Taufkirchen/Holzland. Der hier zuständige Kreisbrandmeister Florian Pleiner listet auf: 179 Einsätze, 140 Einsatzkräfte, rund 1200 Einsatzstunden. Neuralgische Punkte seien Inning, Hofkirchen und der Ortskern Taufkirchen gewesen.

In Taufkirchen waren auch das BSG-Sportgelände und das Urzeitmuseum betroffen. Im Ortsteil Babing ist ein Gästehaus mit Schlamm vollgelaufen. „Das Wasser ist vom Wald über die Straße in den Hof und über die Haustür ins Haus reingelaufen“, erzählt Besitzer Hans Osendorfer.

Kritische Punkte seien auch Hohenpolding und Wambach gewesen, so Pleiner weiter: „Ein Anwesen in Reinting ist komplett überschwemmt worden. Eine Maschinenhalle in Wambach komplett voll Schlamm gelaufen.“ Problem seien oft die Heizöltanks, die in überfluteten Kellern zum Schwimmen anfingen. „Da dürfen die Leitungen nicht reißen. Es war kurz vor knapp. Aber wir hatten alles im Griff.“

In Taufkirchen seien neben den vielen Kellern auch die Tiefgarage an der Schulgasse sowie die Dorfener und die Reckenbacher Straße komplett überschwemmt gewesen, fügt Taufkirchens Kommandant Holger Müller an.

Auch am Pfingstmontag ging es weiter. Während ein Teil der Mannschaft mit Putzen beschäftigt gewesen sei, mussten die anderen eine umgestürzte Starkstromleitung in Schweinhub bergen, erzählt Moosens 2. Kommandant Josef Pfanzelt. Die Laune sei trotzdem gut gewesen.

Aufgeworfene Bodenbeläge: Der Starkregen hat im unteren Bereich der Wörther Schule inklusive der großen Schulturnhalle einige Schäden verursacht. © Gemeinde

55 Liter Wasser pro Quadratmeter seien es in 45 Minuten gewesen, berichtet Josef Maier aus Amelgering über die Niederschläge nach seinem Regenmesser.

Obermaier fordert im Hinblick auf den Klimawandel und die zunehmende Verdichtung durch die rege Bautätigkeit ein Umdenken bei den Städteplanern. Bei Starkregenzellen entleere sich in kurzer Zeit so viel, dass das Wasser nicht mehr im Boden versichern könne. „Man weiß momentan nicht, wie man es bewältigen soll.“

„Geschippt, gepumpt, gesaugt“ – mit diesen drei Worten beschreibt Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl den Kampf gegen die Fluten im unteren Teil des Schulgebäudes. Betroffen waren die große Schulturnhalle, der untere Gang des Gebäudes die Räume der Offenen Ganztagesschule und der Bereich, in dem früher die Gemeindebücherei untergebracht war.

Die Hörlkofener Feuerwehr wurde von Kameraden aus Buch und Ottenhofen unterstützt. Auch Gneißl hat bis in die Nacht hinein geschaufelt. Die Arbeiten dauern an, gestern war der Bauhof zur Unterstützung des Hausmeisters in der Schule tätig. „Räume müssen freigeräumt werden. Das Ausmaß des Schadens ist noch gar nicht klar.“

Glücklicherweise seien momentan Ferien. Teils seien die Böden stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die genaue Schadensursache sei noch zu ermitteln und von der Versicherung zu klären. Nach dem Unwetter seien die Drähte in der Gemeinde heiß gelaufen. Es habe viele Anrufe gegeben, etwa wenn Erdreich in angrenzende Grundstücke oder auf die Straße abgeschwemmt worden sei.