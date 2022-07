1900 Schlager-Fans begeistert von Andy Borg, Nicki & Co.

Von: Birgit Lang

1900 Fans bejubeln im Taufkirchener Festzelt Andy Borg, Nicki, Gastgeberin Eva Luginger und weitere Schlager-Stars. © Birgit Lang

Taufkirchen – Nicki wirbelte durchs Taufkirchener Festzelt, Andy Borg wurde seinem Ruf als perfekter Entertainer mehr als gerecht, und Gastgeberin Eva Luginger verzauberte ihre Fans. 1900 Zuschauer feierten ihre Lieblinge bis kurz vor 1 Uhr in der Bierhalle. Eva Lugingers Schlagernacht fand erstmals in Taufkirchen statt und war ein bombastischer Auftakt für das 60. Volksfest.

Zum Einstieg glänzte die Showtanzformation New Dimension mit mehrstöckigen Hebefiguren und Sprüngen – Eva Lugingers Schwester Mona war dabei. Dann wurde die Sängerin von Rudi Hamburger auf einem Trike ins Zelt gefahren. Schon zu ihrer Hochzeit sei sie so chauffiert worden, verriet sie dem Publikum. Die Tänzer trugen die braun gebrannte Sängerin in ihrem Minikleid auf die Bühne, und es ging los mit Lasershow und Feuerwerk.

Luginger freute sich, dass mehrere Fanclubs angereist waren, ebenso viele Pressevertreter, sogar aus dem Sauerland und, dass der Abend komplett von Niederbayern TV gefilmt wurde. Nach der langen Begrüßung, in der auch die beiden Moderatoren, Thomas Föckersberger und Wolfgang Krzizok, Redakteur des Erdinger/Dorfener Anzeiger vorgestellt wurden, betrat Ricky Reason als erster Gast die Bühne. Der 32-jährige Münchner ist Pionier des Schlager-Rap.

Der größte Star des Abends war Andy Borg (2. v. r.), hier mit (v. l.) Eva Luginger sowie den Moderatoren Thomas Föckersberger und Heimatzeitungsredakteur Wolfgang Krzizok, mit dem sie auch ein Duett sang. © Birgit Lang

Ihm folgten Sunrise, Arno Adler und Flo Wieser aus Südtirol, die nicht nur von „Luft und Liebe sangen“, sondern auch bekannte Songs wie „Tornero“ coverten und die vielen Pärchen zum Tanzen animierten. Zusammen mit Luginger stimmten sie „Zruck zu dir“, den Hit von Knickerbocker & Biene an.

Nach einem kurzen Schlager-Quiz mit zwei Kandidaten aus dem Publikum, begeisterte Luginger die Fans mit ihrer perfekt durchgestylten Show. Diese stimmten nicht nur textsicher in ihre Schlager ein, sondern nahmen auch jede ihrer Bewegungen mit dem Handy auf.

Altes und Neues hatte die 34-Jährige in ihrem Repertoire, etwa „So lange du noch rot wirst“ oder „Eigentlich bist du nicht mein Typ“. Auch Vicky Leandros’ Megahit „Ich liebe das Leben“ interpretierte sie, das Publikum schunkelte und brüllte mit.

Dann kam das „niederbayerisch Cowgirl“ Nicki an die Reihe, ein Vollprofi, seit mittlerweile 39 Jahren auf der Bühne und „ein paar Kilo schwerer“, wie sie meinte. Sie schmetterte ihren ersten „Hosndial-Wetzer“: „Wenn Sehnsucht brennt“. Die 55-Jährige Plattlingerin hat über die Jahre nichts von ihrem Temperament verloren. Sie entführte das Publikum in einer „Zeitkapsel in die schrillen und bunten 80er-Jahre, ihre Sturm- und Drang-Zeit“ und fetzte über die Bühne sowie durchs Publikum. Als sie mit der Gastgeberin „Wenn i mit dia tanz“, in einer neuen Version des Erdinger Trios DeSchoWieda, schmetterte, juckte es jeden in den Füßen.

Nach Nickis obligatorischem „Servus mach’s guad“ betrat der Hauptact des Abends die Bühne. Mit seinen mittlerweile 61 Jahren ist Schlagersänger und Fernsehmoderator Andy Borg ein Entertainer, wie er im Buche steht. Einen Stolperer über die Bühnentreppe wandelte er gleich schlagfertig in einen Witz um: „Das mach’ ich bei jedem Auftritt, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu testen.“ Und so ging es weiter. Charmant und witzig gab der Wiener jedem im Saal das Gefühl, dass es ihm Spaß macht, wieder einmal live und nicht wie bei seinen Fernsehauftritten Playback zu singen. Auch die Handysucht der Zuschauer nahm er ständig auf die Schippe.

Borg brauchte nur ein paar Töne und ein paar Worte seiner romantischen oder flotten Hits anzustimmen, und schon sang der ganze Saal mit, ob „Angelo mio“, „Cara mia“, oder „Die Fischer von San Juan“. Auch aktuelle Songs aus der Corona-Zeit wie „Es war einmal“ hatten die Fans schon drauf.

Für die Gastgeberin titelte er seinen Hit „Sarah“ kurzerhand in „Eva“ um, und die beiden sangen im Duo. Auch mit ihrem Vater Uli, von dem sie wohl ihr Musiktalent geerbt hat, trug Eva Luginger ein romantisches Duett vor.

Zum großen Finale bat sie alle noch mal auf die Bühne, angefangen von der New Dimensions Trainerin über ihre Dirndlschneiderin Monika Heinemann bis hin zu Bürgermeister Stefan Haberl sowie die Volksfestreferenten Niko Kronseder und Thomas Unterreitermaier.

Abschließend schmachtete Krzizok mit Luginger noch „Was kann ich denn dafür“, die deutsche Version von „Something stupid“, ins Mikro, dann ging es mit dem Trike für sie wieder hinaus. Martin Hopf, Dorfener Unternehmer, brachte es auf den Nenner: „Ich war bei jeder Schlagernacht schon in Velden dabei. Aber in Taufkirchen war es noch schöner, von der Atmosphäre.“