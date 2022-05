Kennenlernen ohne Barrieren: erste Familienerlebniswanderung in Taufkirchen

Bayernweites Pilotprojekt

Von Birgit Lang schließen

Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen, einfach alle waren willkommen: 50 Menschen marschierten bei der ersten integrativen Familienerlebniswanderung in Taufkirchen mit.

Taufkirchen – Eine Familienerlebniswanderung in Taufkirchen wurde am Sonntag zur erfolgreichen Pilot-Veranstaltung für ein Forschungsprojekt, das vom Bayerischen Sozialministerium unterstützt wird. Das integrative Projekt wurde im Vorfeld mit Netzwerkpartnern in der Vilsgemeinde vorbereitet und ausgearbeitet. Das Team unter Leitung von Professor Peter Kapustin freute sich, dass sich mehr als 50 Teilnehmer am Taufkirchener Busbahnhof zur kostenlosen Rundwanderung einfanden.

Familien mit und ohne beeinträchtigte Kinder konnten sich kennenlernen und gemeinsam eine schöne Zeit verbringen. Auch Schirmherr Bürgermeister Stefan Haberl marschierte mit seiner Familie mit.

Das Ziel des Projekts ist es, Familien mit beeinträchtigen Kindern bei der unkomplizierten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu unterstützen. Bewegung, Sport und Spiel stehen im Mittelpunkt. Auch Lehrkräfte der örtlichen Schulen sowie der St.-Nikolaus-Schule in Erding beteiligten sich an der Wanderung. Geführt wurde diese von Leni und Walter Schuh vom Himolla-Wanderverein.

Die bewusst einfach gehaltene Tour folgte dem Stephansbrünnlbach entlang bis zur Attinger Straße und über das Ziegelfeld zum Zwergerlwald. Eine Attraktion der Region, die ein besonders beliebtes Ziel für Familien ist. Dort konnten mehr als 500 Zwerge bewundert werden, die dargestellten Märchen und Tiere sorgten vor allem bei den Kleinsten für Staunen. Im Anschluss ging es weiter zur Fichten-, Hoch- und über die Lärchenstraße zum Bergplatz zur Evangelischen Kirche an der Gubranssonstraße zur Attinger Straße zurück zum Ausgangspunkt.

Höhepunkt der Familienwanderung war der kostenlose Besuch im Urzeitmuseum. Eine spannende Zeitreise für Groß und Klein erwartete die Familien. Lebensechte Modelle führte die Besucher durch eine Zeit vor tausenden von Jahren. Darüber hinaus konnten echte Gesteinskörper aus dem All, einer Welt jenseits der Erde und auch der menschlichen Vorstellungskraft, bewundert werden.

Nach dem Erfolg dieser ersten inklusiven Familienerlebniswanderung soll an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 26. Mai, von 14 bis 17.30 Uhr die nächste folgen. Treffpunkt ist am Taufkirchener Busbahnhof. Auch hierbei ist der kostenlose Besuch des Urzeitmuseums eingeplant. mel

Anmeldung bis Freitag, 20. Mai, unter Tel. (0 80 84) 37 25 oder per E-Mail: verwaltung@taufkirchen.de.