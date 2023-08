Fast 15 000 Schuss in einer Saison

Von: Fabian Holzner

Feierten unter weiß-blauem Himmel (v. l.): Brezenkönig Martin Philipp, Schützenkönig Christian Lichtensperger und Wurstkönig Sebastian Scheuerer. © Fabian Holzner

Gebührend, mit Steckerlfisch beim Sommerfest, haben die Jungschützen ihren Schützenkönig der Saison 2022/23, Christian Lichtensperger, gefeiert. Mit einem 11 Teiler schoss er im April die Königskette.

Taufkirchen – Der zweite Rang wird bekanntlich mit einer Wurstkette prämiert. Auch wenn die Jungschützen schon lange auf diese Tradition verzichten, war bei Sebastian Scheuerer ein bisschen „Wurst sein“ gefordert: Wie in der Vorsaison schrammte er mit nur einem Teilerpunkt Unterschied am ersten Platz vorbei, heuer mit einem 12 Teiler. Martin Philipp wurde mit einem 31 Teiler Brezenkönig.

In der Gesamtwertung siegte Helmut Zimmer mit 364 Ringen, er ist zugleich auch Schützenmeister des Vereins. Platz zwei und drei belegten Michael Hofmann (354 Ringe) und Martin Degener (342 Ringe). An 30 Schießabenden, alle davon sehr gut besucht, sind insgesamt 14 600 Schuss gefallen, berichtete Schützenmeister Zimmer. Beim Rundenwettkampf im Großkaliber an der Gauschießanlage in Oberdorfen erzielten die Jungschützen erneut den ersten Platz, beim 100-jährigen Jubiläumsfest im Juni feierten die Taufkirchener selbstverständlich mit.

Auch sonst lebt der Verein nicht nur vom Sport, den man durch eine Schuss-Flatrate von 50 Euro attraktiv und günstig gestaltet. Sondern auch von den Stüberlabenden, bei denen geratscht, gelacht und philosophiert wird. Sie gehören ebenso dazu. Nach dem Sommerfest bei Familie Wendl pausiert der Betrieb bis Mitte September, wenn mit der Jahreshauptversammlung und dem ersten Schießabend wenige Tage darauf die neue Saison beginnt. fh