Voller Einsatz zum Jubiläum: 150 Jahre Taufkirchen

Von: Birgit Lang

Teilen

Bei der Unfallrettung durchtrennten die Einsatzkräfte das Autodach mit dem Spreizer, um das Unfallopfer, Dummy Hansi“ aus dem Auto zu bringen (Bild links). Daneben zeigte man auch eine Rettungsübung mit Drehleiter sowie eine Fettexplosion. © LANG

Die Feuerwehr Taufkirchen feiert ihr 150-jähriges Bestehen mit der „Nacht der Blauen Lichter“. Viele Bürger und Kameraden sind begeistert von dem Programm.

Taufkirchen – „Es ist mal ganz was anderes – moderner, zeitgemäßer, nicht das Klassische“, sagte Christoph Hartinger, 2. Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Velden zum ersten Teil der 150-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr Taufkirchen. Die vielen anderen Besucher, die am Samstag den Vorführungen am Feuerwehrhaus folgten waren begeistert, ebenso die Veranstalter. „Es läuft super gut. Um 17 Uhr ging es los, 20 Minuten später war alles voll“, freute sich Vorsitzende Lena Blumoser mit ihrem drei Monate alten Söhnchen Jakob auf dem Arm.

Jede Altersgruppe war vertreten, viele Babys, Kleinkinder und Erwachsene bis zur 93-Jährigen. „Wir haben unsere Jubiläumsfeierlichkeiten dreigeteilt. Heute wollten wir für die Bürger was machen. Das haben wir genau hingebracht“, sagte Blumoser. Neben den vielen Veldenern waren Kameraden aus Lengdorf, Georgenzell oder Inning gekommen.

Das Programm drehte sich rund um die Feuerwehr: Von der Modenschau, bei der Einsatzkleidung in verschiedenen Varianten vorgeführt wurden, über Technische Hilfeleistung, Atemschutz bis hin zum Chemie-Schutz-Anzug sowie zur Absturzsicherung. Auch die Gerätehalle mit modernster Technik konnte inspiziert werden.

Interessiert verfolgten die Anwesenden die Live-Einsatzübungen. Dabei trainierte man eine Personenrettung mit der Drehleiter oder aus dem Unfallauto. Vorgeführt wurden auch eine Fettexplosion, Feuerlöscher und eine Wärmebildkamera. Alle Stunden gab es eine Geräteschau mit Blaulichtgewitter.

Die Kinder konnten sich in der Hüpfburg oder beim Zielspritzen austoben, hier gab es Federmäppchen oder einen Bumerang als Preis. Auch die Gewinner unter den 200 Teilnehmern des Zeitreise-Rätsel wurden bekannt gegeben.

Gut 50 passive und aktive Mitglieder halfen beim Aufbau, der Durchführung und beim Abbau, denn nach der Veranstaltung mussten ab 24 Uhr wieder alle Fahrzeuge in der Halle stehen für den Ernstfall. „Das war eine absolut starke Leistung“, strahlte Blumoser. Einer der Helfer war der 14-jährige Lukas Zwicker.

„Ich habe geholfen die Tische aufzubauen und die Fahrzeuge vorgestern gewaschen.“ Er ist jetzt ein halbes Jahr bei der Jugendfeuerwehr. „Die Nacht der blauen Lichter“ bot endlich mal wieder die Gelegenheit herzuzeigen, was bei der Feuerwehr alles passiert. Schließlich seien die Wehren für den Bürger da, so die Vorsitzende, und man wolle, dass sie die Arbeit der Rettungskräfte verstehen.

Es ging auch darum neue Mitglieder zu gewinnen. Der 25-jährige Georg Dillis war eines davon. Sechs seiner Freunde seien schon länger dabei. Die Veranstaltung habe ihn schließlich überzeugt.

Sehr zufrieden war auch Kommandant Christian Holler, der die Live-Übungen kommentierte. „Wir freuen uns, wenn sich die Leute für die Feuerwehr im Ort interessieren. Wir haben alles gut hinbekommen.“ So viele Helfer seien noch nie da gewesen, schon beim Aufbau herrschte beste Stimmung, fügte er an.

Gerne beantwortete Holler Fragen der Besucher. So wollte Max Leythäuser beispielsweise wissen, ob ein E-Auto schwerer zu löschen sei. „Es braucht ein bisschen mehr – mehr Wasser und Zeit, weil man schwieriger zum Akku hinkommt, aber es funktioniert genauso. Auch die Rauchentwicklung ist größer und anders als beim Auto“, erklärte Holler.

Die Feuerwehren seien mittlerweile geschult und man erfahre schon von der Leitstelle, um welches Fahrzeug es sich handle, falls man es noch am Kennzeichen erkenne. Beeindruckt über die Leistungen der einzelnen Kameraden waren die Veldener Feuerwehrler und daran interessiert, wie die Taufkirchener arbeiten und einen solche Tag gestalten.

Denn sie hatten schon eine ähnliche Veranstaltung durchgeführt. Es gehe darum die Bevölkerung aktiv einzubinden, meinte Christoph Hartinger. „Wir sind eine der größten Stützpunktfeuerwehren an der B388, wenn man über die Grenze drüberschaut. Wir treffen öfter bei Einsätzen mit den Taufkirchenern zusammen und freuen uns über einen direkten Austausch.“