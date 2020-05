Franz Hofstetter: Mr. Taufkirchen geht  in den Ruhestand

Antreiber, Querdenker, Sturkopf: In 24 Jahren als Bürgermeister hat Franz Hofstetter in Taufkirchen viele Widerstände überwunden. Ein Interview.

Herr Hofstetter, wie kam es, dass Sie vor 25 Jahren Bürgermeisterkandidat wurden.

Ich war damals schon 13 Jahre lang Bauamtsleiter, kannte mich in der ganzen Gemeinde, auch im Außenbereich bestens aus und war überall bekannt. Ich habe Tag und Nacht gearbeitet. Das schätzten die Leute wohl und stellten mich als CSU-Bürgermeister-Kandidat auf. Eigentlich wollte ich mich als Bauingenieur selbstständig machen, als ich das Angebot erhielt. Ich habe mich dafür entscheiden Bürgermeister zu werden, weil ich hier eigenständiger arbeiten konnte und mehr Gestaltungsmöglichkeiten hatte. Um Bezahlung und Sicherheit habe ich mir keine Gedanken gemacht.

Waren Sie schon

immer Workaholic?

Ich habe damals mit Sicherheit nicht weniger gearbeitet als jetzt. Ich bin jeden Tag, auch am Wochenende um 5.30 Uhr aufgestanden und habe vor Dienstbeginn im landwirtschaftlichen Betrieb gearbeitet. Ich war in jeder Bauausschuss- und Gemeinderatsitzung und habe unwahrscheinlich viel geplant und Statiken berechnet, auch daheim noch für andere Leute. Da ist es oft Mitternacht geworden. Mein Arbeitstag ist bis heute so lange, weil ich immer noch ein umtriebiger Mensch bin.

Die damaligen CSU-Führungskräfte dachten, dass sie lenkbar seien oder?

(grinst) Das war ich nie. Damals war eine politische Flaute in der Gemeinde, und sie dachten, es muss was passieren.

Woher hatten Sie als „Bauernbub“ die vielen Visionen, die sie in ihren vier Amtsperioden umsetzten?

Ich habe das Bachmaier-Gen meiner Onkel und Tanten geerbt, die stur und durchsetzungsstark waren und straight ihren Weg gegangen sind. Man muss als Bürgermeister schon ein Machtmensch sein, und ich hatte schon immer Visionen, wollte mit 14 Jahren schon Bauingenieur werden und habe während meiner Maurerlehre zielstrebig berufsbegleitend die Abendschule durchgezogen, um die Mittlere Reife zu erwerben und dann auf die FOS nach Landshut und auf die FH nach München zu gehen, um meinen Diplomabschluss zu machen. Ich war ehrgeizig, neugierig, wollte immer schon in die Welt hinaus. Außerdem habe ich viele Inspirationen von den Mitgliedern von Pro Taufkirchen, im Rathaus und der Bürgerschaft erhalten, die mich animiert und motiviert haben.

Wie wurde das gebündelt?

+ Wir hatten 1994/95 Tausende von Ideen bei Pro Taufkirchen. Auch das Wasserschloss wollten wir für die Bevölkerung zugänglich haben. Dann haben wir uns professionelle Hilfe geholt, um alles besser realisieren zu können. Daraus entwickelten sich ein Marketingkonzept, eine repräsentative Umfrage, der Columbus Achter als Bürgergremium und schließlich das Taufkirchener Leitbild. Das Maßnahmenpaket hatten wir komplett nach meiner zweiten Amtsperiode abgearbeitet. Damals herrschte richtige Aufbruchstimmung, der Gewerbeverein, der Senioren- und Jugendbeirat wurden gegründet, die erste Gewerbeschau Innova veranstaltet und Baumöglichkeiten auch in den Ortsteilen geschaffen.

Mit dem ersten Kinder- und Jugendhaus im Landkreis haben sie Zeichen gesetzt und fanden Sie viele Nachahmer.

Die Idee für das Kinder- und Jugendhaus entstand durch engagierte Bürger, durch Mittelschulleiter Alex Bachmaier, meinen Cousin, und durch Lehrer Hans Hartmann. Das war ein steiniger Weg, aber sie haben mich überzeugt, wie wichtig eine solche Einrichtung mit Betreuungs- und Beratungsangeboten für unsere Kinder, Eltern und Senioren ist. Auch Förderlehrer Robert Ackermann, Sozialpädagogin Doris Schellner und andere engagierten sich für dieses Projekt und soziale Betreuungsformen. Wir haben den Nerv der Zeit erwischt. Von der CSU war das Kinder- und Jugendhaus Ende der 90er Jahre politisch nicht gewollt. Wir bekamen auch politischen Gegenwind von meinen Bürgermeisterkollegen, weil es Geld kostete. Da war viel Überzeugungsarbeit notwendig.

Sie haben immer auf Bürgerbeteiligung gesetzt?

Wenn man nur seine eigenen Ideen umsetzen will, würden die Bürger auf Dauer nicht mitmachen und sie auch nicht annehmen. Aber Bürgerbeteiligung ist Knochenarbeit. Ständige Besprechungen, Sitzungen und Wochenendseminare. Ich bin jeden Abend mit Leuten der Gemeinde zusammengesessen. Das ist so anstrengend, auch für die Rathausmitarbeiter, weil es unwahrscheinlich viel Aufwand und Zeit kostet.

Sie waren immer der

Kopf des Ganzen?

Man schafft Struktur und verteilt es dann auf mehrere Schultern. Ich habe auch im Rathaus alles personell neu strukturiert und versucht, dass alle eigenständig Verantwortung tragen. Auch wenn letztlich alles über mich gelaufen ist, was nicht mehr in die heutige Zeit passt.

Was würden Sie im Nachhinein anders machen?

Es wird mehr oder weniger richtig gewesen sein, was ich gemacht habe. Ich wollte aus Taufkirchen keine Riesenstadt machen, aber auch kein verschlafenes Nest. Mir war immer wichtig, dass was los ist. Wenn ich abends von der Arbeit heimgefahren bin, nichts mehr los war und nirgends einen Baukran gestanden ist, habe ich mich immer geärgert.

Auf was sind Sie

am meisten stolz?

Ich habe den Eindruck, dass alle Bürger Taufkirchen als ihre Heimat sehen und gerne hier sind. Das ist für mich das Wichtigste. Unser Volksfest ist der beste Ausdruck dafür, hier hocken alle zusammen, da redet jeder mit jedem.

Was ist Ihnen im Rückblick am peinlichsten?

(lacht) Ich war mit meiner Frau Gabi in unserer amerikanischen Partnerstadt West Chicago. Wir wurden zum Empfang des neuen Bürgermeisters von Chicago eingeladen – mit 70 hochkarätigen Gästen. In meiner Aufregung als Taufkirchener Bauernbürgermeister habe ich mir zuerst beim Small-Talk ein Glas Rotwein drüber geschüttet und mich später mit Eis angedränst (bekleckert). Das war peinlich!

Was konnten Sie

nicht verwirklichen?

Ich bin zufrieden, so wie es ist. Ich mache mir Entscheidungen nicht einfach, aber wenn ich was entschieden habe, dann ist es gut und war zu dem Zeitpunkt wohl auch richtig. Ich wollte die Umfahrung B 388 zwar umsetzen, aber es wird schon gute Gründe haben, dass es noch nicht so ist. Man muss die Dinge akzeptieren, wie sie sind. Ärgern hilft nichts. Wenn meine Argumente besser gewesen wären, hätte ich das eine oder andere vielleicht besser oder anders machen können. Wenn ich mehr Power gehabt hätte, wäre ich vielleicht Bundeskanzler geworden.

Sie wurden oft

angefeindet und kritisiert.

Es bewegt einen, macht natürlich auch nachdenklich. Aber man muss auch die Kraft haben, Dinge so stehen zu lassen. Es hat oft geheißen, ich sei cholerisch. Aber ich sehe mich eher als sehr emotional. Das hat den Vorteil, dass man nicht alles in sich reinfrisst, sondern die Dinge anspricht. Das war nicht für jeden angenehm. Meine Familie und meine engsten Mitarbeiter haben einiges abgekriegt, auch wenn sie nichts dafür konnten. Aber jeder hat sein Ventil. Ich habe gelernt, geduldiger zu sein und schlafe heute erst mal drüber. Wenn mir was wichtig war, bin ich immer ganz ruhig gewesen. Ich bin eher bei unbedeutenden Sachen laut geworden. Das ist wirklich ärgerlich und ungezogen. Aber am Ende des Tages ist man ganz allein und muss für sich entscheiden, was für die Gemeinde wichtig ist. Dann bin ich total ruhig, da fliegen keine Fetzen.

Hatten Sie nie höhere

politische Ambitionen?

Nein, mir gefällt es in Taufkirchen. Es gab schon Anfragen und die CSU wollte mich mal als Erdinger Bundestagskandidaten haben. Aber das ist ein Zigeunerleben. Ich bin zwar unwahrscheinlich gerne in der Stadt, aber kein Stadtmensch. Außerdem war ich zu ehrgeizig, um als 58-jähriger Hinterbänkler noch mal neu anzufangen und mich hochzuarbeiten. Hier war ich schon Chef.

Was blieb wegen Ihrer Karriere auf der Strecke?

Die Zeit für meine Frau Gabi und meine Söhne kam zu kurz. Bei der Erziehung war ich nicht da, aber ich habe zu meinen beiden Söhnen ein sehr gutes Verhältnis. Damals war ich sicherlich nicht der einzige. Heute findet man bessere Lösungen. Aber ich hoffe, dass ich jetzt noch viel Zeit für meine Familie und die Aufgaben daheim habe.

Sie sind Bauingenieur. Haben Sie deshalb so viele Bauvorhaben verwirklicht oder wollten Sie sich ein Denkmal setzen?

Denkmäler wollte ich mir bestimmt keine setzen. Projekte zu entwickeln und bauliche Maßnahmen zu planen, übt auf mich einen unwahrscheinlichen Reiz aus. Wenn die Planung abgeschlossen ist, ist es für mich nicht mehr interessant. Der Rathausbau war eine sehr schöne Zeit, er ist sehr gut gelungen, die Grundschule dagegen war schwieriger. Wichtig ist mir, dass der Bestand in einem vernünftigen Zustand ist und keine finanzielle Belastung darstellt. Gut, wir haben noch die Mittelschule zu leisten, aber sonst sind wir sehr gut aufgestellt. Viel wichtiger ist, dass es den Menschen gut geht und das kulturelle Leben und das Bildungssystem stimmen.

Sie hatten nie ein Problem sich in Szene zu setzen, waren für jeden Gag zu haben.

Ja, das hat mir Spaß gemacht. Kommunalmarketing ist ganz wichtig, auch als Bürgermeister muss man sich verkaufen und die Leute überzeugen können. Dazu gehört auch, dass sie dich wahrnehmen.

Sie lieben die sportliche Herausforderung und sind durchtrainiert.

Sport ist mir schon wichtig. Laufen, Ski- und Radfahren habe ich schon als Kind gemacht, im Fußball war ich nicht so begabt. Höchstleistungen brauche ich aber nicht, ich mach’ es für die Gesundheit. Auch wenn wir Baches (Mitglieder des Bachmaier-Clans) schon extrem sind, bin ich dennoch vernünftig genug, nur soweit an meine Grenzen zu gehen, dass es nicht zu gefährlich ist. Beim Ski- und Radfahren kann ich sehr schnell entspannen und abschalten von dem, was mich beschäftigt. Denn wenn man sportlich gefordert ist, braucht man einen freien Kopf. Wenn ich jetzt mehr Zeit habe, werde ich mehr machen, Radfahren mindestens 50 Kilometer am Tag, es dürfen aber auch 200 sein.

Sie hatten am Freitag, 13. Juni 2014, einen schlimmen Unfall. Hat Sie das zum Nachdenken gebracht?

Ich habe mir damals vorgenommen, langsamer und weniger zu machen. Es ist mir aber nicht gelungen.

Hatten Sie Angst, als Ihnen Naziparolen an die Hauswand geschmiert wurden?

Meine Familie hatte Angst, das hat mich sehr betroffen gemacht. Ich kriege viel anonyme Drohungen, Anfeindungen und gscherte Briefe. Aber das war eine andere Hausnummer. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, um solche Morddrohungen zu erhalten. Ein Umfahrungsgegner hat mir mal ins Gesicht geworfen: „Du sollst verrecken.“ Das ist auch schlimm. Aber bei solchen Naziparolen geht es auch darum, dass andere Menschen angesteckt und radikalisiert werden. Das ist schlimmer.

Was haben Sie als

Kreis- und Bezirksrat

künftig vor?

Als Kreisrat muss ich schauen, was sich entwickelt und wo ich mitarbeiten darf. Dass ich mehr Zeit für die Arbeit als Bezirksrat habe, freut mich. Ich werde die Einrichtungen, Werkstätten, Kliniken und Museen häufiger besuchen und mich vor allem für Menschen mit Handicap und psychischen Erkrankungen einsetzten. Das ist eine spannende Aufgabe und wichtig für die Gesamtgesellschaft. Denn das schwächste Glied der Kette bestimmt, wie belastbar das System ist.

Sie gelten mit Ihren 65 Jahren immer noch als einer der attraktivsten Bürgermeister im Landkreis.

Attraktiver bin nicht mehr geworden, weil ich grau geworden bin. Eitel bin ich schon, aber zu faul zum Haare färben. Als Kind musste ich oft Hosen von der Verwandtschaft anziehen, mit denen ich mich geschämt habt. Deshalb achte ich darauf, immer gut angezogen zu sein, auch wenn ich nicht gerne zum Einkaufen gehe. Mein Schrank ist voll mit Klamotten, die ich noch nie an hatte.

Im Mittelpunkt zu stehen, werden Sie das vermissen?

Ich bin keiner, der im Mittelpunkt stehen muss, aber als Bürgermeister wächst man da rein. Ich bin ja nicht ganz weg, ich bin ja noch Kreis- und Bezirksrat, sonst wäre es vielleicht schon hart. Aber die Erfahrung muss ich erst machen.

Sind Sie traurig, nicht mehr die Geschicke der Gemeinde zu lenken?

Nein. Es waren 24 ganz tolle Jahre. Irgendwann muss man aufhören. Ich bin dankbar und stolz. Ich denke, dass ich gerne zurückblicken darf, auch wenn ich nicht mehr in der ersten Reihe bin. Mein Vater ist jetzt 98 Jahre alt. Ich hoffe, dass ich auch noch viele Jahre habe, mich in meiner Familie und ehrenamtlich einzubringen. Ich habe schon viele Anfragen, Baumaßnahmen daheim, aber auch Ehrenämter. So werde ich im Handlungsfeld Inklusion mitmachen. Ich werde auch gerne meinem Nachfolger Stefan Haberl mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn er das möchte. Das würde mich ehren.

Das Interview führte Birgit Lang.