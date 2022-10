Ärger über den radikalen Baumschnitt auf dem Taufkirchener Friedhof

Von: Birgit Lang

Kümmerlich sehen die Kugelahornbäume auf dem Taufkirchener Friedhof aus. Sie werden alle drei Jahre zugeschnitten. Einige Bürger sind entsetzt und fürchten ums Überleben der Bäume. Die Fachfirma weist die Kritik zurück. © Birgit Lang

Müssen Kugelahornbäume wirklich so stark zurückgeschnitten werden? Manche Taufkirchener sagen Nein, Fachleute sagen Ja. Für sie ist es quasi die Quadratur des Kugelahorns.

Taufkirchen – Schockiert zeigten sich kürzlich Besucher des Taufkirchener Friedhofes, als sie die radikal zugeschnittenen Kugelahornbäume registrierten. Manche sahen es allerdings pragmatisch. „Schee is ned, aber dann hamma wenigstens ned so vui Laub auf dem Grab“, meint eine Mittachtzigerin, die namentlich nicht genannt werden wollte. Unter den Kritikern ist der ehemalige Verwaltungsrat Josef Klug. „Eine richtige Fachkraft hätte es anders geschnitten“, ärgert er sich. Die alte Buchenhecke sei hingegen nicht geschnitten worden, „die gehört viel kürzer“.

Diese Kritik weist Hans Gruber zurück, er sei er seit „40 Fachmann für Bäume“, erklärt der 66-Jährige. Seine Firma hatte die Arbeiten erledig. „Fürs Auge ist es schon gewöhnungsbedürftig“, gibt er zu. Aber es sei immer ein Riesenaufwand, daher müssten die Bäume entsprechend stark geschnitten werden. Das sei ein Kostenfaktor, und der Aufwand werde auf die Grabgebühren umgelegt. Drei Tage lang sei er mit vier Mitarbeitern hier am Werk gewesen, berichtet der Fraunberger. Der radikale Zuschnitt „tut den Bäumen nichts. Sterben werden sie auf alle Fälle nicht. Sie treiben wieder aus und werden nachher wieder rundgeschnitten, wie sie vorher waren“, beteuert er. Als Vergleich zieht Gruber die Münchener Straße in Erding heran, dort würden die Akazien auch jedes Jahr radikal zugeschnitten und dann wieder herrlich austreiben.

Doch in Taufkirchen ist der Ärger groß. Klugs Tochter Edith Sadlstatter findet den aktuellen Anblick „grausam“. Sie ärgert sich mit ihrem Vater zudem über das wild wuchernde Efeu, das an vielen der Kugelahornbäume hochwächst. Das hätte zugeschnitten oder entfernt gehört, aber das sei eine lästige Arbeit, weiß sie. „Der Efeu macht letztendlich die frisch geschnittenen und geschwächten Bäume kaputt und überwächst die übrigbleibende Krone.“ Auch der Schnee könne sich darin länger halten, und die Kronen würden beginnen zu faulen.

Verärgert ist Josef Klug. Er war in den 90ern als Leiter des Ordnungsamts an der Erweiterung des Friedhofs beteiligt. © Birgit Lang

Das bezweifelt Gruber. „Das wäre ja vorher noch schlimmer gewesen, da wäre der Schnee noch leichter hängen geblieben, weil der Baum oben dicht war.“ Es sei kein Problem, wenn Efeu den Stamm hochwachse. „Efeu ist kein Schmarotzer, hat ein eigenes Wurzelwerk und eigenes Blattgrün.“ Nur in die Krone sollte er nicht direkt hineinwachsen.

Alle drei Jahre werde eine Fachfirma beauftragt, die Kugelahornbäume wieder in Form zu schneiden, berichtet Friedhofsreferent Christian Aigner. „Die wachsen ziemlich schnell.“ Anton Kreuzpointner, der Leiter des Bürgerbüros im Taufkirchener Rathaus, bestätigt, dass er den Auftrag erteilt habe, allerdings für einen moderaten Schnitt. „Diesmal sind sie teilweise zu kurz geraten“, meint auch er.

„Mir tut es auch immer weh, wenn ich sie alle drei Jahre zuschneiden lassen muss. Aber dann ist laut Experten ein Rückschnitt erforderlich, damit sie wieder schön kugelförmig nachwachsen“, erklärt Kreuzpointner. Er könne die Aufregung verstehen und habe deshalb mit zwei Fachfirmen gesprochen, die ihm versichert hätten, dass diese Bäume ganz normal nachwachsen würden. „Der eine meckert, wenn man sie zurückschneidet, der andere ist froh, dass er jetzt nicht den ganzen Blätterwald auf seinem Grab entfernen muss“, sagt der Verwaltungsfachangestellte.

Das derzeitige Erscheinungsbild des Friedhofs geht auf seine Erweiterung zurück, erinnert Josef Klug. An deren Planung war er als Leiter des Ordnungsamtes von 1993 bis 1995 beteiligt. In Anlehnung an das historische Konzept wurden damals auch Kugelbäume und Hecken gepflanzt. Der neue Erweiterungsteil erhielt anstelle der verwilderten Strauchpflanzung ein Geviert aus Kugelbäumen, erzählt er. Insgesamt wurden 160 Großbäume gepflanzt.

„Eigentlich hätte der alte Friedhofsteil, der 1925 eingeweiht wurde, unter Denkmalschutz gehört“, meint Klug. Sogar das Bayerische Landesamt für Denkmalschutz habe ihn seinerzeit als „ländliche Parallele zu den in München errichteten Friedhöfen des Stadtbaumeisters Hans Grässel“ bezeichnet, die von der Landeshauptstadt wie „Augäpfel gehütet werden“.

Im alten Taufkirchener Friedhofsteil standen laut Klug früher Kugelakazien, die sehr empfindlich waren und bei denen oft bei zu hoher Schneelast Äste abbrachen. Manche Bäume seien auch einfach gefällt worden, um mehr Sonneneinfall oder auch gewünschte Grabplätze zu erhalten. „So sind die Akazien nach und nach verschwunden.“

Seit der Erweiterung vor knapp 30 Jahren habe sich viel verändert, gibt Kreuzpointner zu bedenken. Er sei auch ein Befürworter eines grünen Friedhofs. Die meisten Grabnutzungsberechtigten würden aber die zeitaufwendige Grabpflege gesundheitlich nicht mehr schaffen, deren Kinder würden daran oft kein Interesse zeigen. In ein paar Jahren werde es nur noch Urnenbestattungen geben, da dies günstiger sei, und die Gräber auch wesentlich weniger zu pflegen seien. So verändere der ehemals ausgezeichnete „grüne Friedhof“ sein Erscheinungsbild. „Das ist leider die Realität.“