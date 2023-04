Taufkirchen: Nach Überholen Frontalcrash

Von: Uta Künkler

In den Gegenverkehr geraten ist ein Autofahrer auf der B 15 in der Nähe des Taufkirchener Friedhofs am Gründonnerstag. © Rene Ruprecht

Alkoholisiert und deutlich zu schnell: Ein Überholmanöver auf der B 15 endete in einem Frontalcrash.

Taufkirchen - Er war laut Polizeibericht alkoholisiert und zu schnell unterwegs, als am Donnerstag um 20 Uhr ein 38-jähriger Ukrainer aus Erding auf der B 15 am Friedhof Taufkirchen mit seinem Auto einen weiteren Pkw überholte. Der Autofahrer prallte mitten im Überholvorgang frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Dessen 68-jährige Fahrerin und ein sechsjähriges Kind auf der Rückbank wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Schaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn musste durch die Feuerwehr Taufkirchen komplett gesperrt werden. Den 38-Jährigen erwartet unter anderem eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.