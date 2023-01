Für jedes Like ein Fuchgzerl ans Leserhilfswerk

Von: Hans Moritz

Teilen

Sattelzug aufs Dach, Spende aufs Konto: Anton (l.) und Michael Fürmetz (r.) übergeben die 2200 Euro für „Licht in die Herzen“ an Redaktionsleiter Hans Moritz. © LaMo

Wenn es um Spenden für „Licht in die Herzen“, Leserhilfswerk der Heimatzeitung, geht, haben unserer Leser schon viel Kreativität bewiesen. So etwas aber gab’s noch nie:

Taufkirchen - Eine Sammelaktion via Facebook und Instagram – durch die Taufkirchener Spedition Fürmetz.

Das Ganze begann mit einer recht verrückten Idee von Juniorchef Anton „Burli“ Fürmetz. Er ließ per Kran eine 7,5 Tonnen schwere Zugmaschine aufs Dach des neuen Firmengebäudes an der B 15 setzen. „Die Statik haben wir natürlich vorher überprüft“, meint er mit einem Augenzwinkern, während sein Bruder Michael mit einem ebensolchen anmerkt: „Wir haben ihn erst für verrückt gehalten.“ Gedacht war die Aktion als Blickfang für die Besucher der Spedition und der benachbarten Tankstelle zur Weihnachtszeit.



Dann sollte der Oldtimer noch einen guten Zweck erfüllen. „Wir haben ein Foto von der Zugmaschine auf dem Dach auf unsere Facebook- und Instagramseiten gestellt“, berichtet Burli Fürmetz. „Oldtimer-Fuchzgerl-Aktion“ schrieben sie darüber. Denn für jedes Like oder jedes geteilte Foto wanderten 50 Cent in den Spendentopf. Binnen sieben Tagen kamen 3144 Reaktionen zusammen. 78 000 Social-Media-Nutzer sahen das Foto. 1572 Euro kamen so zusammen, dazu eine Spende vom Restaurant La Barca in Taufkirchen über 100 Euro. Die Familie Fürmetz rundete auf 2200 Euro auf. Seniorchefin Mathilde wollte, dass dieser Betrag – die Fürmetzens spenden jedes Jahr für wohltätige Zwecke – diesmal an „Licht in die Herzen“ geht. Ihre Söhne waren dabei, „weil uns wichtig ist, vor Ort zu helfen“.

Der Fürmetz-Fuhrpark umfasst 250 Lkw, die vor allem in der Baustoff- und Getränkelogistik zum Einsatz kommen – bundesweit. Zur Zeit stehen fast alle in Taufkirchen in Reih’ und Glied. 400 Mitarbeiter sind in dem in dritter Generation bestehenden Betrieb beschäftigt. ham