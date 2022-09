Der neue Landarzt in Taufkirchen: Sebastian Hartmann

Von: Birgit Lang

Ist gerne Hausarzt: Sebastian Hartmann (34). © Birgit Lang

Sebastian Hartmann (34) eröffnet in Taufkirchen eine Praxis. Viele Hausärzte in der Gegend über 65.

Taufkirchen – Es gibt derzeit fünf Hausarztpraxen in Taufkirchen mit über 10 000 Einwohnern und dem Holzland mit gut 5000. Vier der Mediziner sind schon über 65 Jahre alt. Nun kommt ein junger Hausarzt nach Taufkirchen. Sebastian Hartmann ist 34 Jahre alt und wohnt seit zehn Jahren in Erding. Bis August war er in der Praxis von Dr. Fabian Geiger in Wörth angestellt und will künftig im neuen Taufkirchener Baugebiet an der Gutswiese praktizieren. Für die Übergangszeit hat Hartmann bereits eine Lösung gefunden. „Ab Januar geht es los“, verspricht er.

An der Gutswiese sind eine Hausarzt- und eine Hebammenpraxis geplant. Mit Bürgermeister Stefan Haberl ist Hartmann bereits im Gespräch. Für die Zwischenzeit hat die VR-Bank Taufkirchen die ehemalige Praxis Richtmann, später Zepter, angeboten. Hier kann der Mediziner zunächst arbeiten. „Damit kann man die hausärztliche Versorgung in Taufkirchen längerfristig gewährleisten.“

Die prekäre Situation ist ihm bekannt, seine Freundin Miriam Kobeck kommt aus der Gemeinde und arbeitet als Assistenzärztin im Klinikum Erding. Schließlich hätten auch im Dorfener MVZ Kollegen aufgehört, und in Erding sei die hausärztliche Versorgung ebenfalls problematisch. In Landshut sehe es noch einigermaßen gut aus, meint Hartmann.

Es werde dringend Nachwuchs gesucht. Aber „Landarzt zu sein, ist nicht mehr so beliebt“, sagt er. Der 34-Jährige stammt aus der Oberpfalz und ist als Sohn eines Landarztes aufgewachsen. „Ich kenne es nichts anders, und meinem Vater hat es immer viel Spaß gemacht.“

In Deutschland sei man auf die medizinische Versorgung immer stolz gewesen, nun müsse man teilweise sogar bei dringenden Fällen mehrere Wochen auf einen Facharzttermin warten. „Bei der hausärztlichen Versorgung muss sich was tun, ohne sie läuft gar nichts mehr. Der Hausarzt muss am Ort sein“, fordert er. Bei einer Noro-Infektion könne man selbst einem 20-Jährigen nicht zumuten, eine halbe Stunde zum nächsten Arzt zu fahren.

Man müsse junge Ärzte für diesen Beruf begeistern und er könne selbst Ärzte in Ausbildung anstellen, betont Hartmann. „Man verbringt viel Zeit in der Arbeit, da muss es harmonisch sein.“ Man habe viel Stress und die Belastung sei hoch, deshalb müsse die Stimmung in der Arbeit passen, betont er. „Die medizinische Versorgung ist unglaublich wichtig, weil die Bevölkerung immer mehr und älter wird und es immer weniger Betreuungsplätze gibt. Man muss jetzt was tun!“

Wenn man sich selbstständig machen wolle, falle das oft in die Phase, in der man selbst Kinder wolle. Mittlerweile seien über 75 Prozent der Ärzte in Ausbildung Frauen. Der Kinderwunsch verhindere oft die Selbstständigkeit. Hinzu kämen die laufenden Kosten für eine Praxis. Diese Unsicherheiten und die Bürokratie seien weitere Gründe, warum es so wenig Landärzte gebe. Viele seiner Kollegen würden auch lieber in der Stadt wohnen.

Über den Verdienst müsse sich von ärztlicher Seite keiner aufregen, klar gebe es Fachärzte, die besser verdienen. Geld sei aber das, was nicht an erster Stelle stehen sollte. Es gehe auch nicht bloß um die Work-Life-Balance. Das Wichtigste sei das Gesamtpaket. Kollegen hätten auch Sorge, dass sie Tag und Nacht erreichbar sein müssten. Das sei aber nicht mehr so, weil es einen organisierten Bereitschaftsdienst gebe.

Hinzu kämen die hohen Immobilienpreise, der Kauf von Praxisräumen sei selbst auf dem Land kaum mehr möglich. Zudem benötige man Parkplätze und einen barrierefreien Zugang für die Patienten. Deshalb ist Hartmann froh um die Unterstützung durch die Gemeinde.

Hartmann hofft, dass trotz der aktuell schwierigen Lage in der Baubranche der Praxisbau an der Gutswiese beginnen kann, auch wenn die Investition teuer ist. „Wenn man jetzt angreift, kann man der Unterversorgung zuvorkommen. Es ist zu spät, wenn niemand mehr da ist.“