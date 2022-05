Lebensretter gesucht: Hegering bewahrt Rehkitze vor Mähtod

Von: Birgit Lang

Der Hegering Taufkirchen setzt sich für die Rettung von Rehkitzen ein. Vergangenes Jahr wurden 60 Kitze vor dem sicheren Mähtod bewahrt, wie dieses, das Kuno Kumpins aus dem hohen Gras gehoben hat. © Rudi Hamberger/Hegering Taufkirchen

Der Hegering Taufkirchen spürt Rehkitze in Wiesen auf und bewahrt sie so vor dem sicheren Tod, vergangenes Jahr gab es 60 Rettungen. Jetzt suchen die Tierschützer freiwillige Helfer. Die Zeit drängt: Die Mahd beginnt bald.

Taufkirchen – Große dunkle Augen blicken neugierig über die Wiese. Unsicher und verschreckt, aber in Sicherheit ist das Rehkitz dank der Aktion Kitzrettung. Im vergangenen Jahr konnten insgesamt 60 Kitze in sechs Revieren im Hegering Taufkirchen vor dem sicheren Mähtod gerettet werden. Aufgrund dieses großen Erfolges wiederholen die Jäger und Mitglieder des Vereins „Kitzrettung Hegering Taufkirchen“ die Aktion heuer.

Hegering-Leiter Rudi Hamberger sagt: „Die Natur erwacht schon wieder, alles beginnt zu blühen und Tiere bringen ihren Nachwuchs zur Welt. Für viele Tiere bedeutet die Geburt aber auch schon bald das Ende eines kurzen Lebens“. Jahr für Jahr würden alleine im Bereich des Hegerings unzählige Kitze, Hasen und Bodenbrüter der ersten Wiesenmahd zum Opfer fallen.

Der Grund: „Rehkitze werden von ihren Müttern nach einer Tragzeit von 42 Wochen zum Schutz vor Beutegreifern im hochgewachsenen Gras versteckt“, erklärt Hamberger. Bald schon sei die Zeit dafür wieder gekommen. In aller Regel setzen die Rehe ihre Kitze Ende Mai, Anfang Juni in die Wiese.

Die kleinen Kitze geben in den ersten Lebenswochen keine Witterung ab und sind damit biologisch geschützt. „Um ihre Überlebenschancen zu erhöhen, verstecken die Geißen ihre Kitze noch zusätzlich im hohen Gras der Wiesen. In diesem Schutz verbleiben die Jungtiere, bis sie ihren Müttern selbstständig folgen können.“

Ungünstiger könne es aber dann nicht kommen, da sich die Zeiten der Geburten und die erste Mahd in der Landwirtschaft meist überschnitten. Dabei entpuppe sich das vermeintlich sichere Versteck in der Wiese oft als Warteplatz auf den sicheren Tod.

„Die Arbeitsgeschwindigkeiten und die Größe der modernen Landmaschinen lassen den Tieren heute keine Chance mehr zur rettenden Flucht. Die Tiere werden erfasst, gelangen in die Schneidemesser und werden zerstückelt oder schwerstverletzt. Die Geißen laufen dann noch oft stundenlang über die gemähten Wiesen und suchen vergeblich nach ihren Jungen“, erklärt Hamberger. Um dies zu verhindern, investieren die Jäger jedes Jahr viel Zeit, um die Jungtiere in den Wiesen zu finden, bevor die Landwirte mit dem Mähen beginnen.

„Rücksichtsvolle Landwirte unterstützen uns Jäger mit frühzeitiger Ankündigung, um uns die Möglichkeit einzuräumen, die zur Mahd anstehenden Wiesen zu durchsuchen.“ Sie hätten sicher aus den örtlichen Presseberichten erfahren, dass eine neue Technik zur Kitzrettung zur Verfügung stehe, meint Hamburger. Mittels einer Drohne mit Wärmebildkamera sei es nun möglich, eine schnelle und effiziente Suche nach Rehkitzen unmittelbar vor der Mahd durchzuführen. „Zudem lassen sich auch noch eine Vielzahl von anderen Wildtieren wie Hasen und Fasane aufspüren“, erklärt Hamberger. Die Suche wird von Helfern durchgeführt, die während des Fluges geleitet vom Drohnen-Piloten im Feld die Kitze suchen.

Der Verein hat bereits drei Drohnen angeschafft. „Nun sind wir auf der Suche nach ehrenamtlichen Helfern, die uns bei der Suche in den frühen Morgenstunden unterstützen, da der Zeitdruck in der Landwirtschaft wächst, was unweigerlich dazu führt, dass viele Flächen ohne Suche mit den bitteren Folgen für die darin liegenden Kitze gemäht werden“, sagt Hamberger.

Um in diesem Frühjahr möglichst viele Kitze retten zu können, rufen die Jäger von der Kitzrettung Hegering Taufkirchen deshalb nun alle interessierten Bürger dazu auf, aktive Kitzsucher zu werden: „Wenn Sie unseren heimischen Wildtieren helfen möchten und Ihre Zeit flexibel und kurzfristig einteilen können, sich gerne aktiv in der Natur bewegen, dann werden Sie doch in diesem Jahr einmal Kitzsucher oder Kitzsucherin“, fordert der Schrödinger auf. Die Spannung bei der Suche und letztendlich der Erfolg, ein gerettetes Kitz aus der Wiese tragen zu können, erzeuge eine äußerst positive Stimmung innerhalb der Gruppe.

Interessierte melden sich per E-Mail an r.hamberger@kitzrettung-taufkirchen.de oder unter Tel. (0 87 06) 94 90 396.

