Heiße Debatten über B 388-Ortsumfahrung

Von: Birgit Lang

Untereinander diskutierten auch die Besucher im Bürgersaal. Die ausufernde Länge mancher Wortbeiträge gefiel nicht jedem. © Birgit Lang

„Ich glaub, mir haut’s den Schalter raus“: In der Bürgerversammlung wird der Gegensatz zwischen bisherigen und künftigen Lärmbetroffenen des Verkehrs in Taufkirchen deutlich.

Taufkirchen – In der Taufkirchener Bürgerversammlung ging es am Mittwochabend richtig zur Sache. Der Lärmschutz und die Grundstücksfragen rund um die B 388-Ortsumfahrung waren die Hauptkritikpunkte im Bürgersaal.

„Ich glaub, mir haut’s den Schalter raus“, schimpfte der Emlinger Martin Hadinger. Das vierköpfige Team des Staatlichen Bauamts Freising habe in der Gemeinderatssitzung am Dienstag behauptet, dass beim Grunderwerb alles geregelt sei. Er verliere allerdings 5000 Quadratmeter Fläche, vertraglich geregelt sei aber nichts.

„Ich bekomme 17,60 pro Quadratmeter für die Heimatzerstörung“, schimpfte Hadinger. Das zeige, wie hoch der Stellenwert dafür sei. 56 Prozent des Geldes kassiere Vater Staat wieder ein. „Wie könnt ihr da den Spatenstich feiern? Ihr habt nicht mal den Bezirksgrund“, sagte er in Richtung der Gemeindevertreter. Bürgermeister Stefan Haberl verstand diese persönliche Betroffenheit, betonte aber, dass das Straßenbauamt zum Spatenstich geladen habe.

Dann ließ Hermann Bauer von der ebenfalls an die Umfahrung angrenzenden Landessiedlung seinen Frust raus und holte weit aus. Sepp Ganslmaier warf genervt aus den Publikumsreihen ein: „Jetzt langt’s. Hör auf mit den alten Kamellen.“ Bauer ließ sich nicht aufhalten und fragte den Bürgermeister, ob das Lärmschutzgutachten überhaupt noch aktuell sei.

„Wenn das Straßenbauamt keinen Lärmschutzwall macht, ist die Gemeinde gefordert“, schlussfolgerte er und zitierte einige Paragrafen, in denen es um das Wohl der Bürger ging. Walter Gschlössl warf Bauer entgegen, dass die Anwohner im Ort seit Jahren vom Verkehrslärm belästigt würden, „zu denen sagt ihr nichts, und die wohnen nur 50 Meter von der Straße entfernt“.

Als sich der ehemalige Polizist Bauer dann noch über die seiner Meinung nach zu hohe Quote an Flüchtlingen in Taufkirchen, die dafür von Haberl nicht korrekt aufgeführten Ausgaben sowie den hohen Prozentsatz von Ausländern bei Straftaten echauffierte, wurde der Unmut im Publikum immer lauter. „Jetzt ist Schluss. Muss man sich das bieten lassen? Taufkirchen ist bunt. Darauf sind wir stolz“, konterte Cordia Orlob.

Der Gemeinderat werde das Thema Lärmschutz behandeln, und man müsse das Staatliche Bauamt in die Pflicht nehme, versprach der Bürgermeister Bauer. Wegen des Lärmgutachtens werde er sich schlau machen.

Nach den langen Ausführungen beantragte Georg Nöscher, die Redezeit auf fünf Minuten zu verkürzen. Zu weiteren Fragen zur Umfahrung forderte er eine „Extra-Sitzung“. Er sei im Verkehrsbau tätig und wisse, dass ein Lärm mindernder Asphalt verbaut werde. Er sei für die Option, kostenneutral für die Gemeinde einen Lärmschutzwall zu erstellen.

Wenn die Gemeinde aber Lärmschutz-Zuschüsse für die Anwohner der Landessiedlung gewähre, „was ist dann mit den Anrainern der Dorfener, Erdinger, Landshuter und Vöttinger Straße?“, fragte er. „Wir sind alle betroffen. Da machen wir ein Fass ohne Boden auf, das die Gemeinde nie stemmen kann.“

Nöscher interessierte zudem, wofür die um 50 Prozent erhöhte Hundesteuer eingesetzt werde. Auch ob die Leinenpflicht in der Gemeinde umgesetzt und kontrolliert werde, wollte er wissen. Falls nicht, könnte man die Hundesteuer gleich noch mal erhöhen und dafür verwenden. Denn zehn Prozent der Hundebesitzer würden sich nicht daran halten. Er müsse nach dem Rasenmähen immer die Hinterlassenschaften der Hunde aus dem Rasenmäher kratzen. „Da darf die Hundesteuer auch 100 Euro kosten, und keiner braucht sich zu beschweren.“

Was an den Gerüchten über über die Schließung des Fitnessstudios an der Landshuter Straße dran sei, wollte Karl Bart wissen. Er sei dort wie 1000 andere Mitglied, und es heiße, dass die Miete verdreifacht worden sei, sodass Studio zum 15. Mai geschlossen werde. Auch weitere Geschäfte im Erdgeschoss müssten aus dem Gebäude. Den Gerüchten sei man nachgegangen, wisse aber nichts Genaues über die Nachnutzung, antwortete der Bürgermeister. Dass dort Flüchtlinge untergebracht werden sollen, stimme nicht. Die Heimatzeitung hat recherchiert: Nachfolger wird der Vitalis Sport- und Fitnessclub, erklärte der Dorfener Vitalis-Trainer Tim Sixl auf Anfrage. Eröffnung soll nach einem Umbau im Juli sein.

Dietrich Berk wiederum interessierte, ob der Wohnmobil-Parkplatz, der auf Initiative „eines prominenten Gemeindemitglieds“ am Weidenhain errichtet worden sei, Geld abwerfe oder ein Defizit-Geschäft sei. Unterm Strich nehme die Gemeinde dort mit den Gebühren für Wasser und Strom 1000 Euro pro Jahr ein, so Haberl.

Zum vorgestellten Mobilitätskonzept schlug Berk vor, verstärkt auf das Thema Carsharing zu setzen, um die Zahl der Autos zu reduzieren. In puncto Carsharing habe man schon mit der Firma Mikar gesprochen. Es sei durchaus möglich, ein kleines Fahrzeug neben dem Kombi der Allgemeinheit zur Miete anzubieten, sagte der Bürgermeister.

Als schmutz- und lärmgeplagter Anlieger der Mittelschulbaustelle regte Berk schließlich an, alle Nachbarn „als kleine Anerkennung“ zur Eröffnung einzuladen. „Eine Einladung kriegen wir hin“, antwortete Haberl.

Als Letzter ergriff kurz vor 23 Uhr Manfred Heilmeier das Wort. Nach all den Millionenproblemen stellte er fest, dass er gerne auf die öffentliche Toilette über dem Rathauscafé gehe. Sie sei immer sauber, und dort gehe nie das Papier zum Händewaschen aus. „Dafür möchte ich mal Danke sagen“ – und dafür gab es kräftigen Applaus.