Heiße Premiere beim Volksfest Taufkirchen

Das neue Wirte-Duo, Brauerei, Gemeinde und Almhütten-Betreiber sind zufrieden mit dem Taufkirchener Volksfest 2023. Die heißen Temperaturen waren nicht immer gut für den Umsatz. Der Bürgermeister denkt schon an ein Hitzekonzept.

Taufkirchen – Sie haben ihre Feuertaufe bestanden: Die neuen Festwirte Anton und Christian Müller sowie die fünf Betreiber der Almhütte haben beim 61. Taufkirchener Volksfest einen guten Job gemacht. Mit Argusaugen wurden alle Neuerungen beobachtet und begutachtet. Nach der Panne 2022 waren die Besucher auch auf das Festbier äußerst gespannt.

Natürlich gab es auch Kritik am Volksfest, aber viel mehr Lob. Vor allem das Bier von Braumeister Tom Drechsel mundete allen wieder bestens. Doch weder ihm, noch Anton Müller ist zu entlocken, wie viel ausgeschenkt wurde, einer verwies auf den anderen. „Wir als Brauerei sind zufrieden. Vor allem aufgrund der Hitze und dem Hagel“, sagt Drechsel. Unter den Umständen sei es ein gelungenes Debüt der Festwirte gewesen, so der Braumeister.

„Zehn Tage tolle Stimmung, es wurde fröhlich und friedlich gefeiert“, resümmiert Bürgermeister Stefan Haberl. Außer Kleinigkeiten habe es nichts gegeben. Das Sicherheitskonzept habe bestens funktioniert, Security und Polizei seien präsent gewesen. „Es war wichtig, dass die neuen Wirte gut Fuß fassen. Das haben sie toll gemacht. Essen, Service, Bier hat alles gut gepasst.“ Auch die Schausteller seien insgesamt zufrieden gewesen.

Das heiße Sommerwetter sei fürs Bermuda-Dreieck zwar ein Traum gewesen, so der Bürgermeister. „Aber wir müssen uns mal Gedanken über ein Hitzekonzept machen.“ Der Schaustellerplatz sei wahnsinnig heiß, der Auszug bei Hitze auch anstrengend. Am Seniorennachmittag habe man schon große Schirme aufgestellt.

„Es hat schon gepasst. Wer geht denn bei der Hitze fort?“, meint Schankkellner Peter Hauer. Vor allem die Küche von Christian Müller überzeugte. „Es ist sensationell gelaufen. Wir sind total zufrieden“, erklärt er. Am besten seien Gyros, Hendl und Schweinsbraten gegangen und überraschenderweise „unglaublich viele Schweinshaxen“. Auch die vegane Currywurst sei gut angekommen. Nächstes Jahr gebe es wieder was Neues auf der Speisekarte, verspricht der Küchenmeister.

„Im Großen und Ganzen war es gut“, so das Fazit seines Bruders Anton zum Betrieb in der Festhalle. „Wir haben natürlich keine Erfahrungswerte“, meint er über die Premiere in Taufkirchen. Die Resonanz der Gäste sei gut gewesen, es habe keine großen Vorkommnisse gegeben, und alle Leute seien friedlich gewesen. „Das Wetter war ein bisschen zu heiß, aber dafür können wir nichts. Das müssen wir hinnehmen wie es ist.“ Aber der Biergarten sei immer gut besucht gewesen. Auch am Mittwoch –mit dem Unwetter – „war im Biergarten alles voll“.

Die Bedenken mancher Gäste, dass es mit den neuen Bedienungen nicht so reibungslos klappen würde, hätten sich nicht bewahrheitet, meinten die Wirte. Auch wenn die alten Bekannten nicht mehr darunter waren, so waren doch die meisten aus der Region, auch viele junge Kräfte etwa vom Burschenverein Oberes Vilstal, die sich sehr bemühten und sehr freundlich waren. Auch beim Seniorennachmittag sei alles reibungslos gelaufen. Nächste Woche werde es eine Nachbesprechung geben, was man optimieren könne. Gut gefielen vielen Gästen die Holzabtrennungen und großen Grünpflanzen, die er in der Halle aufgestellt hatte, um mehr Gemütlichkeit hinein zu bringen.

„Es hat alles sehr gut funktioniert, wenn auch mit Anlaufschwierigkeiten“, erklärt Patrick Dulic von Pajo’s Almhütte. Das Team habe sich erst einspielen müssen. Nach dem zweiten Tag sei es gut gelaufen, die Gäste hätten nicht länger als zehn Minuten auf ihre Bestellungen warten müssen. Wenn alles gesteckt voll sei, dauere es halt etwas länger. Das Programm sei sehr gut angenommen worden, außer an besonders heißen Tagen. „Beim Prosecco-Frühstück und der Comedy Night war alles voll“, erzählt Dulic.

Das Publikum sei überwiegend 25 Jahre plus gewesen: „Die Jungen haben sich bei uns nicht wiedergefunden.“ Dafür einige über 50-Jährige, die das ganze Volksfest lang zwei Tische reserviert hatten. Erste Verbesserungsideen habe man schon, „vielleicht auch Ventilatoren, wenn es wieder sehr heiß wird“.

Beim Essensverkauf hatte das Biergarten-Team mit mehr gerechnet. Burger auf die Hand seien am Verkaufsfenster sehr gut gegangen. Gute Qualität und anspruchsvolle Präsentation wurde von einigen Gästen gelobt. Für die neue Volksfestorganisatorin Hildegard Holzinger war es „eine schöne Erfahrung. Die Zusammenarbeit mit den Wirten war gut, und den Leuten hat es gefallen.“