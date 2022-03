Mission der Menschlichkeit: Taufkirchener Hilfskonvoi für die Ukraine

Von: Birgit Lang

Ein gutes Team: die Organisatoren Pater Paul und Sosa Balderanou im Führerhaus eines Lkw. © privat

Ein Konvoi aus Taufkirchen bringt 120 Kubikmeter Hilfsgüter für die Ukraine ins polnische Kolbuszowa.

Taufkirchen/Kolbuszowa – Es war eine anstrengende Reise ins Ungewisse, begleitet von Angst. Die Helfer aus Taufkirchen sahen das Leid der Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine, spürten grenzenlose Solidarität und Hilfsbereitschaft und lernten unglaubliche Dankbarkeit und Gastfreundschaft kennen. Begeistert waren sie alle über die perfekte unbürokratische Organisation. „Hoffentlich geht alles gut. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht“, gesteht Hauptorganisatorin Sosa Balderanou. Alles lief gut.

Der Fahrt war eine große Spendenaktion vorausgegangen. 120 Kubikmeter Hilfsgüter wurden gesammelt und im Pfarrheim sortiert. Daneben kamen über 20 000 Euro an Spendengeldern zusammen. Davon wurden allein für 6000 Euro haltbares Essen und Wasserflaschen vor Ort gekauft, diese wurden mit dem gespendeten Verbandszeug und Schmerzmitteln sofort in die Ukraine verfrachtet. Auch die Spritkosten wurden von den Spendern bezahlt.

Der Konvoi bestand aus insgesamt vier Lkw und einem Neunsitzer. Zwei Fürmetz- und ein Himolla-Laster starteten am Freitag um 5 Uhr, die übrigen Fahrzeuge mittags. Über 1100 Kilometer lagen vor den Taufkirchenern. Auf der Autobahn Richtung Dresden bis zur polnischen Grenze trafen sie auf unzählige Hilfskonvois aus ganz Europa. Um 21.30 Uhr kamen die Laster, um 1 Uhr in der Früh die beiden Begleitfahrzeuge im polnischen Kolbuszowa an, 120 Kilometer von der ukrainischen Grenze und 190 Kilometer von Lviv entfernt. Die Helfer aus Taufkirchen schliefen in Hotelzimmern, die die polnische Gemeinde bezahlt hatte, und in Klosterzellen.

Fürs Abladen in Polen hatte ein Pater über 40 Freiwillige organisiert. Sie bildeten eine lange Kette, um die Sachspenden weiter zu reichen. Die Helfer aus Deutschland waren beeindruckt von der Tatkraft und der Dankbarkeit. © privat

Für das Entladen der Hilfsgüter am Samstagmorgen hatte der örtliche Kontaktmann Pater Mateo über 40 Freiwillige organisiert: Pfadfinder, Schüler, Feuerwehrleute und Lehrer. Dann ging’s ins Waisenhaus Rzeszow, wo wieder abgeladen wurde. Auch die vielen Spenden der Gemeinde-Feuerwehren sowie die von Stephan Scholz gespendeten Feuerlöscher werden dringend gebraucht.

„Es war anstrengend. Wir waren insgesamt 32 Stunden unterwegs“, sagt Kommandant Holger Müller, der mit seinen Kameraden am Samstagnachmittag die Heimfahrt antrat. „Es ist alles glatt gelaufen. Die Dankbarkeit, allein von denen, die geholfen haben, war irre. Großartig!“

Drei Mitarbeiter des Dominikaner-Ordens, die das Waisenhaus leiten, zeigten vor Ort die fabelhaft organisierten Erstunterbringungseinrichtungen. Dort traf Balderanou auf eine weinende Frau mit drei kleinen Kindern. „Sie erzählte mir, dass sie 300 Kilometer zu Fuß zurückgelegt, sich immer wieder versteckt hatten. Ihre wenigen Habseligkeiten hatte sie auf der Flucht in ein paar Plastiktüten gepackt.“ Sie musste sich zusammenreißen, um selber nicht zu weinen, gesteht die 47-Jährige. Der Einladung zum Abendessen im Pfarrhof blieb sie fern. „Das Ganze hat mich sehr mitgenommen.“ Die eigenen Probleme würden bei einer solchen Fahrt auf einmal total unwichtig.

Am Sonntag sei es zum Gottesdienst in eine volle Kirche gegangen. „Es gab einen großen Applaus für die Deutschen, stellvertretend für alle, die mitgeholfen hatten. Das hat mich sehr beeindruckt“, erzählt Balderanou.

Renate Bauer, die kurzfristig für ihren Chef, Bürgermeister Stefan Haberl, eingesprungen war, ging es ebenso. Die ersten 120 Flüchtlinge seien in Kolbuszowa bei Familien oder Bekannten untergekommen, erzählt sie. Von der ersten Aufnahmestelle über die Zugverbindung sei alles bis zum Letzten organisiert. „Wenn die Flüchtlinge abgeholt werden, werden sie mit Infos versorgt, Busse und Unterkünfte alles umsonst. Alle helfen zusammen, auch die Jungen und Studenten.“

Zwei polnische Freiwillige haben mit ihrem eigenen Transporter die Hilfsgüter direkt in die Ukraine gefahren. Bauer hält es aber für sinnvoller, Geld zu spenden. „Lebensmittel kann man auch in Polen palettenweise einkaufen.“ Dann spare man den langen, teuren Transportweg. „Die wissen, was sie tun, und haben gute Beziehungen überall hin. Das Geld kommt auf kurzem Weg dort an.“

18 Kilometer hinter der polnischen Grenze sei von Samstag auf Sonntag eine Bombe eingeschlagen, erzählt sie, und dass bei ihrer Heimfahrt die Amerikaner erste Abwehrraketen in Kolbuszowa stationiert hätten. „Das macht mir Angst.“

Pater Paul sieht das etwas anders: „Polen ist EU-Grenze, und die Nato muss sie schützen.“ Mehr Angst habe er um die Taufkirchener Helfer gehabt, die mit ihm gefahren seien. Sie hätten alle Familie. Erst an der deutschen Grenze sei die Spannung langsam aus ihm gewichen.

Mit nach Taufkirchen nahm er eine neunköpfige ukrainische Familie, die im Gemeindebereich eine Wohnung bezogen hat. Darum habe sich Daniel Helmecke, Verwaltungsleiter der Pfarrei, gekümmert und dafür ein Netzwerk von 100 Leuten geknüpft. „Ich bin den vielen Menschen so dankbar, die uns unterstützt haben, über Religionsgrenzen hinweg“, betont Krutschek. Auch Kinder hätten extra ihr Sparschwein zerschlagen, um Geld für die Flüchtlinge zu geben. „Helfen ist das größte Gut, das wir Menschen haben.“

Die Teilnehmer: Neben Pater Paul Krutschek und Sosa Balderanou waren Renate Bauer, Josef Kalter, Thomas Soszczeko, Alexandra und Ralf Zündt, die Feuerwehrmänner Alex Aul, Holger Müller, Peter Nitzl und Thomas Pentek sowie die Himolla-Fahrer Adrian Kolodziej und Thomas Rölcke dabei.

