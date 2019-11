Hofkirchen feiert sich selbst – 1200-jähriges Ortsbestehen

Im kleinen, aber geselligen Rahmen der Dorfgemeinschaft und mit Besuchern aus dem Gemeindebereich Taufkirchen begingen die Hofkirchener ihre 1200-Jahr-Feier.

Hofkirchen–Im kleinen, aber geselligen Rahmen der Dorfgemeinschaft und mit Besuchern aus dem Gemeindebereich Taufkirchen begingen die Hofkirchener ihre 1200-Jahr-Feier. Im Bürgerhaus traf man sich zu köstlichen Suppen, die Hofkirchener Köchinnen zubereitet hatten und von der engagierten Landjugend ausgegeben wurden. Den Festgottesdienst in der Pfarrkirche Maria Geburt zelebrierte Josef Bacher, der von 1972 bis 1979 der letzte Pfarrer der eigenständigen Pfarrei gewesen war.

Zur Festlichkeit trugen auch die Fahnenabordnungen der Feuerwehr, des Schützenvereines, der Männerkongregation, des Krieger- und Soldatenvereines und der Landjugend neben der Mutter-Gottes-Fahne bei.

„Nur wer seine Wurzeln kennt, kennt auch seinen Weg in die Zukunft“

Einen besonderen Dank sprach Pfarrgemeinderatsvorsitzender Thomas Maier Renate Bauer von der Gemeinde und Archivar Hans Jell für die Unterstützung bei der Recherche zur Geschichte des Ortes aus. Am 7. November 819 wurde die Kirche zu Sindbaldeshusun, also den Häusern des Sindbald, an Abt Salomon und seine Schwester vom Freisinger Bischof Hitto übergeben. Diese erste Erwähnung des späteren Hovech(ir)chen war der Anlass für die Feier.

Auch Pater Dominik blickte in seiner Predigt auf Ereignisse in den 1200 Jahren zurück. So wie die Kirche immer fester Bestandteil von Hofkirchen war, so soll der Glaube wieder fester Bestandteil im Leben der Gläubigen werden, forderte er dabei.

Bürgermeister Franz Hofstetter unterstrich die Bedeutung von Geschichtsbewusstsein mit den Worten: „Nur wer seine Wurzeln kennt, kennt auch seinen Weg in die Zukunft“. Vor allem für junge Hofkirchener wünschte er sich, dass sie Platz und Heimat in ihrem Dorf haben.

