Auf das Herrchen, fertig, los: 1500 Zuschauer beim Hunderennen in Großköchlham

Alles gegeben haben die Hunde auf der 200 Meter langen Rennstrecke. © Fabian Holzner

Bei Traumwetter war 44. Hunderennen in Großköchlham wieder eine große Gaudi für Zwei- und Vierbeiner.

Taufkirchen – Nana, Don und Lulu hatten die Nase ganz weit vorn beim 44. Hunderennen in Großköchlham. In den drei Größengruppen, nach Stockmaß ermittelt, holten sie die ersten Plätze mit Rennzeiten von 10,9, 10,7 und 13,1 Sekunden auf 200 Meter. Neben diesen harten Fakten war die Großveranstaltung in dem Acht-Häuser-Dorf im Westen der Gemeinde Taufkirchen vor allem für rund 1500 Herrchen, Frauchen und Zuschauer ein spaßiger Nachmittag zum lange herbeigesehnten Frühsommerwetter.

„Wir haben immer schon recht lustige Männer im Dorf gehabt, die abenteuerliche Ideen hatten und Sinn für Gaudi“, berichtete Valentin Bitzer, Moderator und als Vorsitzender des Schützenvereins Gemütlichkeit Großköchlham auch Hauptorganisator des Wettkampfs, über die Entstehungsgeschichte.

Nach einem Bulldogziehen kam dann einer dieser findigen Großköchlhamer auf die Idee, diesen Gaudiwettkampf für Vierbeiner in großem Stil aufzuziehen. Und scheinbar gibt es sogar einen historischen Vorläufer, erzählte Bitzer vor der Preisverleihung.

Pokale bekamen die acht Frauchen und ein Herrchen, deren Hunde zu den drei Besten der jeweiligen Gruppe gehörten, Sachpreise gingen an die weiteren Ränge. Insgesamt 92 Tiere waren an den Start gegangen.

Die Siegerteams (v. l.): Marianne Paul mit Mila, Zeno Hötscher (Milo), Veronika Karrer (Riva), Solveig Kobes (Yuma), Monika Gugg (Nana), Milena Schröder (Lulu), Anita Hunseder (Don), Raphaela Bauer (Lucy) und Heidi Deml (Rosi) sowie Moderatoren Valentin Bitzer (hinten, l.) und Korbinian Gruber. © Fabian Holzner

„Wir waren zum ersten Mal dabei, sonst hat es zeitlich nie gepasst. Heuer hab’ ich den Termin lange vorgeplant und bin an Pfingsten zuhause geblieben“, erzählte Tom Grummes aus Erding, dem das Großköchlhamer Hunderennen schon lange, bevor er zu Bobby kam, bekannt war. „Ich hab’ gewusst, dass er kommt. Bobby ist sehr auf mich fixiert“, sagte er nach dem Rennen im Schatten eines Zeltes und hielt fest: „Ich hätte es mir nicht so schön und so groß vorgestellt, mit allem Drumrum.“ Unter die besten Drei hat es die Französische Bulldogge nicht geschafft. „Plattnasen bekommen schlechter Luft“, erklärte Grumess.

Enttäuscht waren auch Christian und Theresia Hofstätter nicht, obwohl sie ihren Bruno als Favoriten in der Großen Gruppe gesehen hatten. Platz sieben erlief der Sechsjährige aus Buchbach –zuerst an der Spitze, dann abgelenkt vom Hinterfeld. Dabei hätte der Border-Münsterländer mit Ridgeback-Einschlag die Erfahrungswerte der letzten beiden Rennen, bei denen er als Erster ins Ziel kam, geltend machen können. „Kein Problem, auch Dortmund hat verloren“, meinte Christian Hofstätter lachend, als er sich mit der Konkurrenz austauschte und auf die gestoppte Zeit wartete.

Nana hieß die Überraschungssiegerin der großen Gruppe. „Im letzten Jahr ist sie umgekehrt“, erzählte Frauchen Monika Gugg aus Albaching strahlend, mit dem großen Pokal in der Hand. Ob Nana ihren Triumph im Stillen auskostete oder sich bereits auf ihren vierten Geburtstag in wenigen Tagen freute, war ihr nicht anzumerken.

Nachdem alle Preise abgeräumt waren und sich die Reihen der Bierbänke zwischen den Bäumen gelichtet hatten, halfen die Großköchlhamer Schützen noch einmal alle zusammen, um aufzuräumen. Unter ihnen finden sich nicht wenige Mitglieder der Hofkirchener Landjugend, die ihre Abstammung nur schwer leugnen können: Auch sie haben kreative Einfälle, um ihren Mitmenschen eine Gaudi zu bereiten und organisieren am Samstag, 22. Juli, eine „Glubbalparty“ in einer Sandgrube bei Blainthal.