Mit flatternden Ohren dem Ziel entgegen: Tierische Gaudi beim Hunderennen

Hunderennen in Großköchlham

Von Michaele Heske schließen

Das 43. Hunderennen in Großköchlham lockt nach der Corona-Pause viele Besucher an.

Großköchlham – Wehe, wenn sie losgelassen: Bestes Wetter, bestgelaunte Besucher und freilich die in jeder Hinsicht absolut besten Hunde am Start: Das 43. Hunderennen in Großköchlham hat am Pfingstmontag Mensch und Tier gleichermaßen viel Vergnügen bereitet.

„Wir wollen kein strenges Rennen. Uns ist wichtig, dass es für Hunde und Zuschauer eine Mordsgaudi ist“, sagt Valentin Bitzer, Vorsitzender des Schützenvereins Gemütlichkeit Großköchlham. Mit seinem Verein organisierte er nach zwei Jahren Corona-Pause wieder das Event. „Teilnehmen konnten alle Hunde – egal ob edle Rassen mit Stammbaum oder richtige Stiangglanterbazis“, also Mischlinge.

Damit niemand wegen vergleichsweise kurzer Beine benachteiligt wird, findet das Rennen in drei verschiedenen Kategorien statt, die Körpergröße des Vierbeiners ist dabei entscheidend. „Voraussetzung für die Teilnahme ist lediglich, dass bei Anmeldung ein gültiger Impfpass vorliegt“, so Bitzer.

Eine gut 200 Meter lange Strecke galt es zu bewältigen, die zuerst von Herrchen oder Frauchen gelaufen wurde, bevor die Tiere von den Helfern aus der Startbox gelassen wurden. Mit flatternden Ohren tollten jeweils bis zu sechs Hunde über die Wiese. Manche Zamperl legten da einen grandiosen Spurt hin, wedelten ihre zweibeinigen Besitzer im Ziel doch schon mit Spielzeug oder Leckerli. Andere ließen es gemütlicher angehen, schnüffelten hier und flirteten da mit den Artgenossen, wohl wissend, dass der Mensch immer auf seinen besten Freund wartet.

+ Mit Leckerlis lockte im Ziel so manches Herrchen oder Frauchen seinen Hund – Anfeuerungsrufe inklusive. © Birgit Lang

„Dabei sein ist alles – Otto bekommt ein Stück Käse zur Belohnung“, sagte Inge Bachmaier aus Dorfen. 32 Hunde starteten in der Kategorie der Minis, darunter ihr neun Jahre alter Rüde, dem sein erstes Rennen sichtlich Spaß machte. 36,8 Sekunden brauchte Otto bis zur Ziellinie. Bestzeit legte der Australian Shepherd in Zwergform von Emily Erdmann aus Wörth hin. „Sie ist schnell und rennt für ihr Leben gern“, sagte Frauchen schon vor dem Start.

Einen Sonderapplaus bekam die elfjährige Mopsi, die als letzte nach 159,3 Sekunden das Ziel erreichte. Stolz ist Hundehalterin Sandra Angermaier trotzdem, denn ihr Mops wird kommendes Jahr im Kinderkanal zu sehen sein. „Viele Kinder wissen heute nicht mehr, was Pfingsten bedeutet“, sagte die Vereinsreferentin des Kreisvereins für Heimatschutz und Denkmalpflege Landkreis Erding. Deshalb wurde Angermaier angefragt, ob sie etwas über den Brauch des Hunderennens an Pfingsten erzählen könne. „Traditionell beginnt das Hunderennen mit einem Feldgottesdienst in der Filialkirche St. Valentin. Der Schutzheilige soll gegen Tierseuchen helfen“, erklärte sie. Erwähnt wurden die ersten Hunderennen in Großköchlham um 1800, zudem gab es einst Pferderennen.

Rund 800 Zuschauer säumten den Streckenrand, darunter auch Landrat Martin Bayerstorfer. „Ich weiß noch, wie ich mit dem Mofa nach Großköchlham gefahren bin – das Hunderennen ist für mich seit 40 Jahren das Highlight an Pfingsten“, erinnerte er sich. Ob die Veranstaltung bei der Hitze nicht eigentlich eine Viecherei für die Tiere sei? „Die Hundebesitzer kümmern sich gut um ihre Vierbeiner, stellen ihnen Wasser hin und kennen deren Grenzen. Ich glaube, das Rennen ist für alle ein Riesenspaß.“

In der Klasse der mittleren Hunde siegte Don von Anita Hunseder, bei den großen erreichte Bruno von Theresia Hofstetter aus Buchbach als erster das Ziel. Alle Wertungen: www.koechlham.de.