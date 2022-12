Im Brandcontainer Temperaturen bis 250 Grad

Von: Birgit Lang

Erschöpft: Im Container können Atemschutzgeräteträger unter realen Bedingungen den Inneneinsatz üben. Dabei entstehen Temperaturen von 100 bis 250 Grad. Wer sich da durchgekämpft hat, ist erst einmal groggy – wie Hubert Hilger (l.) aus Moosen und Simon Obermaier aus Taufkirchen. Auch das Gewand muss nach dem Durchgang trocknen. © Birgit Lang

90 Feuerwehrleute haben sich in Taufkirchen durch einen Brandcontainer gekämpft und der Hitze getrotzt. Zwei Tage lang war die Anlage für eine Übung zu Gast im Ort.

Taufkirchen – Es war eine Ehre für die Freiwillige Feuerwehr Taufkirchen, dass sie in diesem Jahr das erste Mal zwei Tage lang der Ausrichter des Brandcontainers sein durften. Dabei handelt es sich um eine Simulationsanlage, in der ausschließlich Atemschutzgeräteträger unter möglichst realen Bedingungen den Inneneinsatz üben können.

Die Nachfrage war groß bei allen fünf Gemeindewehren und weiteren umliegenden Feuerwehren. Auch kamen Kameraden aus Dorfen, Steinkirchen und Velden, um im Brandcontainer zu üben. Die Tage organisiert und koordiniert hatte Taufkirchens Dritter Kommandant Simon Obermaier. „Es wurden rund 90 Leute durchgeschleust“, resümiert er.

Den Container habe man bereits vor einem Jahr gebucht. Darin werde ein Kellerbrand mit verschiedenen Brandstellen simuliert in zwei Räumen, in denen sich die Atemschutzgeräte von hinten nach vorne durcharbeiten müssen. Dabei werde vor allem die Einsatztaktik und das Vorgehen mit Atemschutz geübt, erklärt Obermaier. Ein Trupp bestehe immer aus zwei Aktiven plus Trainer, der aufpasst, dass sich niemand verletzt und der Rückmeldungen gibt.

Das Löschen könne man im Container nicht üben, weil das Gasfeuer nicht mit Wasser bekämpft werden könne. Dass es darin richtig heiß ist – um die 100 Grad – sah man allen nach der Übung an. Eineinhalb Liter Getränke waren pro Mann vorgesehen, die waren schneller ausgetrunken als gedacht. Bezahlt wurden sie von der Gemeinde, ebenso wie die Gebühr für den Brandcontainer. Dieser T 3000 komme aus Niedersachsen und sei das Jahr über in ganz Deutschland unterwegs, erklärt Atemschutzgerätewart Obermaier.

Damit alles reibungslos ablief, stellten sich einige Taufkirchener Feuerwehrmitglieder gerne für unterschiedlichste Aufgaben zur Verfügung – allesamt erfahrene Atemschutzgeräteträger.

„Das war wirklich eine gute Erfahrung, sonst erzählen sie immer, was man machen muss. Da drinnen kann nichts passieren, aber man sieht, was man alles verkehrt machen kann. Ganz wichtig ist, seine eigenen Grenzen zu kennen. Länger wäre es nicht mehr gegangen“, erzählt Lukas Henning, 24-jähriger Feuerwehrmann aus Moosen. Er war 20 Minuten im Container.

Der älteste Teilnehmer mit 60 Jahren war Hubert Hilger, der schon über 30 Jahre lang Atemschutzgeräteträger ist. „Es ist immer eine gute Erfahrung“, sagt er. „Ein bisserl warm, aber man nimmt viel mit, wie man sich verhalten muss und, dass man sich nicht fürchtet, wenn es mal ernst wird.“ Das sei auch für einen alten Hasen wie ihn notwendig, sagt der Taufkirchener. „Jede Übung ist brutal wichtig. Es gibt wieder was Neues.“

Auch die 20-jährige Nina Wagner ließ sich die Chance nicht entgehen und kam hoch motiviert aus dem Container, „weil es Spaß macht und es schön ist, mal zu sehen, wie es sein kann, wenn es brennt“. Die Taufkirchenerin ist erst seit einem halben Jahr Atemschutzgeräteträgerin und macht eine Ausbildung bei der Werksfeuerwehr bei BMW. „Es ist schon heiß, aber nicht so, dass man stirbt“, sagt sie schmunzelnd.

Der Baden-Badener Christian Frank bediente die Anlage bei ihrem Gastspiel in Taufkirchen. Er beobachtete in einem abgekapselten Raum alles, um im Notfall einschreiten zu können. Unter der Decke sei es um die 250 Grad heiß, in der Anlage durchschnittlich 100 Grad. „Du kriegst 400 Grad hin, aber dann geht die Anlage kaputt.“ Für die zwei Tage benötigte er zum Heizen knapp 200 Kilo Pellets.

Der 52-Jährige macht den Job nebenbei und war begeistert: „Hier in Taufkirchen ist alles schön organisiert und macht Spaß.“ Auch das Feedback der Kameraden „war gut und es ist schön, dass die Gemeinde so etwas finanziert“, freute sich Obermaier.

