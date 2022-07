Menschenfischer und bayerisches Original: Prälat Josef Mundigl (92) feiert Priesterjubiläum

Von: Birgit Lang

Teilen

Ganz in seinem Element: Prälat Josef Mundigl verabschiedete sich lachend und Hände schüttelnd von Freunden und Bekannten, als er sich im Rollstuhl von Neffe Hannes hinausschieben ließ, daneben dessen Söhne Georg und Anton. © Birgit Lang

In seiner Heimatpfarrei Moosen hat Prälat Josef Mundigl sein 65. Priesterjubiläum gefeiert. Mit seiner herzlichen Art hat er viele Menschen erreicht.

Moosen – Er ist und bleibt eine Urgewalt, charmant-spitzbübisch und immer noch bestimmend. Auch wenn Prälat Josef Mundigl mit 92 Jahren wegen mehrerer Brüche in den vergangenen Jahren viel im Rollstuhl sitzen muss, feierte er am Sonntag sein 65-jähriges Priesterjubiläum in seiner Heimatpfarrei St. Stephanus Moosen in Bestform. Viele Wegbegleiter, seine große Verwandtschaft und viele Gläubigen feierten mit ihm.

Zwei Freunde aus Kindertagen, Geistlicher Rat Hans Holzner und Diakon Ferdinand Haider, zelebrierten mit ihm und Pater Dominik den Gottesdienst. Holzner erinnerte daran, wie Mundigl 1957 von Erzbischof Wendl die Priesterweihe gespendet wurde. „Von diesen 33 jungen Männern leben mit dir nur noch drei.“

Als junger Priester wirkte er zwei Jahre in der Pfarrei St. Margaretha in Landshut, war drei Jahre Kaplan in St. Quirin am Tegernsee, gefolgt von fast sechs Jahren in der Pfarrei Christkönig München. Dann habe ihm Kardinal Döpfner die Landvolkseelsorge sowie Pfarrei Massenhausen und Giggenhausen bei Freising übertragen.

1969 war es Zeit für St. Johannes in Erding, wo viel Arbeit auf ihn wartete. Holzner nannte die Renovierung der Stadtpfarrkirche St. Johannes, die Restaurierung der Friedhofskirche St. Paul und den Bau einer der größten und schönsten Orgeln des Landes. „Hier spürt man deine große Freude an der Kirchenmusik aller Jahrhunderte“, so sein Freund.

Am Familiengrab traf sich die große Familie, die teils von weither angereist war, um mit Josef Mundigl und seinem 91-jährigen Bruder Georg (sitzend, r.) zu beten. © Birgit Lang

Für seinen großen Einsatz in der Pastorale sei er bald Geistlicher Rat und zuletzt päpstlicher Prälat geworden. Auch viele kommunale und politische Ehrungen seien dazu gekommen. „Trotzdem bleibst du für mich und viele andere der Schmid Sepp von Hubenstein. „Du wurdest kein Eisenschmied, sondern ein richtiger Verseschmied“, sagte Holzner und zitierte ihn: „Vistaler samma, zamhoitn damma, ent und herent vo da Vuis. Und kimmt a Nout auf, nochat gemma an Berg naus (Maiselsberg) zur Muatta, de allawei huift.“

Mundigl, der mit Papst Josef Ratzinger befreundet ist, dankte mit klarer Stimme seinen Eltern und allen Menschen, die ihn gelehrt hatten, nach Gottes Wort zu leben. Er erinnerte an seine Taufpatin Elisabeth, die ihn einen Kelch aus Silber und Gold mit herrlichen Bergkristallen zur Priesterweihe geschenkt hatte. Ihn und sein Primizgewand, das er kurzerhand auszog, vermachte er seiner Heimatpfarrei Moosen, seinen kleinen gotischen Kelch, den er von einem Pfarrer erhielt, übergab er an die Wallfahrtskirche Moosen und sein Messgewand an St. Johannes Rettenbach. Es sei aus Möbelstoff der Firma Himolla genäht. „Jetzt hat jede Kirche von mir ein Geschenk“, strahlte er, was die Anwesenden sehr rührte.

Dann ergriff Vize-Landrat Franz Hofstetter das Wort und berichtete, dass Mundigl als fünftes von acht Kinder in Hubenstein zur Welt gekommen sei und wie es damals Brauch war, Pfarrer studieren musste. „Für dich war es aber keine Pflicht, sondern Berufung.“ Als Mensch sei Mundigl in der altbairischen Erde und Kulturtradition verwurzelt, dennoch sei es ihm gelungen, alte Zöpfe abzuschneiden. Wichtig seien ihm immer die Musik und die Landkreiswallfahrt gewesen. Für sein Wirken sei er zum Kulturpreisträger und Ehrenbürger des Landkreises ernannt sowie mit dem Goldenen Ehrenring ausgezeichnet worden.

20 Jahre habe er auch die Maiandacht in seinem Heimatdorf Aham zelebriert mit anschließender Brotzeit, erzählte Hofstetter. Heuer sei es das letzte Mal gewesen, habe Mundigl angekündigt, was Hofstetter zu Tränen rührte.

Für seine Verdienste um Erding erhielt der Prälat die goldene Stadtmedaille als höchste Auszeichnung. „Tiptop und prächtig“ habe er alle kirchlichen Gebäude in Erding hinterlassen und sei auch im Ruhestand zu Veranstaltungen gekommen, sagte OB Max Gotz. Taufkirchens Bürgermeister Stefan Haberl erkannte die Liebe zur Musik als Gemeinsamkeit mit dem Jubilar. Und Manfred Slawny, dankte Mundigl, weil er sich immer Zeit für den SC Moosen genommen habe.

Für seine „persönliche, boarische Weise der Glaubensverkündigung“ dankte ihm Pfarrgemeinderatsvorsitzende Doris Hamacher. Und Pater Dominik wünschte sich, dass der Prälat noch oft die Senioren in der Moosener Enklave besuchen komme. Mit einem „Goids god, pfiad eich“, verabschiedete sich Mundigl und ließ sich von seinem Neffen Hannes aus der Kirche schieben, nicht ohne vielen Menschen die Hand zu schütteln und nach dem Gottesdienst am Familiengrab mit der großen Verwandtschaft zu beten.