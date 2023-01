Kunst aus Julia Gallers Keller-Atelier

Von: Birgit Lang

Mit Pinsel, Stift und Computer gestaltet Julia Galler ihre Motive. Menschenkenntnis als Modeberaterin Tierliebe als Inspiration Hochkonjunktur zu Weihnachten © Birgit Lang

Julia Galler malt Karten und vertreibt sie über ihren Kanal „dahoamart“ auf Instagram.

Moosen – Jedes Kind des Montessori-Kindergartens Dorfen hat ein eigenes Tierbild an der Garderobe, damit es seine Jacke und Schuhe gleich finden kann. Jedes Bild ist ein Unikat, nach den Wünschen der Mädchen und Buben gemalt von Julia Galler aus Moosen. Die 32-Jährige hat schon immer gern gemalt. In der Babypause für Söhnchen Fritz hat die gelernte Kauffrau im Einzelhandel ihre Leidenschaft für das Malen wieder entdeckt. „Wegen der Lockdowns war ja so gut wie nichts möglich“, sagt sie.

Weil sie sich für Lettering, also die Kunst der schönen Buchstaben, interessierte, belegte sie Online-Kurse, um sich das kunstvolle und kreative Schreiben anzueignen. „Bei Livestreams auf Instagram lernt man unheimlich viel“, sagt sie.

Das Kunst-Gen haben ihr ihre Eltern in die Wiege gelegt. „Die beiden können super malen, meine Mutter malt auch auf großen Leinwänden mit unterschiedlichsten Techniken.“ Also kombinierte die 32-Jährige, die aus Büchlberg im Landkreis Passau stammt, beide Künste und verschenkte ihre ersten kunstvoll gestalteten Karten in der Verwandtschaft. „Die ersten Anfragen folgten schnell.“

Also meldete sie ein Gewerbe an, kaufte sich Profi-Stifte, belegte einen Aquarellmalkurs und veröffentlichte ihre Werke auf ihrem privaten Instagram-Account. Das sei gleich so gut gelaufen, dass sie den eigenen Kunst-Account „dahoamart“ eröffnete und auch jede Menge Kontakte zu anderen Kunstschaffenden aus ganz Deutschland knüpfte. „Wir tauschen uns aus und lernen viel voneinander. Ich habe hier ganz viele Tipps bekommen“, sagt die Neu-Moosenerin.

Jede Karte und jedes Bild, das sie malt, ist ein personalisiertes Unikat. Das erfordert Kreativität, Einfühlungsvermögen und Zeit, viel Zeit. Bevor sie sich an Werk macht, muss sie ein Gespür für das gewünschte Motiv und den Beschenkten kriegen. In ihrer langjährigen Berufserfahrung im Verkauf und Kundenservice, aktuell als Modeberaterin beim Gruber, hat sie gute Menschenkenntnis gewonnen. „Aber meine Lieblingskundschaft ist die, die mir freie Hand lässt.“

Erstmals bot sie 2022 ein Weihnachtskarten-Set an, das „ist brutal gut gegangen“. Und um Platz für Neues zu schaffen, hat sie die Aktion „Karten kaufen für Fellnasen“ gestartet. Mit den Zweier-Überraschungskarten-Sets erlöste Galler 200 Euro, die sie dem Erdinger Tierschutzverein zusammen mit einer großen Kiste Futter spendete. Auch eine Zeichnung von einem Hund mit Karte in der Schnauze legte sie bei, was 2. Vorsitzende Solveig Wanninger besonders freute.

„Ich bin mit Tieren aufgewachsen“, sagt Galler. „Wir haben daheim bei meinen Eltern einen Hund aus dem Tierheim. Jetzt habe ich eine Katze und eine Reitbeteiligung bei der BJ-Ranch in Weg bei Taufkirchen“, erzählt die passionierte Western-Reiterin und Line-Dancerin. Kein Wunder, dass die Tierliebhaberin mit ihren Bildern auf immer mehr Nachfrage stößt. Auch das Moosener Kinderhaus hat sich schon gemeldet, ob sie für die bald sechs Gruppen Tür-Bilder anfertigen könne. Für Freunde hat sie schon Holzscheite bemalt, Trauerkarten erstellt oder Vorlagen für ein Tattoo entworfen. Sogar ein Buch soll sie illustrieren, aber das dauert noch. Am besten gehen ihre Karten für Hochzeiten, Geburtstage oder Geburten, die sie überwiegend über Instagram verkauft.

Das Equipment in ihrem Keller-Atelier wird immer professioneller. Um flexibler malen zu können und Papier zu sparen, fertigt Galler mittlerweile viele Skizzen auf einem Tablet an, das Endergebnis kopiert sie dann auf hochwertiges Papier. Neben einem großen Schreib- und einem Packtisch hat sie auch Lagerfläche für Trockenblumen, Karten, Einlegeblätter und Visitenkarten, die sie mit jeder Sendung verschickt.

Nicht nur vor der Weihnachtszeit hat sie Hochkonjunktur, auch im Sommer geht es rund, dann sind viele Feiern und Hochzeiten. An eigenen Gestaltungsideen mangelt es Galler nicht, eher an der Zeit: „Ich will nicht hudeln. Oft bin ich zu perfektionistisch und schmeiß’ es lieber weg, wenn es noch nicht passt.“ Ihr Mann Andi, Kaminkehrer und Fußballer beim SC Moosen, unterstützt sie, wo er kann – etwa wenn sie auf Märkten ausstellt und er ihr den Stand aufbaut oder regelmäßig mit Söhnchen Fritz spazieren geht, damit sie in Ruhe malen kann.

Kontakt: Tel. (0 15 22) 6 30 17 10, im WhatsApp-Business-Account findet man einen Katalog.