Feinsinnig, boshaft, unterhaltsam: Haider singt Kreisler

Von: Fabian Holzner

Pantomimisch und musikalisch ein Hochgenuss: Tenor Heribert Haider bei der Interpretation der Lieder von Georg Kreisler, begleitet von Tobias Jackl. © fabian Holzner

Tenor Heribert Haider zelebriert die Stücke von Georg Kreisler. Die Zuschauer im brechend vollen Kinocafé sind begeistert.

Taufkirchen – Gereimte Bosheiten und unangenehme Wahrheiten mit viel Witz brachten den Veranstaltern des Hommage-Abends auf Georg Kreisler einen bis zum Anschlag gefüllten Kinosaal – und den Besuchern feinsinnig-heitere Stunden.

Die titelgebende Frage „Sagn’s, wenn jetzt ein Krieg kommt – Was g’schieht dann mit mei’m Hund?“ stellte der österreichische „Klavierhumorist“ bereits Ende der 60er. Wie viele ähnlich bedeutungsschwere Überlegungen bis heute nach einer vernünftigen Antwort suchen, führte der Hubensteiner Tenor Heribert Haider dem amüsierten Publikum anlässlich des 101. Geburtstages Kreislers vor Augen.

Haider unterstrich seinen Vortrag mit ausdrucksstarker Gestik und Mimik. Mit schmerzverzerrtem Gesicht litt er an Banalitäten, mit wahnsinnigem Grinsen überzeugte er seine Rollen selbst von ihren fanatischen Einfällen, und mit dümmlich, ratlosen Blick scheiterte er selbst verschuldeten Widrigkeiten.

Fast jede Liedzeile bot Gelegenheit zur gestenreichen oder pantomimischen Interpretation, aus einem musikalischen Vortrag machte der freischaffende Tenor eine Kreisler-Inszenierung. „Vieles ist spontan, aber ich bin halt ein Bühnenmensch. Zudem hab’ ich mir die Mimik Kreislers genau angeschaut“, sagte Haider nach seinem Auftritt. Als Kreisler-Interpret hat er jahrelange Erfahrung. Vor den Konzerten mit Jackl gab er das Programm schon mit der Taufkirchener Pianistin Andrea Traber, die diesen Abend mit Kamera und Mikro für ihren Internetkanal „Taufkirchen TV“ festhielt.

Der Schwindegger Pianist hatte nach seinem künstlerischen Diplom und Konzertdiplom internationale Bühnenerfahrung gesammelt, allerdings noch nicht im nahen Taufkirchen. Trotz der Nähe war sein Auftritt auch sein erster Besuch im Kinocafé, von dem er sehr angetan war: „Die Energie des Publikums war super, die Leute waren voll dabei. Ich habe mir das Programmheft mitgenommen und werde im Sommer sicher mal herradeln“, erzählte er nach seiner Darbietung. „Wir haben dieses Programm heute Abend zum dritten Mal gegeben, und mit jedem Mal kann ich mich ein bisschen mehr vom Notentext wegbewegen“, sagte der 37-jährige. Das Publikum dankte für das hochkarätige Konzert in lockerer Atmosphäre mit langem Applaus und forderte Zugaben.

„Nicht nur die Masse an Liedtexten, sondern auch die Maschinengewehr-ähnliche Geschwindigkeit mit der Heribert Georg Kreisler vorgetragen hat, war beeindruckend“, meinte beispielsweise Sebastian Scheuerer aus Taufkirchen. Anerkennung kam auch vom Musiker-Kollegen Christian Weber aus Kirchberg: „Er macht das fantastisch. Aus einem guten Material macht Heribert Haider einen guten Vortrag, es war ein Erlebnis.“

Dieses kulturelle Erlebnis zog auch einige Dorfener ins Kinocafé. Stefan Brandhuber sagte: „Kreisler war ein herrschaftskritischer, unangepasster und sehr humorvoller Künstler, und Heribert lebt das auf der Bühne, er vermittelt das sehr stimmig.“ Heiner Müller-Ermann bekannte sich als Kreisler-Fan von Kindheit auf und erzählte von Erinnerungen aus seiner Schulzeit in Kronach, wo eine junge Musiklehrerin „Tauben vergiften“ im Unterricht gespielt hatte. Zu Wehrdienst-Zeiten habe sich dann das Lied „Der General“ angeboten, sagte der SPD-Kommunalpolitiker lachend. Von dem Konzert habe er über seinen Sohn Jakob erfahren, der sich als Stammgast „in der besten Kneipe weit und breit“ den kulturellen Auftakt in das neue Jahr ebenso wenig entgehen ließ.

Heribert Haider ist in anderer Rolle, allerdings nicht in anderem Gewand, dann wieder im Frack, am Samstag, 25. Februar mit der Band „Bavarian Immigrants“ im Kinocafé zu sehen und zu hören.