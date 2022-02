Der Mann mit den vielen Leidenschaften: Kirchenmaler Ludwig Keilhacker

Der Beruf als Berufung: Ludwig Keilhacker vor besonders schönen Exemplaren, die er vergoldet hat. © Birgit Lang

Ludwig Keilhacker ist Kirchenmaler, Archivar, Bergsteiger, Vereinsgründer und Familienmensch. Der 80-Jährige Taufkirchener hat viel zu erzählen.

Taufkirchen – Er hat viele Leidenschaften und ist ein wandelndes Lexikon, wenn es um seine große Familie und die Heimat Taufkirchen geht. Auch wenn Kirchenmaler und Restaurator Ludwig Keilhacker mittlerweile 80 Jahre alt ist, kann er noch stundenlang detailliert erzählen. Dies liegt ihm wohl in den Genen, denn seine Vorfahren waren äußerst kreative Menschen, die ihre Spuren als Kirchenmaler nicht nur im Landkreis Erding, sondern deutschlandweit hinterlassen und vieles akribisch aufgezeichnet haben.

Sein Urgroßvater Jakob, geboren 1834, entstammte einer Bauersfamilie in Fahrnbach bei Isen. Weil er sich bei der Erntearbeit schwer verletzt hatte, musste er umschulen und besuchte die Ackerbauschule in Schleißheim. Danach war er bei verschiedenen Grafen als Baumeister angestellt und kam für einige Jahre auch zum Grafen von Seinsheim ins Taufkirchener Schlossgut.

Jakob Keilhacker erbaute 1877 das Anwesen an der Dorfener Straße und brachte seinen ältesten, künstlerisch begabten Sohn Peter 1885 ins Rottal zum Lernen. Dieser gründete dann 1889 als selbstständiger Kirchenmaler sein Geschäft in Taufkirchen und wurde in ganz Bayern tätig. Sein ältester Sohn Ludwig wiederum erhielt ein Haus in Mühldorf am Inn als Geschäftsstelle und Wohnung. Hier kam am 25. Januar 1942 Sohn Ludwig zur Welt, Schwester Elisabeth war damals dreieinhalb Jahre alt.

Familienbande: Schwester Elisabeth mit Mama Elisabeth und Ludwig Keilhacker. © privat

Ludwig Keilhackers erste Lebensjahre waren geprägt vom Zweiten Weltkrieg. Am 19. März 1945 warfen die Amerikaner 3500 Bomben auf Mühldorf. Mit seiner Mutter hatte er in einem Bierkeller, der direkt am Inn in den Berg eingemauert war, Schutz gesucht und überlebte. Nicht alle hatten dieses Glück, 129 Menschen, darunter viele Kinder, kamen bei dem Angriff ums Leben.

Warum Mühldorf? „Es war ein wichtiger Ort der Kriegsführung“, erzählt der geschichtsinteressierte Ludwig und nennt die Chemiefirma Wacker Burghausen, Höchst Gendorf und die Munitionsfabrik Waldkraiburg.

Mühldorf war danach mit Bombentrichtern übersät. Der 80-Jährige hat sich davon Original- Luftaufnahmen der Amis besorgt. Auch der eigene Garten und das Haus in der Münchener Straße waren stark beschädigt.

1947 durfte Ludwig seinen Opa mütterlicherseits, Bartholomäus Schwarzbötzl in Taufkirchen besuchen. Er betrieb dort seit 1905 ein Baugeschäft. Hier erlebte der kleine Ludwig erstmals das Wasserschloss, lauschte den Glocken seines Türmchens, und durfte mit Tante Gretl auf den Schlossweiher zum Eisstockschießen. Auch das Baugeschäft Schwarzbötzl blieb in Familienhand, es wird heute von seinem Sohn Emanuel Keilhacker weitergeführt.

Bis nach Dubai führen den Kirchenmaler seine Aufträge, hier in einem Flur eines herrschaftlichen Hauses. © privat

Nachdem Ludwigs Onkel Peter, der Kirchenmaler, nicht vom Krieg heimgekehrt war, musste sein Vater 1948 mit der Familie Mühldorf verlassen und nach Taufkirchen zurückziehen, um ins elterliche Unternehmen einzusteigen. Das Treiben im Kirchenmaler-Geschäft gefiel dem Buben. „Nicht gut getan“ habe ihm allerdings das Internat im Kloster Algasing, in das ihn seine Eltern von 1953 bis 1956 schickten. Nur alle sechs Wochen durfte er heim. Der militärische Drill der Lehrer war gefürchtet, vor allem ein „alter Unteroffizier, der uns mit dem Besenstil verdroschen“ hat. Aber „ich habe viel fürs Leben gelernt“.

Anschließend hätte Ludwig die höhere Schule in Landshut besuchen sollen. „Aber ich hatte die Schnauze von Schule voll.“ Radiomechaniker wollte er lernen, hatte sich schon die ersten Radios selber gebaut. Aber er musste in die Fußstapfen des Vaters treten, der ihn ausbildete und „keine Extrawürschte“ zuließ. Der Wunsch, mit der ganzen Welt zu funken, ließ Ludwig bis heute nicht los. Erst vor eineinhalb Jahren legte er eine Lizenz zum Amateurfunker ab.

Der junge Ludwig Keilhacker hatte das Talent zum Kirchenmaler

Die Ausbildung zum Kirchenmaler gefiel dem talentierten Jungen dann doch ausgesprochen gut. Die speziellen Restaurierungen, moderne und die bis zu 400 Jahre alten Techniken zu verstehen und zu beherrschen, begeisterten ihn. „Ich habe lauter Einser gehabt.“ Er schloss als Bester im Bereich Erding/Freising ab, gewann den bayernweiten Wettbewerb der Handwerksjugend und erhielt die Urkunde vom bayerischen Wirtschaftsminister überreicht. Sein Gesellenstück, gravierte und vergoldete Ornamente auf Gipsplatte, hegt und pflegt er bis heute wie auch seinen Tabernakel.

Die Meisterprüfung als Restaurator legte er in den Werkstätten des Landesamtes für Denkmalpflege ab. Im Laufe seiner fast 60-jährigen Karriere restaurierte Ludwig Keilhacker über 300 Kirchen. Prominenteste Objekte sind das Preysing Palais, Schloss Nymphenburg, das Turmkreuz vom Alten Peter, allesamt in München, oder die St. Bartholomä Kirche am Königssee. Auch für Thurn & Taxis und in Dubai war er im Einsatz, wo Sohn Michael Geschäftsbeziehungen aufbaute.

Teilweise dauerten die Projekte mehrere Jahre. Paradebeispiele seiner Handwerkskunst sind auch in der Vilsgemeinde zu sehen: die St. Stephanus Kirche in Moosen, die er in der Originaltechnik wie vor 500 Jahren restaurierte, oder das Kreuz auf der Pauli-Bekehr Kirche in Taufkirchen, das er vergoldete. Für den historischen Speicher des Wailtl-Anwesens in Dorfen aus dem Jahr 1530 Uhr hat er den Befund für die aktuelle Restaurierung erstellt.

Einmal hätte ihm sein Beruf beinah das Leben gekostet. Im August 1970 war er gerade am Gewölbe der Zeilhofener Kirche zugange, als er aus acht Metern Höhe rücklings vom Gerüst auf den harten Steinboden knallte. Wie durch ein Wunder waren „nur die Fersenbeine gesplittert. „Ich konnte Monate nicht arbeiten“, erzählt er.

Ludwig Keilhacker hat sich immer weitergebildet

Mit über 50 Jahren machte er noch regelmäßig Weiterbildungen, die mitunter einige Monate dauerten, wie die Stucktechnik-Seminare in Venedig. „Es ist nicht nur mein Beruf, sondern meine Berufung“, sagt er. Sein Wissen und Können hat er an 20 Auszubildende weitergegeben. Bis zu 15 Mitarbeiter hatte er beschäftigt. Auch als Malerinnungsmeister brachte er sich ein, als Landesfachgruppenvorsitzender der Bayerischen Kirchenmaler und im Vorstand des Bayerischen Vergolderhandwerks, um nur einige Posten zu nennen.

„Er ist ein absoluter Perfektionist“, sagt Sohn Michael, der das Geschäft mittlerweile übernommen hat. Er bewundert die „mordsmäßige Geduld“, mit der sein Vater alle Arbeiten ausführt.

Ludwig Keilhackers Ehefrau Ingrid stammt aus Ruppertsberg an der Weinstraße. 1967 lernten sich die beiden in Speyer am Rhein kennen. Drei Jahre lang fuhr Ludwig hin und her. Der Liebe wegen nahm er schließlich eine Stelle in Mannheim an, bei der er „hoch angesehen“ war. Geheiratet wurde 1971. 1972 kam Sohn „Miche“ in Bad Dürkheim zur Welt.

Dem Kirchenmalermeister gefiel es im Rheinland so gut, dass er nicht mehr heimwollte. Aber die Verantwortung rief. 1973 wurde sein Vater krank, und Ludwig musste ins Familienunternehmen einsteigen, wo er mit seiner Schwester zusammenarbeitete. Sohn Emanuel kam 1980 in Landshut zur Welt. Sieben Enkelkinder hat das Paar mittlerweile, die gerne bei den Großeltern gesehen sind.

Aber Ludwig Keilhacker lebte nicht nur für seinen Beruf und die Familie, sondern auch für das Ehrenamt, mit dem er in der Vilsgemeinde nachhaltige Mehrwerte geschaffen hat. Als Gemeinderat (1978 bis 1984) stellte er in seiner Funktion als Kulturreferent unter anderem eine Denkmalliste zum Schutz alter Baudenkmäler auf, wie der Backofen in Lain oder die Hofschmiede in Seilstorf. „Davon habe ich was verstanden und dafür habe ich mich auch eingesetzt“, sagt er.

Kulturreferent und Gründer des Alpenvereins

Zudem stellte er den Antrag für ein Gemeindearchiv. „Er war als Kulturreferent an der Übernahme des Tafelmayer-Archivs maßgeblich beteiligt“, weiß Konrad Karbaumer, der damalige Verwaltungsleiter und heutige Mitarbeiter des Heimatkundlichen Gemeindearchivs (HGA). „Viele historische Bilder stammen aus dem Familienbesitz Keilhacker, womit er bereits seinerzeit das Archiv bereichert hat. Ihm ist es mit zu verdanken, dass die Gemeinde mit dem HGA über einen so großen historischen Schatz verfügt.“

Denn Keilhacker bewahrt alles auf, was Vorfahren, Verwandte und Heimat betrifft, vom Dienstbuch des Urgroßvaters aus dem Jahr 1854 bis zu den Krippenfiguren, die Onkel Peter gebaut hat und Ludwig 25 Jahre lang in der Pfarrkirche zur Weihnachtszeit aufgestellt hat.

In der vierten Klasse in der Volksschule Taufkirchen wurde Ludwig Keilhacker (oben, 3. v. r.) vom strengen Benedikt Allgäuer senior (r.) unterrichtet. © privat

In seinem Fundus alter Fotoalben finden sich interessante Raritäten. Viele hat sein Großonkel Albert Keilhacker, der Fotograf war, von und in Taufkirchen aufgenommen. Ludwig hat Reproduktionen von vielen Unikaten gemacht. Zur 1200-Jahr-Feier des Wasserschlosses hat er seine Schätze in einer Ausstellung zusammengestellt.

Tausende Fotos hat der Globetrotter selber auf seinen vielen Reisen im Ausland gemacht, im eigenen Labor entwickelt und schon mehrmals bei Ausstellungen im Rathaus präsentiert. Denn Reisen und Bergsteigen sind weitere Hobbys, die er intensiv gepflegt hat. Bis nach Galapagos, Mexiko und Ecuador haben ihn Kolping-Bildungsreisen gebracht. 60 Jahre ist er hier bereits Mitglied, elf Jahre war er Senior des Vereins.

Dass er schwindelfrei war, kam seiner Liebe zum Bergsteigen zugute. Bis auf den über 4800 Meter hohen Mont Blanc zog es ihn. Meist kletterte er mit dem Hilger Schorsch in den Loferer und Leoganger Steingebirgen. Dass dieser gerne alte Seilstücke verwendete, fand Ludwig aber nicht so prickelnd.

Als nach einer Bergtour dem Nicht-DAV-Mitglied auf einer DAV-Hütte kein Schlafplatz mehr zur Verfügung stand und er in der Dunkelheit wieder den Berg runtertappen musste, entschloss er sich, dass er mit Gleichgesinnten den Alpenverein Taufkirchen ins Leben zu rufen. 27 Jahre lang war er dessen Vorsitzender.

Dabei zeigte sich, wie visionär Keilhacker war. Denn „damals schon wollte er einen Kletterturm bauen, an der alten TSV-Turnhalle. Der Plan wurde aber abgelehnt“, erinnert sich sein 87-jähriger DAV-Kamerad Fritz Roitner. Die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden habe er sich mehr als verdient.

