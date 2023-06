Kommentar: Anspruch und Wirklichkeit in der Medizin

Von: Timo Aichele

Teilen

Timo Aichele, stellv. Redaktionsleiter © Aichele

Die Debatte um die Krankenhausreform und die schwierige Suche nach Praxisnachfolgern zeigen: Patienten werden ihre Erwartungen künftig dämpfen müssen. Kommentar.

Taufkirchen - Ein neuer Hausarzt in Taufkirchen. Das ist eine wirklich gute Nachricht. Der Bedarf ist groß, und den Menschen gibt es Sicherheit, eine Vertrauensperson vor Ort zu haben. Die lange Suche nach einem Praxisnachfolger bestimmt nicht nur in Taufkirchen das Bild. Und das Beispiel des im Ort angesiedelten Medizinischen Versorgungszentrums zeigt, dass die Rekrutierung auch gänzlich scheitern kann. Der Standort wird geschlossen, weil kein Gynäkologe und Orthopäde zu finden waren.

Dabei ist Taufkirchen eine pulsierende Gemeinde in der Boomregion München-Flughafen-Landshut. Wie geht es dann Patienten im Bayerischen Wald oder in Mecklenburg-Vorpommern?

Der Fachkräftemangel schlägt also auch in der Medizin voll durch. Man muss nur mal die Namenschilder in Krankenhäusern lesen, dann weiß man: Das Personal kommt aus der ganzen Welt.

Die Gründe für den Mangel sind vielfältig. Der demografische Wandel macht sich schon bemerkbar. Es gibt zu wenige Studienplätze. Und wenn man einmal drin ist, ist die Ausbildung langwierig und knallhart. Die ersten Jahre in der Facharztausbildung sind es nicht minder. Lange Schichten, Zeitdruck und überbordende Bürokratie passen nicht besonders gut zu der großen Verantwortung, die Ärzte tragen.

Die Praxis Weidner/Zimmerhackl kündigt nun ein neues Öffnungszeitenmodell an. Das soll helfen, allen Patienten gerecht zu werden – aber sicher auch den Mitarbeitern. Viele Patienten mögen sich einen Arzt wünschen, der keinen Dienstschluss kennt. Ein Ausgleich zwischen den Bedürfnissen beider Seiten wird heute aber immer wichtiger.

Junge Arbeitnehmer pochen immer mehr auf ihre Rechte. Und in der sich weiter verschärfenden Mangellage lassen sich die dringend gesuchte Fachkräfte immer weniger auf familienfeindliche Arbeitsmodelle ein – beim hohen Frauenanteil in der Medizin ein besonders großes Problem.

Das deutsche Gesundheitswesen ist immer noch exzellent. Noch mehr Geld kann man aber kaum hineinpumpen, mit Krankenkassenbeiträgen und Steuern haben die Bürger ohnehin eine hohe Rechnung zu zahlen.

Der Fachkräftemangel auch im Hausarztbereich und die Debatte um die Krankenhausreform zeigen: Die Bürger werden künftig Abstriche machen müssen bei ihren Erwartungen an die Gesundheitsversorgung. Wer einmal Dienst in einer Notaufnahme getan hat, weiß genau: Diese Erwartungen sind teilweise ziemlich überzogen.

Die Menschen werden manche Erwartungen dämpfen müssen.