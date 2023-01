Vorgeschmack auf eine Zukunft ohne Arztpraxen auf dem Land

Von: Timo Aichele

Timo Aichele, stellv. Redaktionsleiter © Aichele

Mit der Schließung des MVZ in Taufkirchen verliert die Gemeinde einen Standortvorteil. Kommentar

Die Aufgabe des MVZ-Standorts in Taufkirchen ist frustrierend. Da hat man moderne Praxisräume, die öffentliche Hand als Unterstützer und einen großen Einzugsbereich. Das hilft aber alles nichts, wenn nicht genügend Ärzte dort arbeiten wollen.

Seit Jahrzehnten liegen Studien vor, wonach in den 2020ern in Deutschland jährlich 500 000 qualifizierte Arbeitskräfte fehlen werden. Wir sehen gerade live dabei zu, wie diese Prognosen Realität werden. Die alternde Gesellschaft bringt nicht genug junge Leistungsträger hervor. So viel zum allgemeinen Fachkräftemangel.

Besonders fatal entwickelt er sich im medizinischen Bereich. Die Krankenhäuser wurden eiskalt auf Wirtschaftlichkeit getrimmt. Jetzt wundert man sich, dass die Pflege für junge Menschen kein attraktiver Beruf ist. Das gleiche gilt zunehmend für die angesehenen und an sich gut bezahlten Arztkarrieren.

Ein Umsteuern ist nicht in Sicht. Die MVZ-Schließung ist damit nur der Vorgeschmack auf eine Zukunft ganz ohne Arztpraxen in kleineren Orten. Aus Taufkirchener Perspektive wäre es also absolut notwendig gewesen, hier nicht auf die kurzfristige Wirtschaftlichkeit zu schauen, sondern „eine Durstrecke zu überwinden“, wie es Altbürgermeister Franz Hofstetter gefordert hat. Das MVZ hätte eine Standortvorteil sein können. So ist er dahin.