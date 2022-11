Krippenausstellung im Wasserschloss: Jesuskind aus Brotteig

Von: Birgit Lang

Aus Tansania stammen diese Figuren. Sie sind Teil der Ausstellung „Krippen aus aller Welt“. © Birgit Lang

Die Ausstellung „Krippen aus aller Welt“ im Wasserschloss Taufkirchen zeigt 153 Krippen unterschiedlichster Herkunft und Kunst. Die Sammlung ist von Pfarrer Franz-Xaver Huber.

Taufkirchen – Inuit, Chinesen und Indios. Sie alle sind in der Ausstellung „Krippen aus aller Welt“ von diesem Sonntag bis zum 18. Dezember im Wasserschloss Taufkirchen zu sehen. Sie stammen aus der Sammlung von Pfarrer Franz-Xaver Huber, der von 1961 bis 1964 Kaplan in Taufkirchen war.

Bürgermeister Stefan Haberl hatte zu einem ersten Einblick in diese dritte Krippenausstellung eingeladen. Mit dabei war der 86-jährige Pfarrer Huber persönlich, der seine Krippen dem Diözesanmuseum Freising vermacht hat, das wiederum die Krippen den Organisatoren der Ausstellung, Anneliese Mayer und Konrad Karbaumer, zur Verfügung stellte.

Huber, der 1960 zum Priester geweiht wurde, war nach seiner Zeit als Kaplan in Taufkirchen und Jugendseelsorger im Dekanat Dorfen von 1964 bis 1970 zunächst als Kaplan, dann bis zum Ruhestand Pfarrer in Freising.

Seine Krippen aus aller Welt seien so unterschiedlich wie die Menschen selbst, rühmte Bürgermeister Haberl. Das Wasserschloss sei mittlerweile ein „Geheimtipp für Krippenausstellungen“, sagte er. 4000 Menschen besuchten die erste mit Miniaturkrippen im Jahr 2019. „Es gibt keine Grenzen, wie die Geburt Jesu dargestellt werden kann“, das verdeutliche die diesjährige Ausstellung ein weiteres Mal. Krippen würden uns von klein auf bis ins hohe Alter verzaubern, sie gehörten einfach zu Weihnachten dazu, meinte Haberl.

Exponate aus Holz wie die Könige sind ebenso zu sehen wie welche aus Ton, Bananenblättern oder Brotteig. © Birgit Lang

Auch Huber haben Krippen schon immer fasziniert. Bereits als Kind habe er gerne welche gebastelt, erzählte er. Vor allem aber habe er in seinen Urlauben besondere Exponate gesammelt. „Krippen sind etwas, das allen Menschen gefällt“, erklärte er seine Leidenschaft. Wann er genau zum Sammeln angefangen hat, weiß er gar nicht mehr. Auch nicht, wie viel Geld er für seine Schätze im Laufe der Jahre ausgegeben hat. Welche Krippe heuer bei ihm daheim an Weihnachten aufgestellt wird, entscheidet seine Haushälterin Rosalie Haslberger, erzählte er schmunzelnd.

Insgesamt sind 158 Krippen in elf Vitrinen ausgestellt. Sie stammen aus 26 Ländern auf fünf Kontinenten, erklärte Karbaumer, Mitarbeiter des Heimatkundlichen Gemeindearchivs, der Huber noch als Ministrant kennengelernt hat.

Kurios ist es, aus welch unterschiedlichen Materialien die Krippen hergestellt wurden. So sind welche aus Brotteig unter den Exponaten, andere wurden aus Bananenblättern gefertigt, aus Bambus, Blech, Glas, Maisstroh, Korallen, Papier, Porzellan, Perlmutt, Stroh, Stoff, Wolle, Zinn oder Wachs. Die meisten aber wurden aus Ton hergestellt. Auch die Größen sind sehr unterschiedlich. Die Exponate sind von drei Zentimetern bis zu einem halben Meter groß.

Fast alle wurden handwerklich hergestellt, stammen nicht aus einer Massenfertigung, erklärte die ehemalige Ordinariatsrätin Mayer. Sie erzählte auch, wie mühsam es war, mit dem Gemeindesprinter die 55 Kartons aus dem Hauslager in Freising über zwei Treppen und lange Gänge zu schleppen, sie zu verladen und nach Taufkirchen zu bringen. Zwei Tage lang hätten sie die Krippen mit Unterstützung von Hermann Hofmann, Brigitte Biberger und Roswitha Karbaumer im Obergeschoss des Westflügels aufgebaut.

Einen ersten Einblick in die Ausstellung boten (v. l.) Konrad Karbaumer, Anneliese Mayer, Sammler Pfarrer Franz-Xaver Huber und Bürgermeister Stefan Haberl. © Birgit Lang

Wer fasziniert von dieser vielfältigen Sammlung ist und eine Krippe kaufen möchte, für den werden fair gehandelte „Krippen aus aller Welt“ von der Abtei Münsterschwarzach zum Kauf angeboten.

Die Ausstellung

ist von 27. November bis 18. Dezember immer am Freitag und Samstag jeweils von 17 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 15 bis 20 Uhr parallel zur Historischen Ausstellung im Ostflügel geöffnet. Der Eintritt ist frei. Am 3. Adventssonntag, 11. Dezember, kommt Krippensammler Franz-Xaver Huber ab 15 Uhr für ein paar Stunden in die Ausstellung. Wer ihn gerne sprechen möchte, kann einfach vorbeikommen.

