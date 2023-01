Feuer in Mehrfamilienhaus gelegt

Von: Hans Moritz

Die 23-Jährige löste Pfingsten 2022 einen größeren Feuerwehreinsatz aus. Nun steht sie vor Gericht, © Hans Moritz

Am Landgericht Landshut wird derzeit gegen eine 23-Jährige verhandelt, die momentan wieder einmal in der Psychiatrie in Taufkirchen untergebracht ist. Ihr wird schwere, vorsätzliche Brandstiftung vorgeworfen. Allerdings dürfte sie im Zustand der eingeschränkten Schuldunfähigkeit gehandelt haben.

Taufkirchen/Landshut - Der von Staatsanwältin Nina Pöschl vertretenen Anklage zufolge setzte die 23-Jährige am 5. Juni vergangenen Jahres kurz nach 8 Uhr morgens in einem Mehrfamilienhaus in Landshut ihre Matratze in Brand. Rasch brannte das ganze Bett. Das Feuer griff auf das Zimmer über. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort räumten das Gebäude umgehend, während sich gleichzeitig Atemschutzträger an die Brandbekämpfung machten.



Die Tür war laut Feuerwehrmännern unverschlossen, sodass sie problemlos in das Zimmer gelangten. Die Rauchentwicklung in dem Raum sei schon sehr stark gewesen. Daher seien sie „total überrascht“ gewesen, als plötzlich eine junge Frau vor ihnen gestanden sei.



Zwei Bewohner wurden wegen der eingeatmeten Rauchgase von Sanitätern versorgt, ein weiterer Bewohner vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Die 23-Jährige kam zunächst aufs Revier, wurde dann aber nach Taufkirchen gebracht, auch weil sie unter Drogen stand.



Der Anklage zufolge leidet die 23-Jährige an einer paranoiden Schizophrenie. Zudem konsumiert sie bereits seit ihrer Jugend Betäubungsmittel aller Art in beträchtlichem Umfang. Die Staatsanwaltschaft befürchtet weitere Straftaten und sieht in der jungen Frau eine Gefahr für die Allgemeinheit.



Dagegen verwahrte sich die 23-Jährige vehement. Sie wolle nicht eingesperrt werden, sie tue niemandem was. Sie sei schon diverse Male in die Psychiatrie „gewandert, immer wegen Kleinigkeiten“.



Den Vorfall am Pfingstsonntag beschrieb die 23-Jährige als eine Art Unfall. Sie habe im Bett gemalt, sei aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden gewesen und habe daher die Blätter angezündet. Später habe sie versucht, das Feuer zu löschen, sei aber wie gelähmt gewesen. Irgendwann sei die Feuerwehr vorgefahren.



Die Frage von Richter Thomas Lindinger, warum sie das Papier überhaupt angezündet habe, ließ sie unbeantwortet. Der Prozess wird am 31. Januar fortgesetzt. nig