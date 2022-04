Radikaler Schnitt: Motorrad Club Taufkirchen feiert 45. Geburtstag, stellt sich neu auf und wird jünger

Von: Birgit Lang

Es läuft wieder rund bei den Motorradlern: Die neu gewählten Vorstandsmitglieder (v. l.) Fred Groll, Florian Bauer, Marco Osendorfer, die beiden neuen Vorsitzenden Tobi Braun und Markus Jell sowie Jakob Karrer tragen ihren Ex-Vorsitzenden Gerhard Brandmaier auf Händen. Aushängeschild Markus Jell Touren- statt Jugendleiter © Birgit Lang

Beim MCT standen nach zwei Jahren Pandemie erstmals wieder eine Präsenzveranstaltung auf dem Programm. Es gab Neuwahlen und Satzungsänderungen.

Kienraching – „Eine ganz schöne Ochsentour liegt hinter uns“, meinte Gerhard Brandmaier nach den Neuwahlen beim Motorrad Club Taufkirchen (MCT) im Gasthaus Hopf in Kienraching. Schließlich habe es aufgrund der Corona-Beschränkungen ganze vier Anläufe gebraucht, um wieder mal eine Hauptversammlung in Präsenz abhalten zu können.

Nachdem in den vergangenen beiden Jahren nahezu alle gesellschaftlichen Veranstaltungen und die meisten sportlichen Aktivitäten abgesagt werden mussten, sei es nun an der Zeit, das Vereinsleben wieder mit Leben zu füllen, betonte der Vorsitzende beim letzten Jahresbericht seiner 13-jährigen Amtszeit. Mit dem Wahlergebnis und dem „radikalen Schnitt“ zeigte er sich zum Abschluss mehr als zufrieden.

Teilnahme am Motocross of Clubs

Zweirad-Allroundsportler Markus Jell sei wieder ein „Aushängeschild“ gewesen und 2020 Deutscher Vizemeister im Eis-Speedway geworden. Im Vorjahr habe er sich zudem noch auf das Flat-Track-Parkett begeben, das sind Rennen mit jeweils zwölf Startern mit modifizierten Motocrossmaschinen auf einem Sandbahnoval. Hier konnte er sich bei der Weltmeisterschaft den dritten Platz sichern.

Erfolgreich und in Topform seien Jell, Tobi Braun und Marco Osendorfer auch beim MoC, dem „Motocross of Clubs“ gewesen. Bei dem auf der Strecke des MSC Freisinger Bär am Münchner Flughafen abgehaltenen zweitägigen Wettbewerb war das MTC-Trio als eins von 40 Teams gestartet und habe eine „super Leistung“ erbracht. Ohne Sturzpech an Tag zwei wäre sogar ein Platz in den Top Ten drin gewesen. „Für einen Club ohne eigene Trainingsstrecke ist das ein unglaubliches Resultat“, schwärmte der Vorsitzende. Er hofft, dass seine „Jungs“ heuer bei der Neuauflage des MoC am 23. und 24. Juli wieder eine „super Teamleistung“ hinlegen.

Eigene Sportveranstaltungen des MCTs sollen bald wieder kommen

Über eigene, vom MCT ausgerichtete Sport-Veranstaltungen konnte Brandmaier nicht berichten. „Damit sollte es aber heuer auch wieder losgehen“, meinte er. Der Wanderpokal des Vereins befinde sich derzeit gut aufbewahrt im Wohnzimmer-Schrank von Tobi Braun.

Clubmitglied Jakob Karrer berichtete in seiner Funktion als ADAC-Delegierter kurz von der jüngsten Versammlung des ADAC Gau Südbayern, den jährlichen Zuwendungen für den als ADAC-Ortsclub eingeschriebenen Verein und die Neugestaltung der Club-Homepage. An die anwesenden Mitglieder appellierte Karrer, ihm fleißig Material zu schicken, damit man auch sehe, dass der Verein auf verschiedenen Feldern aktiv sei.

Motorradclub feiert 45-jähriges Bestehen

Der Vorsitzende erinnerte an das 45-jährige Bestehen, das der Verein in diesem Jahr begehe und betonte: „Es ist jetzt wichtig, dass es mit frischem Wind weitergeht.“ Danach standen die Neuwahlen auf dem Programm. Corona hatte den normalen Zwei-Jahres-Turnus durcheinandergebracht. So ergaben sich ungewohnt viele Veränderungen, doch standen für jedes Amt Kandidaten bereit, und alle wurden einstimmig per Akklamation gewählt.

Neuer 1. Vorsitzender ist Tobi Braun, sein Stellvertreter Markus Jell, der bisherige Jugendleiter. Er folgt auf Uli Hasenheit, der ebenfalls 13 Jahre im Amt war und nun zusammen mit Brandmaier den Weg für ein neues, starkes Tandem freigemacht hat. Lisi Osendorfer beerbt als Schriftführerin Daniel Braun, der nicht mehr kandidierte. Kassier bleibt Fred Groll, neuer Öffentlichkeitsbeauftragter ist Florian Bauer. Er folgt auf Hans Braun, der sich nicht mehr zur Wahl stellte.

Jugendleiter wird zum Tourenleiter

Weil es keine Jugendgruppe mehr beim MCT gibt, beschlossen die Mitglieder vor Wahlbeginn eine Satzungsänderung, um statt des bisherigen Jugendleiters einen Tourenleiter einzuführen. Dieser soll die gestiegene Anzahl von Clubmitgliedern mit Straßenmotorrädern im Vorstand vertreten. Die Wahl fiel auf Jakob Karrer. Karlheinz Purschke und Hans Osendorfer bleiben Kassenprüfer. Die Funktion als ADAC-Delegierter behält Karrer, Osendorfer wurde als Ersatzdelegierter nominiert.

„Ein radikaler Schnitt mit einer ziemlichen Verjüngung – mehr als die Hälfte des Vorstands ist jetzt unter 30“, stellte der scheidende Vorsitzende Brandmaier fest. „Eine gute Mischung an erfahrenen und jungen, aktiven, engagierten Mitgliedern ist wichtig, dass es mit Schwung wieder weitergeht.“ Kassier Groll überreichte ihm für seine Verdienste noch einen Gutschein und dankte ihm. Beim anschließenden gemütlichen Teil gab es nach zwei Jahren Corona-Pause dann reichlich Stoff für „Benzingespräche“.

