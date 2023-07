Erfolgreicher Abschluss an der Mittelschule Taufkirchen: „Ein Jahrgang mit guten Zukunftsperspektiven“

Von Birgit Lang schließen

Mit 350 Gästen war die Abschlussfeier ein großes Ereignis. 13 Absolventen haben einen Einser-Schnitt.

Taufkirchen – Mehr als 350 Gäste waren es dieses Jahr bei der Abschlussfeier der Mittelschule Taufkirchen. Die 92 Absolventen hatten Familien und Freunde mitgebracht. Dazu gesellten sich am Mittwochabend ihre Lehrkräfte und einige geladene Gäste.

Eine passende Location in der Nähe zu finden, sei gar nicht so einfach gewesen, erklärte Schulleiter Ade Geier. Deshalb wurde erstmals beim Stadler-Wirt in Vilsheim (Kreis Landshut) gefeiert. Vorab hatten Pfarrer Edson Schumacher und Religionslehrerin Nadine Zankl einen Gottesdienst in der St. Kastulus-Kirche zelebriert. Dort war nicht genügend Platz für alle, einige warteten im Freien aufs Gruppenfoto.

Mit emotionalen Ansprachen der Schüler und ihrer Lehrer, Zeugnisübergabe, Ehrungen und zwei Einlagen dauerte die Feier länger als geplant. Erst kurz vor Mitternacht konnten die Schüler ihre Tanzkünste vorführen.

Hinter ihnen liege eine herausfordernde Zeit, auch im Hinblick auf die Schulbaustelle, sagte Bürgermeister Stefan Haberl in seiner Rede. Sie habe ihnen aber gezeigt, „wie stark wir sind, wenn wir in der Gemeinschaft zusammenhalten“. Nun sei „Zeit, den Erfolg zu genießen“.

Für die neuen Herausforderungen wünschte er ihnen Durchhaltevermögen. Darüber sollten sie nicht die Freundschaften in der Schule vergessen, die „wertvolle Schätze“ seien.

Schulleiter Geier fand an dem Abend nicht mal Zeit zum Essen, aber natürlich für seine Abschlussrede. Darin sinnierte er über die typischen Eigenschaften, die den verschiedenen Generationen nachgesagt werden – von den Baby-Boomern bis zu den Generationen X, Y und Z, also den heutigen Jugendlichen. Aber die Mittelschule Taufkirchen entlasse heute keinen Schülerjahrgang der Generation Z, sondern Menschen, die jeder für sich besonders und einzigartig seien: „Manchmal einfach zu händeln, bisweilen aber auch mal schwer für einen Erwachsenen auszuhalten, aber immer im grünen Bereich.“

„Wir schmeißen einen Schülerjahrgang mit guten Zukunftsperspektiven raus in einen neuen Lebensabschnitt“, sagte Geier. „Lasst euch nicht in Schubladen stecken, denkt nicht in einfachen Stereotypen, bringt euch in die Gemeinschaft, in der Familie und im Freundeskreis ein“, forderte er sie auf.

45 Schüler hatten sich am Quali beteiligt, zwei davon einen Einser-Schnitt erreicht. Von den 47 M10-Teilnehmern gelang das elf Absolventen. Ihre Abschlusszeugnisse überreichten ihnen die Klassenleiter Thomas Bachmaier, Daniela Manhart, Florian Wieser und Michael Paulus. Sie fanden sehr persönliche Worte für den Abschied ihrer Schüler der 9a, 9b, 10 a und 10bM, die ihnen ans Herz gewachsen schienen. Von verdörrten Pflanzen und halb leeren Klassenzimmern war unter anderem die Rede.

Ebenso witzig antworteten ihnen die Schüler. Sie freuten sich nun endlich offiziell, „Flo“, „Paule“ oder „Ade“ sagen zu dürfen und bedankten sich mit individuellen Geschenken wie einem Fußball für BSG-Spieler „Bache“ Bachmaier. Danach wurden noch die Besten geehrt.

Auch eine Einlage der Tanzgruppe von Theresa Wittl mit der Klasse 7cG gab es, und Schlagerfan Patrick Mittermaier schmetterte dann auch noch das Lied „Was für eine geile Zeit – Es sind unsere Jahre“ mit der eigenen Textzeile „Das Beste, das sind wir und unser Abschluss“, wofür er stehende Ovationen erhielt.