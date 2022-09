Gipskarton statt Glas: Kosteneinsparung an der Mittelschule Taufkirchen

Drei Tonnen pro Stütze: So viel trägt in der künftigen Aula die Behelfskonstruktion in der Bauzeit.

Erweiterung der Mittelschule Taufkirchen

Von Birgit Lang schließen

Die Erweiterung der Mittelschule Taufkirchen soll 2024 fertig sein. Die Kostensteigerung liegt bereits bei 926.000 Euro.

Taufkirchen – Es geht voran auf der Baustelle der Mittelschule Taufkirchen. Die letzte Wandscheibe der Mehrzweckhalle steht. Noch dient sie als willkommenes Materiallager. Stützen, Verschalungen, Holzbretter, Container, Materialregale und vieles mehr ist hier fein säuberlich deponiert. Bei der zweiten großen Baustellenbegehung führten Bauleiter Florian Wimmer vom Büro Baupunkt8 sowie Bauingenieur und Polier George Buzduga durch die Hotspots des Erweiterungsbaus der Schule.

Die ursprünglich vorgesehenen Glaselemente im ersten Stock sollen vorerst nicht mit Glas, sondern mit Gipskarton geschlossen werden. Diese Einsparung sei vom Gemeinderat so gewollt, man könne später nachrüsten, erklärte Projektsteuerer Thomas Koch zu diesem Qualitätsverlust des Raumes. Es sei ein „nennenswerter Betrag gewesen“, wie hoch genau, konnte er ad hoc nicht sagen.

Genau bezifferte er dagegen die aktuelle Überschreitung des genehmigten Kostenbudgets. Die ursprünglich angesetzten knapp 37,8 Milllonen Euro sind mittlerweile um fast 926 000 Euro überschritten. Die Fertigstellung sit 2024 geplant.

Im zweiten Stock besichtigte die Gruppe aus Bürgermeistern der Nachbargemeinden eine der „spannenden Geschichten“, so Wimmer: eine Wand aus Stahlflechtwerk, sogar mit schräg verlaufenden Zugelementen. Diese seien erforderlich, da aufgrund der Türen in der Wand eine Lastabtragung sonst nicht möglich wäre. Dieser „riesige, überdimensionierte Überzug“, also quasi ein raumüberspannender Träger aus Stahlbeton wirkt als statisches Bauteil, um die große Aula ganz ohne tragende Stützen und Wände zu überspannen.

„Das ist ähnlich wie bei einer Hängebrücke, die mit Schrägseilen gespannt wird“, versuchte Wimmer die Funktion dahinter zu erklären. Statisch sei diese rund 35 Meter lange und 3,51 Meter hohe Stahlbetonwand hoch beansprucht. Die Bewehrung wurde in Handarbeit von acht Leuten, in Teams von jeweils zwei bis drei Eisenflechtern errichtet. 20 Tonnen Stahl seien hier verbaut worden, erklärte Buzduga.

Von hier aus führt später einmal eine Rampe in drei Stufen in den Bauteil A der Mittelschule und weiter zur Grundschule darunter. Auch die Decke über der Aula ist massiv. Rund 140 Kubikmeter Beton wurden hier verbaut. „Sie hat später im Verbund mit dem darüberliegenden Überzug eine enorme Last zu tragen“, so der Bauleiter. Momentan wird sie noch alle 30 Zentimeter von einer gelben Schwerlaststütze abgestützt, ein tolles Bild“, so Wimmer. Jede trage drei Tonnen. Je drei Mann waren nötig, um eine dieser 40 Kilo schweren und fünf Meter hohen Stützen aufzustellen.

Der Polier würde momentan jede Unterstützung annehmen, scherzte er. Denn aktuell seien von den 50 Bauarbeitern nur 28 vor Ort, der Rest in Urlaub. Aber es tat sich kein Freiwilliger hervor.