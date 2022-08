Taufkirchen: Mittendrin in der fabelhaften Zirkuswelt

Von: Birgit Lang

Rote Nasen und viel Klamauk: Das gehört zu einer guten Clown-Nummer einfach dazu. Die Kinder hatten viel Spaß dabei. © Birgit Lang

Was für ein Spaß: 32 Mädchen und Buben waren beim Mitmachzirkus in Taufkirchen mit Begeisterung dabei und zeigten in der Abschlussvorstellung ihr Können.

Taufkirchen – Draußen strömte der Regen, drinnen zauberten, turnten und blödelten die Kinder: Es war Abschlussgala des „Mitmachzirkus“ im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde Taufkirchen. Alle im Publikum waren sich zum Schluss einig: „Zirkus ist schöööön!“

Begeistert beobachteten Eltern und Großeltern ihren Nachwuchs beim Zaubern, ob mit Seilen, Malbüchern oder Zahnbürsten, beim Jonglieren mit Bällen, Plastiksäcken und Tüchern, beim Seiltanzen mit Überschlag und beim Spagat. Oder wie sie als Fakire über Glassplitter spazierten, sich mit nacktem Oberkörper darauf wälzten, ja sogar einen Handstand darauf wagten.

Dazwischen fegten die Clowns wie die Derwische über die rote Matratze, die in der Manege lag, ob beim Ordnung schaffen mit dem ausgeleerten Koffer, beim Picknick mit Hund oder beim Gewichte stemmen. Zum großen Finale führten die Acrobat-Kids Räder, Saltos und Hebefiguren vor. Und als Zugabe bildeten alle 32 Zirkuskinder „die größte Pyramide aller Zeiten“ und verbeugten sich mehrmals vor ihrem Publikum.

Machten begeistert mit: die vielen Zuschauer, die zum Mitmachzirkus ins eigens aufgebaute Zirkuszelt gekommen waren. © Birgit Lang

Die Freude, die die Kinder bei ihren Darbietungen verströmten, wurde von den Zuschauern geradezu inhaliert und zurückgefeuert. Mit großen, staunenden Augen verfolgten auch der fünfjährige Bene und sein vierjähriger Bruder Korbe aus Dorfen das Treiben im Zelt. Voll konzentriert versuchten sie die Fingerübungen nachzumachen, die Heiko Mielke vormachte. „Es ist erst das zweite Mal, dass ich einen Zirkus seh’. Die Clowns gefallen mir, weil die so lustig sind“, verriet Bene. „Wir haben einen Hasen daheim, den könnten wir wegzaubern im Stall“, meinte sein kleiner Bruder. „Aber er versteckt sich, wenn wir ihn streicheln wollen.“

Eine Woche lang hatten die 32 Zirkus-Kinder für ihren großen Auftritt geprobt, gearbeitet, Spaß gehabt und auch gelacht, resümierte Zirkusdirektor Stefan Schiegl aus Dorfen. Fünf verschiedene Workshops standen den Mädchen und Buben zur Verfügung, bei denen sie fünf Stunden täglich von Zirkuspädagogen „völlig ohne Leistungsdruck“ unterrichtet wurden. „Der Spaß steht im Vordergrund, Druck gibt’s in der Schule genug“, erklärte der Zirkusdirektor dazu.

Das Jonglieren und die Zauberkunststücke brachte ihnen Heiko Mielke aus Kiel bei, für die Seilläufer waren Maja Eckereder und Tara Henning aus Dorfen zuständig. Für die Clownerie zeigte sich Jonas Wies aus München verantwortlich, während Alexander Breiter aus München die kleinen Akrobaten betreute.

Damit sich die Zirkuswelt auch echt anfühlt, wurde extra ein Zirkuszelt aufgebaut. Schiegl dankte den Müttern und Vätern, die die Mittagsbetreuung der Nachwuchskünstler übernahmen, sowie der Gemeinde, die sie bereits zum zweiten Mal eingeladen hatte. Und seinem Co-Moderator, dem siebenjährigen Oscar aus Moosen.