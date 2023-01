„Wir kriegen einfach keine Fachärzte“: MVZ Taufkirchen schließt

Von Birgit Lang schließen

Das MVZ Taufkirchen schließt Ende Juni. Gründe sind eine geringe Auslastung und die erfolglose Suche nach Fachärzten.

Taufkirchen – Zum 30. Juni wird der MVZ-Standort im Taufkirchener Sparkassenhaus geschlossen. Es sei ein einstimmiger Entschluss des Krankenhaus- und des Kreisausschusses gewesen, bestätigt Karin Fuchs-Weber auf Nachfrage. Wirtschaftliche Faktoren und Fachkräftemangel sowie eine Auslastung, die nicht den Erwartungen entsprach, seien die Gründe dafür gewesen, sagt die Geschäftsführerin des MVZ im Landkreis Erding, die sich diesen Posten mit Klinikleiter Dr. Dirk Last teilt.

Der Landkreis hat im Sparkassenhaus rund 500 Quadratmeter angemietet und die Hälfte an die Hausarztpraxis Zepter weitervermietet. Die restlichen 250 Quadratmeter standen dem MVZ Taufkirchen zur Verfügung, hier praktizieren eine Gynäkologin wöchentlich 20 Stunden und ein Orthopäde zwei Mal vier Stunden die Woche.

„Wir kriegen einfach keine Fachärzte. Ich bin seit zwei Jahren auf der Suche nach einer weiteren Gynäkologin, damit wir Vollzeit anbieten können, aber ich kriege niemanden“, berichtet die Geschäftsführerin. Man habe die Suche sogar über Headhunter in ganz Deutschland versucht. Zwei, drei Interessenten hätten sich die Räumlichkeiten angesehen, seien aber woanders hingegangen. Auch die deutschlandweite Suche nach einem weiteren Orthopäden, unter anderem in Fachärztezeitschriften, blieb erfolglos. Es kam keine einzige Bewerbung. „Wir spüren den Fachkräftemangel ganz massiv.“

„Ich finde das sehr schade, es ist eine wunderschöne Praxis und der Standort ist super“, sagt Fuchs-Weber. Sie bedauert die Schließung sehr und betont, „wir wären gerne bereit gewesen, den Standort zu halten, aber nur vormittags Sprechzeiten anzubieten, damit kann ich kein MVZ betreiben.“ Wenn man wenig anbiete, kriege man auch wenige Patienten, schlussfolgert die Geschäftsführerin.

Dass viele Taufkirchener lieber lange Wartezeiten bei Orthopäden in Erding und Landshut auf sich nehmen, weiß sie. „Es dauert halt, bis sich die Leute etablieren. Es würde schon anlaufen, aber mit zwei Tagen kann ich halt kein MVZ bespielen, wenn ich Räumlichkeiten habe, die ich voll bezahlen muss.“

Man werde die Räume aber nicht brach liegen lassen, betont sie. Man prüfe gerade verschiedene medizinische Angebote – Therapeuten, Tagesklinik oder psychologische Angebote, vieles sei möglich. Auch eine Zusammenarbeit mit der kbo-Klinik sei denkbar. „Wir sind in verschiedenen Richtungen unterwegs und werden auf alle Fälle eine Nutzung finden. Wir sind für alles offen. Am liebsten ist uns ein nahtloser Übergang.“ Die ersten Gespräche hätten stattgefunden, aber es sei noch nichts unter Dach und Fach. Dennoch bleiben die hausärztliche Praxis, die Kardiologie des MVZ Dorfen, eine Zahnarztpraxis, eine Apotheke und ein Optik-Fachgeschäft am Standort Taufkirchen.

Schwer enttäuscht ist Landrat Martin Bayerstorfer. Für ihn sei es wichtig, dass der Charakter des Hauses rund um die Gesundheit erhalten und die medizinische Versorgung gewährleistet bleibe. Aber auch umliegenden Versorgungseinrichtungen gehe es nicht viel besser. Im MVZ Dorfen fehle Personal für das Schlaflabor. Das Krankenhaus Haag mache künftig alles, nur nicht mehr Krankenhaus und Akutversorgung. Auch das MVZ Buchbach habe Schwierigkeiten, Personal zu finden und sei vorübergehend geschlossen, listet Erdings Landrat auf.

„Ich finde es sehr schade“, sagt Altbürgermeister Franz Hofstetter. Die Gesundheitsversorgung gehöre für ihn zu den wichtigsten Gütern. Er sei bei der Entscheidung nicht dabei. „Für mich ist es der falsche Weg zuzusperren. Natürlich muss man die wirtschaftlichen Gesichtspunkte sehen. Aber war das alles unausweichlich oder hätte man einiges anders steuern müssen?“, fragt er sich. Er findet, dass man „auch mal eine Durststrecke überwinden“ können müsse.