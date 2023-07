Nachruf auf Georg Mundigl: Der liebevolle Vater mit der schönen Stimme

Ein begeisterter Musiker war Georg Mundigl schon von seiner Jugend an.

Georg Mundigl († 92) bleibt als Familienmensch und Musiker in Erinnerung.

Taufkirchen – Er war der Mittelpunkt seiner Familie. Jetzt, mit 92 Jahren konnte der Schmied Schorsch in Frieden, umgeben von seinen Liebsten, gehen. Daheim in Hubenstein schlief Georg Mundigl für immer ein.

Als sechstes Kind von Johann und Maria Mundigl kam er am 24. Juli 1930 im Schmiedanwesen in Hubenstein zur Welt. Er wuchs mit neun Geschwistern in einem sehr behüteten Elternhaus mit kleiner Landwirtschaft auf. Zwei Geschwister starben schon im Kindesalter. Das Leben war geprägt von einfacher bäuerlicher Arbeit und christlicher Lebensweise. Täglicher Kirchgang vor der Schule war für ihn als Ministrant und alle anderen Kinder eine Selbstverständlichkeit.

Schorsch war ein aufgeweckter, sehr guter Schüler. Schnell überließ ihm sein Lehrer Weiß Hilfslehrer-Tätigkeiten, von denen er immer gerne erzählt hat. Unbeschwert lebte er bis 1937, als er mit gerade mal sieben Jahren seine Mutter verlor. Der Vater musste nun allein die acht Kinder versorgen. Kühe im Stall hatte der Landwirt nur halb so viele.

Doch mit Maria Seifüssl fand der Vater bald eine neue Lebenspartnerin und liebevolle Mutter für seine Kinder. Weil sein großer Bruder Sepp, heute Geistlicher Rat Prälat Josef Mundigl, schon auf eine weiterführende Schule ging, blieb kein Geld für Schorschs Studium. Er konnte sein Talent nur als Hilfspfarrer in der Moosener Kirche ausleben.

Auf Latein konnte er das Virgil wunderschön singen, auch wenn er die Worte nicht verstand. Als Erwachsener verzauberte er die Kirchgänger mit seinen Marienliedern. Eigentlich wollte er nach der Schule Lokomotivführer werden. Aber die Amerikaner hatten 1944 auch den letzten Zug auf Höhe vom Prälat-Pfanzelt-Haus kaputt geschossen, also half er der Mutter auf dem Hof und arbeitete einige Jahre auf dem Nachbarhof beim Beck z’Humstoa als Knecht. Später war er Hilfsarbeiter auf dem Bau und zwei Jahre lang beim Kerscher in Moosen als Langgutfahrer, bis er 1952 bei Himolla als Kraftfahrer eingestellt wurde.

Als Fernfahrer lernte er viel von Europa kennen. Gern hat er auch von diesen Erlebnissen erzählt. 26 Jahre lang war er hier tätig und arbeitete sich bis zum stellvertretenden Fuhrparkleiter hoch. Zwölf Laster waren es anfangs, 60 Lastzüge zum Schluss, die unter seiner Führung durch ganz Europa unterwegs waren. Die elterliche Landwirtschaft betrieb er im Nebenerwerb.

1962 lernte er seine spätere Frau Anastasia, geborene Brandl, kennen und lieben. „Ihr Vater war ein gestandener Großbauer und anfangs gar nicht begeistert davon, dass seine einzige Tochter einen Zeugler aus Hubenstein heiraten wollte“, erzählt Sohn Johannes. Aber die Liebe war groß und so heirateten sie 1964 im Moosener Standesamt ohne Beisein der Eltern und Verwandten. „Da sie noch einen Trauzeugen benötigten, wurde kurzerhand der Dirschl Ade gefragt, der nebenan gerade auf seinem Misthaufen stand. Er stimmte zu, wechselte sein Schuhwerk, zog sich einen Frack an und war Trauzeuge.“

Das Paar führte eine glückliche Ehe, aus der fünf Kinder hervorgingen: Maria, Rita, Johannes, Stefan und Susanne. „Unsere Eltern ermöglichten uns alles, was irgendwie leistbar war und prägten uns durch eine gute und liebevolle Erziehung“, sagt Tochter Maria. Ihr Vater kaufte das Nachbaranwesen, mehrere landwirtschaftliche Flächen, modernisierte die Stallungen, baute ein neues Wohnhaus, eine Maschinenhalle – und die Landwirtschaft wurde zum Haupterwerb.

1979 erkrankte seine Frau schwer an Krebs und hatte immer wieder lange Klinik-Aufenthalte. Mit nur 40 Jahren starb sie 1981, die Kinder waren drei bis 15 Jahre alt. In dieser schweren Zeit erfuhr der Schmied Schorsch viel Hilfe durch seine Verwandten, den Pfauhuberopa, Nachbarn und Bekannte. Vor allem aber durch Marianne Nußrainer, eine junge Betriebshelferin, die eigentlich nur ein Vierteljahr bleiben wollte.

Daraus wurden bis heute 42 Jahre. Die fleißige junge Frau konnte seinem Werben auf Dauer nicht standhalten, verliebte sich in den fast 30 Jahre älteren Mann. Verunsichert fragte sie ihren Vater um einen Rat. „Er sagte zu mir, Marianne, hör auf dein Herz und sorge dich nicht um das Gerede der Leute“, erzählt sie. 1990 war Hochzeit und die beiden bis zum Schluss glücklich verheiratet. „Marianne war und ist ein Geschenk des Himmels für Papa und unsere Familie, sie hielt uns die Treue, in guten und in schlechten Zeiten“, sagt Johannes, dem 1996 der Hof übergeben wurde. Sein Vater zog mit Marianne ins alte Mundigl-Anwesen.

Neben der vielen Arbeit unternahmen sie Reisen und Ausflüge, auch mit den Kindern und Enkeln. Später erledigte Mundigl die Besorgungsfahrten für Mariannes Catering-Service und den Betrieb seines Sohnes. „Noch mit 87 Jahren war er jeden Tag in der Früh der Erste im Stall und fuhr bis vor drei Jahren noch täglich mit seinem Golf-Caddy die Felder zur Kontrolle ab“, erinnert sich Enkel Georg.

Die letzten zehn Jahre verschlechterte sich sein Gesundheitszustand. Bis zum Schluss versorgte und pflegte Marianne ihn liebevoll. Mundigl war ein geselliger, gastfreundlicher Mensch, der gerne feierte und beim Wirt Karten spielte. Er engagierte sich fürs Vereinsleben, war Gründungsmitglied des SC Moosen und bei der Feuerwehr Hubenstein. Ein paar Jahre war er auch Schützenmeister der Schlossschützen. Musik war wichtiger Bestandteil seines Lebens, als junger Bursch spielte er Zither und Kontrabass, von 1948 bis 1952 hatte er sogar eine eigene Kapelle „De lustigen Humstoana“. 40 Jahre lang war er Tenor im Kirchenchor und sang auf vielen Hochzeiten als Solist.

Ein gepflegtes Äußeres war ihm immer wichtig. Er hatte Charme und Temperament, war selbstbewusst, nahm kein Blatt vor den Mund, war aber nie nachtragend. „Er war ein echt cooler Typ“, sagen seine zehn Enkel.