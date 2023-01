Ein harter Manager mit sozialer Ader

Von: Birgit Lang

Teilen

Konsequent, mutig, kompromisslos war Walter Schmid als Geschäftsmann. © Birgit Lang

Der ehemalige Himolla-Geschäftsführer Walter Schmid (71) ist nach kurzer Krankheit verstorben.

Taufkirchen – Walter Schmid war ein Mann, der polarisierte. Mit so manchem hatte sich der ehemalige Himolla-Geschäftsführer überworfen. In seiner Zusammenarbeit mit Himolla-Chef Karl Sommermeyer trug er aber maßgeblich dazu bei, dass der Taufkirchener Polstermöbelhersteller wieder aus einem Tief herauskam. Am 5. Januar ist Schmid nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben.

In seiner cholerischen Art habe Schmid auch mal überreagiert, erzählt die Betriebsratsvorsitzende Claudia Klobenstein. „Aber man muss ihm auch zu Gute halten, dass er es gleich wieder vergessen hat und es kein Thema mehr für ihn war.“ Der Betriebsrat habe ihn von vielen Seiten kennengelernt, vom harten Manager bis zum sehr sozial eingestellten Menschen. „Er hatte wahnsinnig viel übrig, für Menschen, die in Not geraten waren, auf welche Weise auch immer, ob krankheitsbedingt oder finanziell. Die haben von ihm immer Unterstützung bekommen. Da war er sehr human und sozial eingestellt.“

Er habe den Laden am Laufen gehalten, sagt Klobenstein. Schmid habe sich sehr gut mit Geschäftsführer Sommermeyer ergänzt. Was Sommermeyer großzügig agiert habe, habe Schmid wieder etwas eingebremst. „In der Kombi waren sie gut.“

Ende 2015 ging Schmid in Pension, zum Abschied ließ er im Himolla-Kreis, der eigenen Mitarbeiterzeitschrift, einen Abschiedsbrief veröffentlichen – in seiner typischen direkten Art. Als „Schließungs-Schmid“ sei er damals angekündigt worden, „ein wirklich bedauernswertes Firmengebilde“ habe er vorgefunden, erklärte er darin. Glücklicherweise habe mit der Familie Welle ein strategischer Partner gefunden werden können, der sich mit dem Kauf der Himolla-Gruppe einen Lebenstraum verwirklichte. „Nach anfänglichen Übernahmeschwierigkeiten konnte eine tatkräftige und professionelle Geschäftsführung gefunden werden, die Herren Sommermeyer und Schmid. Es wurde eine lange Zeit erfolgreicher Zusammenarbeit, geprägt von hoher fachlicher Qualifikation, beidseitiger Zuverlässigkeit und Loyalität und besonders durch ein gegenseitiges Respektverhalten“, blickte Schmid in seinem Abschiedsbrief selbst zurück.

„Nachhaltigkeit, Substanz, Unabhängigkeit und Sicherheit sind deshalb die Grundpfeiler dieser Firmengruppe. Hierauf bin ich stolz“, betonte er darin weiter. Und mit folgendem Ratschlag schloss er seinen Abschiedsbrief: „Für die Zukunft gilt – Erfolge verblassen schnell –, mit Hirn, fachlicher Kompetenz, Courage und Konsequenz am Ball zu bleiben.“ Der Blick über den Tellerrand sei notwendig und hin und wieder auch die kompromisslose Durchsetzung weitsichtiger Konzepte zum Erfolg.

Die Himolla-Geschäftsführung schrieb zu Schmids Tod: „Der ehemalige Geschäftsführer der Himolla Gruppe, Herr Walter Schmid, ist am 5. Januar 2023 im Alter von 71 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Herr Schmid war in seiner über 20-jährigen Tätigkeit für Himolla in erster Linie an der Seite des bereits 2020 verstorbenen Karl Sommermeyer für den kaufmännischen und technischen Bereich verantwortlich und verabschiedete sich im Jahr 2016 in den Ruhestand. In Anerkennung seiner Verdienste für die Himolla Gruppe werden wir ihm immer ein ehrendes Andenken erhalten.“