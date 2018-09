Pläne für Sparkassen-Altbau: „Überdimensionierter Gebäudeklotz“

Das alte Sparkassen-Gebäude in Taufkirchen soll einem Mehrfamilienhaus mit 20 Wohnungen weichen. Anlieger befürchten Nachteile durch den ihrer Ansicht nach „überdimensionierten Gebäudeklotz“.

von HERMANN WEINGARTNER

Taufkirchen–Im Bauausschuss des Taufkirchener Gemeinderats erläuterte Herbert Mayerthaler vom Bauamt den Stand der Planung. Bereits im Juni 2014 war der Bebauungsplan „Ortsmitte – westlich der Landshuter Straße“ auf den Weg gebracht worden. In dessen Umgriff liegt auch das Areal der alten Sparkasse am Attinger Weg, für das es einen eigenen Bebauungsplan gibt.

Die Bank ist bereits in ihren Neubau in unmittelbarer Nähe umgezogen. Erhalt und Umnutzung des Altbestands kommen für das Geldinstitut als Eigentümer aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Betracht. Stattdessen ist ein Gebäude mit mehr als 20 Wohnungen geplant.

Jetzt befasste sich der Bauausschuss mit den Einwänden. Und davon gibt es einige. Besonders die Anwohner sehen die Neubaupläne kritisch. Sie erklärten schriftlich, „dass ein derart massiver Baukörper sich von der restlichen Bebauung extrem stark abheben und damit ein Fremdkörper in unserem Viertel sein würde“. Aus Sicht der Anlieger passt schon der umstrittene Sparkassen-Neubau „nicht ins Bild“. Die Nachbarn sprechen bei dem Altbau-Neubau von einem „überdimensioniert geplanten Gebäudeklotz“. Dass dieser das gesamte Grundstück ausfülle und über 10,80 Meter hoch werde, geht nach ihrer Auffassung „zu weit“. Damit entstehe das Gefühl einer Häuserschlucht. Es könne nicht sein, dass es nur noch um Nachverdichtung um jeden Preis gehe, klagen die Anlieger. Für das westlich benachbarte Anwesen befürchten die Bürger eine „erhebliche Verschattung“.

Ein weiterer Einwand: Durch die vielen neuen Wohnungen würde sich auch die Parkplatzsituation im Viertel und am Busbahnhof verschärfen. Kritisch sehen die Nachbarn auch die geplante Abgrabung zwischen Neubauprojekt und westlichem Nachbar-Anwesen, die wohl als Ersatz für verlorene Retensionsflächen dienen solle, so ihre Vermutung. Damit habe aber das Hochwasser einen „direkten Weg“ bis an den Altbestand, erklären die Anlieger.

Sie baten den Gemeinderat, die Planung zu überdenken und sind der Meinung, dass bei einem „derart großen Baukörper“ ein zweistöckiges Gebäude (E+1) „das Maß der Dinge sein müsste“.

Zudem wiesen die Anlieger darauf hin, dass sie bereits beim Errichten des alten Sparkassengebäudes vor 23 Jahren Schäden an den eigenen Häusern hingenommen hätten. An den Folgen habe habe man noch heute zu knabbern.

Die Einwände seien nachvollziehbar, sagte Bürgermeister Franz Hofstetter (CSU). Würde die Gemeinde aber bestehendes Baurecht beschränken, sei Schadensersatz denkbar. So wies der Bauausschuss die Einwände allesamt zurück. Es seien in dem Gebiet bereits dreigeschossige Gebäude mit elf Metern Wandhöhe vorhanden, erklärte Mayerthaler. Der Gebäudekomplex bekomme eine lebendige Fassade mit begrünten Balkonen und werde nun deutlich weiter vom Nachbarn und auch vom Gehsteig abgerückt. Und die Hochwasserproblematik bestehe schon jetzt.

Im Sinne der Anlieger wurde beschlossen, dass der Bauherr mit einem Gutachten nachweisen muss, dass durch die Bautätigkeit keine Schäden an den Nachbargebäuden entstehen.