Am Wasserschloss: Radikalschnitt empört Taufkirchener

Von: Birgit Lang

Alles kahl: Bäume und Büsche hat der Bauhof am Wasserschloss-Weiher samt Wurzelwerk entfernt. © Birgit Lang

Am Wasserschloss wurden Büsche und Bäume gerodet. Zu radikal, meinen Naturschützer und Spaziergänger. Sie kritisieren die Maßnahme scharf.

Taufkirchen – Schockiert waren viele Taufkirchener von den Rodungsmaßnahmen am Schlossweiher. Offiziell war es „Grünpflege in etwas größerem Umfang als bei jährlichen Maßnahmen, aber nichts, wo ich sagen würde, es ist ein absoluter Radikalschnitt“, erklärt Johannes Pregler, Vorstand des Kommunalunternehmens Wasserschloss. Er habe dies in Abstimmung mit dem Bauhof so entschieden.

Im südöstlichen Bereich habe man eine relativ große Fläche für Vögel als Rückzugsgebiete stehen lassen, „wo sie noch hausen und brüten können“. Für ihn sei es nicht so gravierend. Große Bäume seien nicht weggeschnitten worden, nur kleiner Aufwuchs. Nötig sei die Grünpflege auch wegen einer Stromleitung gewesen, die in diesem Bereich verlaufe und die nicht zuwachsen dürfe.

Nachdem die Bauhof-Leute mit der Motorsäge ihr Werk verrichtet hatten, sei die Firma Hilger noch mit dem Bagger gekommen. „Wir möchten, dass man das Schloss besser sehen kann und alles einen gepflegten Eindruck macht und nicht so verwildert aussieht“, sagt Pregler.

Auf den planierten Flächen soll Rasen angesät und vielleicht eine Holz-Liege aufgestellt werden, damit man von dort den schönen Blick aufs Wasserschloss genießen könne. Gefahr, dass Kinder leichter in den Weiher plumpsen könnten, sieht er nicht. Dies könne auch mit Bäumen und Sträuchern passieren.

Mit dem Naturschutz habe sich Pregler „nicht im Detail“ abgestimmt, erklärt er und fügt an: „In Taufkirchen gibt es keine Baumschutzordnung und wir waren im Rahmen der Vogelschutzzeit“, die vom 1. März bis 30. September dauert.

Kopfschütteln verursachte die Aktion bei Brigitte Murla aus Jettenstetten. „Ich bin wirklich sehr stolz auf unser Wasserschloss in Taufkirchen und natürlich auch der Meinung, dass man dieses sehen soll.“ Aber müsse man auf diese „brachiale“ Art und Weise am Schlossweiher „aufräumen“, fragt sie. Der pflegetechnische Aspekt scheine hier klar im Vordergrund zu stehen. „Insekten- und vogeltechnisch hätte ich mir persönlich eine etwas zurückhaltendere Vorgehensweise gewünscht“, betont die Vorsitzende des Kreisverbandes für Gartenbau- und Landespflege Erding.

Spaziergängerin Barbara Selmair stört sich nicht an den Freiflächen. Im Gegenteil. Sie könne es sich schön vorstellen, hier im Sommer auf der Wiese zu liegen. Richtig geärgert hat sich hingegen Monika Stimpfl-Kini, die ebenfalls gerne am Wasserschloss spazieren geht: „Alte Bestände so kahl abzuschneiden, das geht nicht. Kranke ja, aber nicht wahllos Bäume einfach rasieren ohne Grund.“ Es sei vorher wunderschön gewesen. „Wo sollen jetzt die Vögel nisten, die Eichhörnchen und anderen Tiere sich aufhalten? Ich verstehe das nicht. Ich finde es unmöglich. Es ist scheußlich, alles kahl, hat keinen Charme, keine Wärme mehr“, so die Taufkirchenerin.

SPD-Gemeinderat Bernd Friedrich beobachtet immer öfter derartige Grünpflegemaßnahmen. „Meiner Meinung nach wäre es ausreichend gewesen, das Lichtraumprofil auszuschneiden“, sagt der Realschuldirektor zum Wasserschloss. Am Stephansbrünnlbach und am Radweg seien ihm ebenfalls schon solche radikalen Zuschnitte aufgefallen.

Wichtig sei, dass bei solchen Maßnahmen in bestimmten Abschnitten noch Bäume und Sträucher stehen blieben, wo sich das Wild zurückziehen könne, erklärt sein FW-Ratskollege und Tierarzt Christian Aigner. „Es wurde schon viel weggenommen“, meint er zum Schlossweiher. „Schön ist das nicht. Das wurde ja nicht nur auf Stock gesetzt, sondern da wurde auch das Wurzelwerk rausgenommen.“ Er könne sich aber vorstellen, dass viele Tiere eher im nahen Park als am Schlossweiher leben.

Franz Leutner ärgert es, „dass solche Pflegemaßnahmen offensichtlich völlig ohne Gespür für die Vögel und die anderen Wildtiere durchgezogen werden.“ Es sei schon klar, dass ausgelichtet und gefährliche Bäume entnommen werden müssten, so der Vorsitzende der Ortsgruppe des LBV (Landesbund für Vogelschutz). „Aber warum müssen Büsche und Sträucher kurz vor Beginn der Vogelschutzzeit schnell noch radikal weggeputzt werden?“ So unterlaufe man den Naturschutz, zerstöre grundlos Deckung, Nistplätze, Insekten und künftiges Futterangebot. „Alle Welt redet vom Artenschutz und Nachhaltigkeit. Es ist echt traurig, dass hier in den Gemeinden so wenig davon ankommt.“

