50 Jahre Realschule Taufkirchen: „Immer ein bisserl besser“

Von: Birgit Lang

Vergnügte Ehemalige (v. l.): Martin Bayerstorfer, Stefan Haberl, Software-Entwickler Johannes Stanggassinger, Lehramtsstudentin Zuzi Smolková, Studentin Luzia Obermeier und Pflegefachfrau Romina Kneißl. © Birgit Lang

Beim Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Realschule Taufkirchen erfahren die Besucher viel über die Geschichte. Zudem wurde Rektorin Melanie Aufleger offiziell in ihr Amt eingeführt.

Taufkirchen – Kurzweilig war der Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Realschule Taufkirchen. Zugleich wurde die neue Rektorin Melanie Aufleger in ihr Amt eingeführt, auch dabei kam der Spaß nicht zu kurz. Bei Reden erfuhren die Zuhörer am Donnerstagnachmittag viel über die Geschichte der Schule. „Die Taufkirchener waren immer ein bisserl besser“, sagte zum Beispiel Ministerialbeauftragter Markus Hösl-Liebig.

Los ging es mit einem inklusiven Lied: „Für die Liebe“ sangen Schüler der Klasse 5c und der Chor mit Schülern der St. Nikolaus Schule, denn seit diesem Schuljahr wird als Gemeinschaftsprojekt eine Klasse mit geistig beeinträchtigen Kindern im Haus unterrichtet. Außerdem brillierte Giorgi Mikeltadze, ein 14-jähriger Gastschüler aus der Ukraine, mit einem Klavierstück. Er besucht die Brückenklasse. Gelebte Inklusion auf allen Ebenen.

Locker ging es mit einer Gesprächsrunde erfolgreicher ehemaliger Schüler weiter, moderiert von Lehrer Matthias Hintereder. Von den ehemaligen Absolventen waren zwar Sternekoch Michael Amon oder Professor Christian Werner, der Gründer der Fachhochschule für angewandtes Management, nicht anwesend. Dafür aber Erdings Landrat Martin Bayerstorfer, Taufkirchens Bürgermeister Stefan Haberl, Johannes Stangassinger, Entwickler von Schulmanager Online, Lehramtsstudentin Zuzanna Smolková, Luzia Obermeier, die seit eineinhalb Jahren mit einem Tennis-Stipendium in Amerika studiert, und Romina Kneißl, die Pflegefachfrau ist für interne Qualitätsbeauftragte im Seniorenzentrum.

Je eine Minute hatten sie Zeit, Fragen zu beantworten – ob nach Lieblings- und Hassfächern oder -lehrern und Softskills. Bestens vorbereitet für ihren beruflichen Werdegang fanden sich alle. Der Landrat lobte das breit aufgestellte Schulsystem, Obermeier das hohe Niveau, das sich für sie gelohnt habe.

School Spirit verbreiteten die Bläser mit Walter Ruhland . © Birgit Lang

„Werte waren ein großes Ding“, stellte Stangassinger fest. Vom Grüßen der Lehrer im Gang bis zu den gelernten „Basics Schreiben, Lesen, Rechnen, Englisch“, wovon er heute noch profitiere. Peinlich sei ihm gewesen, als er zu Rektor Höhne zitiert wurde, weil er den Internetfilter umgangen habe. Lehrer Michael Röhrl sollte sich ihn zur Brust nehmen, fand es aber nur ganz spannend.

Für Kneißl war es peinlich, als sie wiederholt ihre Turnsachen vergessen hatte und mit der Lehrerin nach Moosen joggen musste, um sie zu holen. Smolková lobte den Zusammenhalt in der Klasse und, dass ihr beigebracht wurde, vor Gruppen zu sprechen. Darin konnte auch Haberl als Schülersprecher erste Erfahrungen sammeln. Unvergessen waren allen die Veranstaltungen von Skilager bis Abschlussfahrt.

Nach dieser 40-minütigen Einlage erinnerte Elternbeiratsvorsitzende Maria Schober an die Grundsteinlegung 1973. Die ersten 143 Schüler in vier Klassen und ihre fünf Lehrer waren bis 1977 in der damaligen Zentralschule untergebracht. Erst nachdem 105 Schüler ihre Abschlussprüfung abgelegt hatten und nach zwei Jahren Bauzeit konnten die eigenen Räume bezogen werden. Aktuell würden über 750 Schüler von fast 60 Lehrkräften in 28 Klassen unterrichtet.

Die erfolgreiche Bildungsarbeit in diesen 50 Jahren zeige sich an den erfolgreichen Absolventen. Das Fundament dafür wurde an der Realschule Taufkirchen in Zusammenarbeit mit den Elternhäusern gelegt, meinte Schober. 1973 nahm der Elternbeirat mit Erwin Christofori als erstem Vorsitzenden seine Arbeit auf. Man unterstütze Schulveranstaltungen, Schüler in finanzieller Not, aber auch Anschaffungen, die im Etat der Schule nicht vorgesehen seien. Hierfür wurde vor 40 Jahren der Förderverein der Staatlichen Realschule Taufkirchen gegründet.

Zwei Euro für den Urlaub schenkte Markus Hösl-Liebig Schulleiterin Melanie Aufleger. © Birgit Lang

Zum Geburtstagsfest überreichte Schober der Rektorin einen Kuchen. Nach einer Präsentation, in der Fotos der vergangenen 50 Jahre gezeigt wurden, ergriff der Ministerialbeauftragte im Namen des Staatsministers das Wort. Die Realschule Taufkirchen habe schon immer nicht nur Wissen, sondern auch Werte vermittelt: „Respekt, Zusammenarbeit, Engagement.“ Dieses ganzheitliche Bildungsverständnis habe Generationen von Schülern geprägt und sie erfolgreich aufs Leben vorbereitet.

Die Realschule Taufkirchen habe früh eine Führungsrolle gehabt, etwa als der Modellversuch Kompass, ein Akronym für Kompetenz, Stärke und Selbstbewusstsein, aufgelegt wurde – und sei dabei „immer ein bisserl besser“ gewesen, so Hösl-Liebig.

Dann bat der Ministerialbeauftragte Aufleger auf die Bühne, um sie offiziell in ihr Amt einzuführen, und überreichte er ihr eine Urkunde, die er selber gebastelt hatte, sowie zwei Euro, als Zuschuss für die nächste Reise.

Aufleger strahlte über beide Ohren und dankte vor allem den Lehrkräften, ihren „Helden des Bildungssystems“, die eine entscheidende Rolle bei der Formung jünger Köpfe und Herzen spielten, sich mit Leidenschaft und Engagement in jede Unterrichtsstunde einbrächten.

Vor mehr als 20 Jahren habe sie schon als Referendarin in Taufkirchen gearbeitet. Im August sei sie damit als Konrektorin an die Schule zurückgekehrt, die sie nur mit positiven Erinnerungen verband. Seit Februar 2023 ist sie nun Schulleiterin.

Eine positive Lernumgebung zu schaffen, sehe sie als ihre Hauptaufgabe, sagte Aufleger. Sie wolle Traditionen fortsetzen und Innovationen zulassen. Wichtig sei es ihr, dass die Schüler „auch soziale Kompetenzen entwickeln, kritisch Dinge hinterfragen und lernen, Verantwortung für sich selbst und andere zu übernehmen“. Eine offene und inklusive Gemeinschaft soll es werden, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion und Fähigkeiten sei jeder willkommen. Die ersten Schritte sind getan.