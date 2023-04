Tödliche Naherholung: Trächtige Rehe werden von Joggern oder Gassigehern aufgeschreckt

Von Birgit Lang schließen

Die Jäger rufen zu mehr Rücksicht in der Brut- und Setzzeit bis Juni auf.

Moosen – Die Brut- und Setzzeit für Rehe und Wildvögel hat trotz der nassen Kälte schon begonnen. Spaziergänger, Nordic Walker, Radler, Jogger, Reiter und Hundebesitzer scheint das nicht zu stören. Sie erweitern permanent ihren Radius. Viele lassen ihre Hunde ohne Leine durch Wald, Wiesen und Uferrandstreifen laufen, klagen die Jäger Robert Urban aus Granting und Rudolf Erlacher aus Hubenstein. „Das ist aber falsch“, sagen sie. Denn dadurch würden tragende Rehe oft aufgeschreckt, davonlaufen und dabei nicht selten auf der Straße von Autos überfahren.

Nicht jeder Unfall ende tödlich und so müsse der zur Stelle gerufene Jäger die Geiß dann erschießen. Noch schlimmer sei es, wenn die Geiß schon tragend sei und meist zwei Kitze im Bauch habe, denn dann müssen die Kitze, wenn sie noch nicht im Bauch gestorben seien, auch vom Jäger getötet werden – was keiner gerne macht. „Oft ist der Bauch vom Unfall auch schon aufgerissen und die Kitze liegen tot auf der Straße. Das ist grausig“, erzählt Urban.

In der vergangenen Woche hatte er schon zwei Mal diesen Fall. Diesen Anblick kriegt man auch nach vielen Jahren als Jäger nicht so leicht aus dem Kopf. „Wen sowas kalt lässt, der hat kein Herz“, sagen die beiden erfahrenen Jäger. Auch Wildtiere sind Lebewesen und haben Rechte, und die Geiß- und Kitztoten müssten nicht sein, wenn jeder, der seine Freizeit in der Natur verbringen will, ein paar Regeln befolge.

Die Brut- und Setzzeit dauert von Anfang April bis Ende Juni. Hier sollte besonders Rücksicht genommen werden. Nicht nur in dieser Zeit sollten Freizeitsportler und Hundebesitzer nur auf ausgewiesen Wegen unterwegs sein, generell immer mit dem Hund an der Leine.

„Es kann nur funktionieren, wenn alle ein bisschen Rücksicht nehmen, wenn jeder auf den anderen schaut.“ Man laufe auch nicht quer durch die Wiese oder ein Weizenfeld und lässt seine Hunde darin toben, wie Urban es schon erlebt hat. Wenn er so etwas sieht, spricht er die Leute an und erklärt ihnen, warum dies nicht erlaubt ist. Viele seien gedankenlos oder hätten kein Bewusstsein dafür, was sie damit anrichten können.

Anderen sei es egal oder sie seien uneinsichtig und würden sich nichts vorschreiben lassen. „Ich habe manche schon öfters getroffen und immer wieder angesprochen“, so Urban. Denn nicht nur Geißen legen ihre Kitze gern im langen Gras in Wiesen und Gewässerstreifen ab, auch die Feldhasen verteilen ihre meist drei Jungen dort und kämen nur einmal pro Tag, meist abends, zum Säugen vorbei. Die Häsinnen würden ihre Babys aber immer im Auge haben.

Einmal sei schon eine Frau zu ihm gekommen mit einem Hasenbaby in der Hand. „Schauen Sie mal, was ich ganz allein im Gras gefunden habe“, meinte sie ganz unbedarft zu ihm.

Wenn immer mehr Menschen auch auf den fünf Meter breiten Gewässerstreifen spazieren, walken oder joggen gehen, werde das ein Trampelpfad und es folgen immer mehr Freizeitsportler. „Diese Gewässerstreifen sind kein Naherholungsgebiet und kein Freizeitpark. Sie sind für die Natur geschaffen, Futterstreifen und Ruheraum für das Wild.“

Auch Enten brüten hier bereits ab Mai. Zudem sei es eine „Auswaschzone“, wenn der Bach mal übergehe, damit nicht das ganze Erdreich aus den Äckern und Wiesen geschwemmt werde. Den beiden ist bewusst, dass es ein schwieriges Thema ist. „Wir wollen niemanden anfeinden, sondern nur an die Vernunft appellieren“, so Erlacher und Urban.