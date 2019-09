Stefan Haberl, der Bürgermeisterkandidat mit  dem besonderen Taktgefühl

Musiker, Finanzfachmann, Traditionsbewahrer: Stefan Haberl wirbt für sich als nächster Bürgermeister von Taufkirchen. Die CSU setzt auf ihn.

Taufkirchen – Einstimmig wurde Stefan Haberl am Mittwochabend von den CSU-Mitgliedern im Festsaal des Taufkirchener Wasserschlosses zum CSU-Bürgermeisterkandidaten gewählt. Bei der Abstimmung in der Aufstellungsversammlung waren lediglich zwei Stimmzettel ungültig. Mit lang anhaltendem Applaus wurde die Wahl unterstrichen. „Ja, i wui unser nächster Bürgermeister werden“, betonte Haberl in seiner sehr emotionalen, bewusst in bayerischer Sprache vorgetragenen Vorstellung.

Denn Bogen spannte er dabei von seiner Kindheit über die Ausbildung und berufliche Erfahrungen bis hin zur Freizeitgestaltung und seiner Leidenschaft, der Musik. Sein roter Faden war der Bezug und die Liebe zu seiner Heimat. In der Realschule Taufkirchen wurde er, der Trompeter der Kapelle Ledawix, nicht nur musikalisch geprägt. Dort lernte er schon früh als Klassen- und Schülersprecher Verantwortung zu übernehmen und für die Belange anderer ein offenes Ohr zu haben, erzählte er.

Geschätzt habe er auch seine Zeit als (Ober-)Ministrant, in der er seine religiösen Glaubenswerte verinnerlichte, die ihm bis heute „Halt und Orientierung in der schnelllebigen Zeit“ geben. Fachlich fühlt sich Haberl als Bankkaufmann, Sparkassenbetriebswirt und Finanzexperte bestens für das Bürgermeisteramt und die bevorstehenden Aufgaben qualifiziert, fuhr er fort.

Als Leiter diverser Geschäftsstellen habe er Erfahrungen im Umgang mit Mitarbeitern gesammelt. Als Kämmerer der Gemeinde Fraunberg sei er mit Haushaltsfragen, Zuschussanträgen sowie der Vor- und Nachbereitung des Sitzungsdienstes des Gemeinderates betraut. „Wir in Taufkirchen brauchen für die künftigen Projekte eine stabile und starke Finanzkraft“, stellte der 36-Jährige fest. Dafür wolle er als Bürgermeister weiterhin sorgen.

2014 sei er für die CSU, deren Schatzmeister und stellvertretender Ortsvorsitzender er seit zwei Jahren ist, in den Gemeinderat gezogen. Die Interessen der Bürger vertrete er auch im Grundstücks- und Bauausschuss sowie in den Kommunalunternehmen KommBau und Wasserschloss. Als Vize-Wirtschaftsreferent und Sohn einer Zimmererfamilie nehme er den „gefestigten Wirtschaftsstandort Taufkirchen sehr ernst“, betonte er.

Auch für die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit des Waldbades wolle er sich einsetzen und gute Radwegverbindungen im Zeichen des Klimaschutzes vorantreiben. Die bayerische Tradition, das gesellige Miteinander für Alt und Jung sowie ein überregionales Netzwerk an Kontakten pflege er als Volksfestreferent und Musiker. „Mein Taktgefühl kann ich als Bürgermeister einsetzen.“ Sein Ziel sei auch, dass jedes Dorf, seinen eigenen Lebensrhythmus schlagen dürfe, ohne seinen Charakter aufgeben zu müssen.

Als Ehemann und Vater von zwei kleinen Töchtern will Haberl für einen Generationswechsel sorgen und sich besonders für die Themen seiner Altersgruppe einsetzen, etwa für ausreichend Krippen- oder Kindergartenplätze. Ebenso dafür, dass junge Familien in der Gemeinde ihren Platz haben. Weitere Ziele wolle er mit den Gemeinderatskandidaten auf Klausur erarbeiten und anschließend vorstellen.

Seiner Frau Katrin und seinen Parteifreunden dankte er für die Unterstützung, Bürgermeister Franz Hofstetter für alles, was er von ihm abschauen konnte. Dieser und CSU-Ortsvorsitzender Christoph Puschmann appellierten an die Anwesenden, mit einem mehrheitlichen Ergebnis ein Zeichen für Haberl zu setzen. „Er ist einer, der auf die Leute zugehen und zuhören kann und es im Kreuz hat, die Gemeinde in die Zukunft zu führen“, wenn auch in einem ganz anderen Stil als er, betonte Hofstetter.

Dies sahen die CSU-Mitglieder genauso. Landrat Martin Bayerstorfer zeigte sich gerührt von Haberls Vorstellung und fühlte sich an seine eigene erste Bürgermeisterkandidatur 1999 erinnert.

Birgit Lang